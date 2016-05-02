Fotocamera kopen: waar let je op?

Een fotocamera kopen: daar komt veel bij kijken. Waar ga je foto’s van maken, hoe groot mag je camera zijn en kun je de camera makkelijk instellen? Daarnaast moet je zeker letten op zoombereik en fotokwaliteit van het fototoestel. Wij hebben de belangrijkste keuzes voor je op een rij gezet. Onze keuzehulp helpt je bij het kiezen van de juiste camera.
Expert fotocamera's
Wil je weten welke fotocamera het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste fotocamera.
Camera’s met verwisselbare lens zijn tegenwoordig meestal systeemcamera’s (mirrorless). Spiegelreflexcamera’s bestaan nog, maar zijn steeds minder gangbaar. De fotokwaliteit is heel goed, maar het zoombereik per lens is meestal beperkt.
Meer over:
Systeemcamera’s en spiegelreflexcamera's
Deze camera’s bestaan uit 1 stuk. De lens zit vast aan de camera.
Compactcamera's met veel zoom zijn ideaal voor reizigers en voor minder gevorderde gebruikers. Minder zoom betekent vaak ook meer instelmogelijkheden en betere fotokwaliteit.
Meer over:
Compactcamera’s
Je hebt 3 opties om een onderwerp groter in beeld te krijgen:
Een compactcamera heeft soms heel veel zoom. Losse lenzen halen dat niet.
Veel zoom is verleidelijk, maar het verschil tussen bijvoorbeeld 4 en 8 keer zoom is veel groter dan tussen 40 en 80 keer zoom. Bovendien heeft een camera met heel veel zoom een kleine beeldsensor en daardoor minder goede fotokwaliteit.
Besef ook dat het een hele kunst is om je onderwerp in beeld te houden als je heel ver inzoomt. Bij 20 keer zoom is het alsof je door een rietje je onderwerp in beeld moet houden.
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Zoombereik: hoeveel heb je nodig?
Op zoek naar een losse lens? Bekijk dan de tips voor het kopen van een cameralens.
De lens bepaalt samen met de beeldsensor voor een groot deel de kwaliteit van de foto. Bij te weinig licht gaat de fotokwaliteit soms flink achteruit. Let daarom op de lichtsterkte van de lens. Op de foto zie je hoe de lichtsterkte van de lens staat genoteerd op de lens: '1: 3.5-5.6'.
Lagere getallen betekenen meer licht. In de praktijk liggen de waarden tussen 1.2 en 7. Vaak wordt bij 2.8 of lager gesproken van een 'lichtsterke lens'. Wanneer je inzoomt gaat de lichtsterkte altijd wat achteruit.
De afmetingen van de beeldsensor zijn belangrijker voor de fotokwaliteit dan het aantal megapixels dat erop zit. Een grotere sensor is vaak beter, maar duurder.
Het beeld op het scherm van de camera zegt niet alles over de kwaliteit van de foto. De meeste camera’s hebben een 3-inch scherm. Een aanraakscherm is tegenwoordig op veel camera’s aanwezig, al verschillen de mogelijkheden per model.
Het beeld op een goed scherm ververst snel en is bruikbaar bij zowel fel als bij weinig licht. Met een kantelbaar of draaibaar scherm maak je makkelijker foto's vanuit een lastige hoek of wanneer je het toestel hoog boven je hoofd wilt houden.
Een zoeker laat je direct het beeld van de lens zien door je oog tegen het kijkgat te houden. Zo krijg je vaak nog beter een beeld van de foto die je wilt maken. Je kunt met een zoeker de camera goed stabiel houden. Daarnaast is het ook erg handig als je bij fel licht niets meer op je scherm ziet.
Voor mensen met een (lees)bril kan een zoeker echt een uitkomst zijn omdat ze vaak op sterkte instelbaar zijn van -4 tot +4.
Lees meer:
Camera’s met zoeker
Bij camera's met bluetooth zet je foto's draadloos over naar een smartphone of tablet. Wat je er verder mee kunt, verschilt per camera. Vaak is je smartphone ook te gebruiken als draadloze afstandsbediening of draadloos scherm om zo foto's van een afstandje te maken zonder je camera aan te raken, bijvoorbeeld voor een groepsfoto.
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Camera's met bluetooth
Probeer de camera zelf uit in de winkel. Zo weet je zeker dan de camera aan jouw persoonlijke eisen voldoet. Bij sommige winkels kun je de camera vasthouden zonder dat de camera aan staat, en bij andere winkels kan de verkoper je een werkende camera demonstreren. Let op de volgende punten:
Een extra accu is erg handig als je een hele dag gaat fotograferen. Originele accu's zijn alleen erg prijzig. Bekijk daarom eens alternatieven merken. Deze zijn ongeveer 30% goedkoper dan het originele merk en vaak een goed alternatief. Wel blijkt dat alternatieve accu’s minder lang meegaan dan het origineel.
Blijf uit de buurt van naamloze accu's, want die kunnen minder veilig zijn. Pas ook op voor illegale kopieën. Deze accu’s lijken op accu’s van de bekende cameramerken, maar zijn ongewoon goedkoop en van slechtere kwaliteit.
Vrijwel alle camera's gebruiken een sd-geheugenkaart voor de opslag van foto's. Let daarbij op de geheugencapaciteit én snelheid.
De geheugencapaciteit (GB) bepaalt hoeveel data op de kaart past. Niet iedere foto is even groot (in MB). Kijk hoeveel MB jouw foto’s gemiddeld zijn, dan kun je uitrekenen hoeveel foto’s er op een kaartje passen en hoe groot je geheugenkaart moet zijn. Wanneer je video's maakt, loopt het geheugen nog veel sneller vol.
Het snelste kaartje is echter niet automatisch het beste kaartje. Als je alleen (standaard) jpeg-foto's maakt, is de snelheid van de geheugenkaart niet zo van belang. Fotografeer je in het RAW-formaat, dan is de snelheid wel belangrijk.
Lees meer over:
Geheugenkaarten
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