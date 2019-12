Fotocamera kopen: waar let je op?

Je hebt 3 opties om een onderwerp groter in beeld te krijgen:

Inzoomen

De foto (later) bijsnijden

Gewoon lopen tot je dichterbij staat

Een compactcamera kan wel 30, 40 of 50 keer zoom hebben. Losse lenzen halen dat niet. Voor de meeste mensen is 10 keer zoom in praktijk meer dan genoeg.

Voor- en nadelen

Veel zoom is verleidelijk, maar het verschil tussen bijvoorbeeld 4 en 8 keer zoom is veel groter dan tussen 40 en 80 keer zoom. Bovendien heeft een camera met heel veel zoom een kleine beeldsensor en daardoor minder goede fotokwaliteit.

Besef ook dat het een hele kunst is om je onderwerp in beeld te houden als je heel ver inzoomt. Bij 20 keer zoom is het alsof je door een rietje je onderwerp in beeld moet houden.

Lees ook: Zoombereik: hoeveel heb je nodig?

Op zoek naar een losse lens? Bekijk dan de tips voor het kopen van een cameralens.