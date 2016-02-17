Verschillende logo's voor opslagruimte

Sd-kaarten zijn herkenbaar aan hun eigen logo. Dit logo vind je terug op het apparaat waarvoor je de sd-kaart wilt gebruiken en in de handleiding.

Er zijn verschillende soorten sd-kaarten:

sdhc (Secure Digital High Capacity): tot 32 GB.

sdxc (Secure Digital eXtended Capacity): meer dan 32 GB tot 2 TB.

Welke kaart is geschikt voor jouw fotocamera?

Als het sdhc-logo erop staat, kun je sdhc- en sd-kaarten gebruiken.

Als op je apparaat het sdxc-logo staat, kun je alle drie de kaarten gebruiken.

Grote en kleine geheugenkaartjes

Naast normale sd-kaarten zijn er ook miniSD- en microSD-kaarten. In winkels zie je vaak micro-sd-kaarten met een sd-kaartvormige adapter. De micro-sd-kaarten zijn niet langzamer dan normale sd-kaarten. Dit hangt af van de snelheidsklasse van de kaart.

Opslaggrootte: hoeveel heb je nodig?

Hoeveel GB je nodig hebt hangt natuurlijk af van hoeveel foto's je op 1 kaartje wilt kunnen opslaan. De grootte van ieder fotobestand hangt af van:

De resolutie van de foto (de hoeveelheid puntjes).

Bij het jpeg bestandsformaat: hoe sterk de compressie is ingesteld door de camerafabrikant.

is ingesteld door de camerafabrikant. Bij het jpeg bestandsformaat: hoe complex de informatie in de foto is. Een groot egaal gekleurd vlak neem minder ruimte in dan een foto van een chaotische mensenmassa.

De ene keer is een foto in jpeg formaat dus groter dan de andere keer.

Een voorbeeld: Een bepaald type camera met beeldsensor van 12 megapixels, maakt gemiddeld foto's van 3,6 MB omvang. Op een SD-kaart van 4 GB kun je dan 1111 foto's opslaan.

Let op! Dezelfde foto opgeslagen in het RAW formaat neemt zo maar 21 MB in. Dan passen er nog maar 190 afbeeldingen op de 4GB SD-kaart.

Video neemt nog meer ruimte in beslag. Ook dit hangt weer sterk af van de resolutie, de kleurdiepte en het bestandformaat. Wil je 1 uur video opnemen in Full HD kwaliteit (1080 x 1920 pixels) in het H.264 formaat? Dan neemt dat zo'n 21 GB in beslag op bijvoorbeeld een Canon 7D spiegelreflex camera.

Andere type geheugenkaarten

XQD

XQD-kaarten zijn een vrij nieuw type geheugenkaarten die Nikon gebruikt in de Z6 en Z7 systeemcamera's. Er zijn nu nog weinig andere camera's die de kaart ondersteunen. En ze zijn erg duur.

Compact Flash en Memory Stick

CompactFlash-kaarten zijn groter dan sd-kaarten. Deze geheugenkaarten worden gebruikt in (oudere) professionele spiegelreflexcamera's.

Er zijn 2 typen: I en II. Het belangrijkste verschil is de dikte. CF type II is dikker dan CF type I, namelijk 5 mm in plaats van 3,3 mm dik. CF type II past daarom niet in alle apparaten met een CF-sleuf.

Memory Stick is een merknaam van Sony. Jarenlang werkten Sony-apparaten alleen met Sony Memory Sticks. Nu kun je ook sd-kaarten gebruiken voor Sony-apparatuur.