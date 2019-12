Sd-kaarten zijn er in verschillende soorten en maten. Het is belangrijk dat je een kaart kiest die aansluit bij jouw wensen en past bij het apparaat waarin je het wilt gebruiken.

Logo op sd-kaarten: geheugengrootte

Sd-kaarten zijn herkenbaar aan hun eigen logo. Dit logo vind je terug op het apparaat waarvoor je de sd-kaart wilt gebruiken en in de handleiding.

Er zijn 3 soorten sd-kaarten:

sd (Secure Digital): tot 2 GB (nog maar beperkt verkrijgbaar)

sdhc (Secure Digital High Capacity): tot 32 GB

sdxc (Secure Digital eXtended Capacity): meer dan 32 GB tot 2 TB

Welke kaart is geschikt voor jouw apparaat?

Als op jouw apparaat alleen het sd-logo staat kun je daarin alleen een sd-kaart gebruiken.

Als het sdhc-logo erop staat, kun je sdhc- en sd-kaarten gebruiken.

Als op je apparaat het sdxc-logo staat, kun je alle drie de kaarten gebruiken.

Mini- en MicroSD: afmetingen

Naast normale sd-kaarten zijn er ook miniSD- en microSD-kaarten. In winkels zie je vaak micro-sd-kaarten met een sd-kaartvormige adapter. De micro-sd-kaarten zijn niet langzamer dan normale sd-kaarten. Dit hangt af van de snelheidsklasse van de kaart.

Opslaggrootte: hoeveel heb je nodig?

Hoeveel GB je nodig hebt hangt natuurlijk af van hoeveel foto's je op één kaartje wilt kunnen opslaan. De grootte van ieder fotobestand hangt af van:

De resolutie van de foto (de hoeveelheid puntjes).

Bij het jpeg bestandsformaat: Hoe sterk de compressie is ingesteld door de camerafabrikant.

is ingesteld door de camerafabrikant. Bij het jpeg bestandsformaat: Hoe complex de informatie in de foto is (een groot egaal gekleurd vlak neem minder ruimte in dan een foto van een chaotische mensenmassa).

De ene keer is een foto in jpeg formaat dus groter dan de andere keer. Toch een voorbeeld: Een bepaald type camera met beeldsensor van 12 megapixels, maakt gemiddeld foto's van 3,6 MB omvang. Op een SD-kaart van 4 GB kun je dan 1111 foto's opslaan.

Let op, dezelfde foto opgeslagen in het RAW formaat neemt zo maar 21 MB in. Dan passen er nog maar 190 afbeeldingen op de 4GB SD-kaart.

Video neemt nog meer ruimte in beslag. Ook dit hangt weer sterk af van de resolutie, de kleurdiepte en het bestandformaat. Wil je 1 uur video opnemen in Full HD kwaliteit (1080 x 1920 pixels) in het H.264 formaat, dan neemt dat zo'n 21 GB in beslag op bijvoorbeeld een Canon 7D spiegelreflex camera.

Andere type geheugenkaarten

XQD

XQD-kaarten zijn een vrij nieuw type geheugenkaarten die Nikon gebruikt in de Z6 en Z7 systeemcamera's. Er zijn momenteel nog weinig andere camera's die de kaart ondersteunen, en ze zijn erg prijzig.

Compact Flash en Memory Stick

Behalve sd-kaarten zijn er nog andere typen geheugenkaarten verkrijgbaar. CompactFlash-kaarten zijn groter dan sd-kaarten. Deze geheugenkaarten worden gebruikt in (oudere) professionele spiegelreflexcamera's.

Er zijn twee typen: I en II. Het belangrijkste verschil is de dikte. CF type II is dikker dan CF type I, namelijk 5 mm in plaats van 3,3 mm dik. CF type II past daarom niet in alle apparaten met een CF-sleuf.

MemoryStick van Sony

MemoryStick is een merknaam van Sony. Jarenlang werkten Sony-apparaten alleen met Sony MemorySticks. Nu kun je ook sd-kaarten gebruiken voor Sony-apparatuur.

MemorySticks bestaan in verschillende varianten:

Duo-kaartje: deze zijn 2 centimeter lang in plaats van de reguliere 5 centimeter.

deze zijn 2 centimeter lang in plaats van de reguliere 5 centimeter. Pro: deze hebben grotere geheugencapaciteit dan de originele 128 MB. De MemoryStick PRO Duo gaat tot 32 GB.

deze hebben grotere geheugencapaciteit dan de originele 128 MB. De MemoryStick PRO Duo gaat tot 32 GB. MemoryStick Micro: dit is de kleinste versie. Ze hebben een capaciteit tot 16 GB.