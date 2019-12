Smartphonecamera of compactcamera?

Is een smartphonecamera net zo goed als een fotocamera? En wat is het verschil tussen beide camera’s?

Een populaire vervanger

Smartphonecamera’s zijn de laatste jaren kwalitatief een stuk beter geworden. Foto’s die je maakt met een goede smartphone zijn tegenwoordig net zo mooi als foto’s van een compactcamera. En meestal heb je hem toch al op zak. Daardoor is het een goede vervanger voor een compactcamera.

Maar je kunt er niet alles mee. Het instellen van de camera gaat voor veel mensen gemakkelijker met fysieke knoppen en de mogelijkheden van een smartphonecamera zijn soms beperkt.

De voordelen van een smartphonecamera

Lekker compact en altijd op zak: de smartphone. Handig, want als er snel een foto gemaakt moet worden haal je hem zo tevoorschijn.

Het bekijken, bewerken en delen van foto's is zo gepiept.

Door het grote aanraakscherm is hij makkelijk te bedienen; zélfs in zonlicht en van opzij.

Smartphonecamera's werken vaak lekker snel. Je kan direct een foto maken.

Smartphone beschikken vaak over een groothoeklens: hierdoor past er meer in beeld.

Smartphones hebben steeds vaker verschillende cameralenzen waardoor je ook een beetje kan in- of uitzoomen.

De voordelen van een compactcamera

Een compactcamera heeft veel instelmogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de sluitertijd, ISO en diafragma. Met de zoomlens kan je meestal heel ver inzoomen.

Met een compactcamera stel je gemakkelijk de sluitertijd, ISO en diafragma in. De mogelijkheden zijn vaak veel uitgebreider dan bij een smartphone.

Je kan deze instellingen snel aanpassen met de vele fysieke knoppen op de camera.

De vorm van een compactcamera geeft je goede houvast waardoor je de camera ook gemakkelijk met 1 hand kan bedienen.

De accu is gemakkelijk te vervangen.

Je hebt minder last van lensreflecties.

Betere fotokwaliteit?

In 2019 hebben we de smartphonecamera’s van enkele topmodellen getest en vergeleken met compactcamera's. Bij deze duurdere smartphones is de fotokwaliteit vaak vergelijkbaar met de kwaliteit van compactcamera’s.

In onze test beoordelen we de grip op de (smartphone)camera en bekijken we hoe goed ze met 1 hand te bedienen zijn. Daar scoren de smartphones een stuk slechter dan compactcamera’s. Smartphonecamera's zijn weer sneller gebruiksklaar dan compactcamera's, waardoor je sneller een foto kan maken. Bij goedkopere smartphones is vaak op de camera bezuinigd, de fotokwaliteit is dan minder goed.