Smartphones met een goede camera

Foto’s die je maakt met een goede smartphone, zijn tegenwoordig net zo mooi als foto’s van een compactcamera. Welke smartphones hebben zo'n goede camera? Ontdek waar je op moet letten als je graag groothoekfoto’s, zoomfoto’s of selfies maakt met een telefoon.

Net zo goed als een compactcamera

De fotokwaliteit van smartphones is tegenwoordig vergelijkbaar met die van een gewone camera. Toch zijn er ook wezenlijke verschillen. Wij bekijken de smartphonecamera's en welke het beste zijn voor verschillende toepassingen.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van de beste smartphones voor fotografie.

Selfies

Vind je met name de kwaliteit van je selfies belangrijk? Dan is niet alleen de camerakwaliteit van belang, maar ook de software van je smartphone. Die zorgt namelijk voor het ‘bokeh’-effect, waarbij je zelf scherp bent tegen een onscherpe achtergrond. Voor selfies in het donker, kies je voor een smartphone met een flitser aan de voorkant.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van de beste selfie-smartphones.

Groothoekfoto’s

Wil je met groothoekfoto’s extra veel in beeld brengen? Kies dan een smartphone met een extra groothoeklens aan de achterkant. Die extra camera zoomt meer uit dan een standaard camera. Dat is vooral handig voor landschapsfoto’s, als je dicht op een beeld of gebouw staat en voor je familie- en schoolklasfoto’s. De smartphones voor dit type foto's die als beste uit de test komen, hebben allemaal zo’n extra groothoeklens.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van de beste smartphones met groothoeklens.

Zoomfoto’s

Als je wel eens inzoomt, dan is een smartphone met extra zoomlens een must. Waar een groothoeklens juist uitzoomt, zorgt een extra zoomlens voor meer ingezoomde foto. Handig als je graag foto's maakt tijdens bijvoorbeeld vogelspotten, waarbij je een ver object dichterbij haalt.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van de beste smartphones met mooie ingezoomde foto's.

Bewegingsonscherpte

Optische beeldstabilisatie is belangrijk voor foto’s zonder bewegingsonscherpte. Deze techniek compenseert onder meer trillende armen of het schokken van het voertuig waaruit je fotografeert. Het is een heel effectieve techniek. De meeste smartphones met een voldoende voor het testonderdeel beeldstabilisatie hebben optische beeldstabilisatie.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van de beste smartphones met weinig bewegingsonscherpte.

