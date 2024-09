Conclusie: vooral interessant door z'n camera-opties

Wie graag camera-instellingen aanpast en foto’s bewerkt, komt aan zijn trekken met de iPhone 16. Met de nieuwe cameraregelaar als belangrijkste toevoeging. Al kun je het beste eerst in een winkel proberen of je die ‘knop’ wel prettig vindt. Ben je meer iemand die foto's maakt zonder de camera-instellingen aan te passen? Dan biedt de iPhone 16 weinig nieuws voor je, vergeleken met een oudere iPhone. Mocht je iets gehoord hebben over kunstmatige intelligentie (AI) in de nieuwe iPhone? Domper. Voor ons Nederlanders werken die functies niet.

Actieknop

Het is jammer dat de schakelaar voor het belsignaal weg is: het was best lekker om deze een paar keer heen en weer te schuiven. Maar de knop die ervoor in de plaats is gekomen is ook prima. Vooral omdat je zelf kunt instellen wat deze actieknop doet. Je kunt er nog steeds de beltoon mee aan- en uitzetten. Dat is de standaardinstelling. Of je kiest om de knop te gebruiken voor de zaklamp, het vergrootglas of een van de andere mogelijkheden.

Cameraregelaar

Veel interessanter dan de actieknop is de cameraregelaar. Met dit nieuwe ‘vakje’ aan de andere zijkant van de iPhone 16 kun je een groot deel van de camera-app bedienen. Je kunt er hard en zacht op drukken en eroverheen vegen. Dit is hoe het werkt:

Druk 1 keer om de camera-app te openen.

Druk nog eens om een foto te maken.

Houd ingedrukt om te filmen.

Druk zachtjes om functies zoals zoom te openen.

Druk 2 keer zachtjes om te bladeren door instellingen zoals belichting of scherptediepte.

Sleep met je vinger heen en weer om de zoom of de camera-instelling aan te passen.

Niet overtuigd

Het is allemaal best gefrunnik. Zo is het lastig om zachtjes te drukken, want soms druk je te zacht en soms te hard. Het lijkt ook niet per se sneller dan de knoppen op het scherm te gebruiken. Het grootste voordeel lijkt daarom dat je niet meer het hele scherm over hoeft om daar op allerlei knoppen te tikken, maar dat je alles kunt doen met je vinger op 1 plek. Je moet er zin in hebben om met deze cameraregelaar te stoeien tot je het goed onder de knie hebt.

Heb je daar geen zin in? Of heb je na een paar keer proberen besloten dat je de nieuwe cameraregelaar niks vindt? Je kunt er gelukkig ook voor kiezen om deze cameraregelaar nooit te gebruiken, want alles kan ook gewoon op de ‘oude’ manier.

Macrofotografie

Een fijne verbetering is dat de camera nu ook scherpstelt als je de lens heel dicht bij je onderwerp houdt. Voor zulke close-upbeelden schakelt de camera-app automatisch over naar de ultragroothoekcamera. Eerdere Apple telefoons stelden niet goed scherp als je de camera ergens superdichtbij hield. De iPhone 16 doet dit wel.

Je kunt nu niet alleen scherpe beelden van bloemen en kleine dieren maken, maar ook van bijvoorbeeld kleine stickers met een serienummer op elektronische apparaten zoals je stofzuiger, tv of router.

Fotografische stijlen

Ook de ‘fotografische stijlen’ zijn verbeterd op de iPhone 16. Oudere iPhones hadden 4 vaste fotografische stijlen, zoals ‘warm’ en ‘rijk contrast’. Deze iPhone heeft er veel meer, variërend van tinten als ‘goud’ en ‘geelbruin’ tot stemmingen als ‘levendig’ en ‘dramatisch’. Bovendien kun je deze stijlen zelf nog verder aanpassen.

Het grote voordeel is dat je deze stijlen zowel vóór als ná het fotograferen kunt toepassen. En je kunt de stijl ook weer weghalen en teruggaan naar de originele foto. Dat is op een oudere iPhone anders: daar koos je zo’n stijl voordat je een foto maakte. En je kon er daarna niet meer vanaf.

Wat er mist

Dan wat er niet is: de functies gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De Apple iPhone 16 is hier geschikt voor, maar als Nederlander heb je daar niets aan. Al deze functies kun je niet gebruiken in Europa. Of en wanneer het hier beschikbaar is, is nog niet bekend.

Ook ontbreken er een paar functies, die Apple alleen in de duurdere Pro-modellen stopt. Dat blijft een kritiekpunt. Enkele daarvan zijn écht voor professionals. Maar dat geldt niet voor de extra camera voor zoomfoto’s, het vloeiendere scherm en het Altijd Aan-scherm. Dit zijn opties die het gebruiksgemak zouden verbeteren voor ‘gewone niet-Pro’-gebruikers. Concurrenten bieden deze 3 eigenschappen wel op goedkopere smartphones, zoals de Samsung Galaxy S24, OnePlus 12 en Xiaomi 14.

Testresultaten

We hebben ook testresultaten van andere Apple-smartphones. Zodra de Apple iPhone 16 door ons complete testprogramma is, voegen we die toe aan onderstaand overzicht.