Eerste indruk|Er is weer een jaar verstreken en dus is het tijd voor een nieuwe Apple iPhone. Ja, de iPhone 13 is beter dan de iPhone 12. Nee, hij blaast niet alle Android-telefoons van het strijdtoneel. Ook dit jaar zet Apple een kleine stap vooruit in plaats van een grote. De belangrijkste vernieuwingen in de iPhone 13 zijn een langere batterijduur en verbeterde camera’s.

Conclusie: beter, maar weinig verrassend

Hoop je dat Apple de innovaties van concurrenten zou verwerken in haar nieuwe iPhone 13? Dan kom je van een koude kermis thuis. De smartphone kan niet razendsnel opladen, heeft geen vingerafdruksensor of camera áchter het scherm. Toch is het is een goede telefoon en een stap vooruit vanaf de iPhone 12. Maar het is niet revolutionair en weinig verrassend.

Gelukkig zijn het dan wel verbeteringen waar iedereen iets aan heeft, zoals de langere batterijduur en verbeterde camera’s.

Langere gebruiksduur

De wijziging waar de meeste mensen van profiteren, is ongetwijfeld de langere batterijduur. Apple belooft tot wel 2,5 uur langere gebruiksduur dan de iPhone 12. De batterijduur van veel Apple-telefoons valt al jaren tegen. Apple gebruikt kleine batterijen voor de iPhone-modellen, vergeleken met Android-telefoons. Dat gebrek compenseren ze enigszins met energiezuinige onderdelen en software.

In de iPhone 13 is de batterij iets groter dan in het voorgaande model en de componenten verbruiken minder energie. De ervaring leert dat Apples eigen claims over batterijduur betrouwbaar zijn. We hebben de iPhone nog te kort om er zelf definitieve uitspraken over te doen. Deze week gaan we de batterijduur testen in ons laboratorium. Ontdek hoe wij smartphones testen.

Cameralenzen

In de iPhone 13 zitten nieuwe camera’s. Voor de groothoekcamera is een grotere sensor gebruikt. Hierdoor vangt de camera meer licht op. In theorie zorgt dat voor minder ruis, helderder foto’s en betere foto’s bij weinig licht. We testen dat deze week in ons laboratorium.

Daarnaast gebeurt de beeldstabilisatie nu door het verschuiven van de sensor. Dat werkt beter dan het verschuiven van de lens. Deze sensorverschuiving kennen we al van de iPhone 12 Pro Max. Die telefoon kreeg het hoogste testoordeel voor beeldstabilisatie van foto’s.

Ook bij de ultragroothoekcamera is zorgt een nieuwe sensor voor minder ruis en meer details in donkere delen van je foto’s en video’s.

Fotografische stijlen

Er is bovendien een aardige toevoeging aan de camera-app: fotografische stijlen. Hiermee kun je de stijl van je foto’s aanpassen voor iedere foto. Dat is perfect als je de iPhone-foto’s wat grauw en vlak vond. Fotografische stijlen werken anders dan een filter. Filters worden achteraf over een foto gelegd. Met een fotografische stijl worden specifieke delen van de foto aangepast, en blijven huidskleuren intact. Je kunt kiezen uit:

Standaard: de gebalanceerde en realistische foto's die je verwacht van een iPhone

Rijk contrast: maakt kleuren dieper en schaduwen donkerder

Levendig: maakt foto’s feller en kleurrijker

Warm: haalt gouden tinten wat meer naar voren

Koel: haalt juist blauwe tinten naar voren

De camera-app zelf wordt er nauwelijks complexer van. Deze instelling kun je op ieder moment aanpassen. Je kunt hem ook 1 keer kiezen en altijd zo laten.

Filmmodus

Verder heeft de iPhone 13 een nieuwe opnamestand: de filmmodus. Deze stand is eigenlijk alleen interessant als je echt werk maakt van je video’s. Maak je alleen wat filmpjes van bijvoorbeeld huisdieren en kinderfeestjes, dan is het niet zo waardevol.

In deze filmmodus wordt een deel van het beeld onscherp gemaakt. Er wordt scherp gesteld op het onderwerp in een filmscène. Dit scherptediepte-effect wisselt automatisch als er een nieuw onderwerp in beeld komt, maar ook als een persoon bijvoorbeeld achteromkijkt. Daarnaast kun je het scherpstelpunt handmatig wijzigen door op het scherm te tikken.

Filmmodus is een aparte opnamestand in de camera-app. Opnemen in deze stand is beperkt tot Full HD met 30 beelden per seconde. In de gewone video-stand kun je met alle 3 de camera’s 4K HDR-video filmen in Dolby Vision met 60 beelden per seconden.

Scherm en ‘notch’

Dan het scherm waarop je je video’s kijkt: de hap hieruit is iets smaller dan bij eerdere iPhone-modellen. Apple heeft deze ruimte nodig voor het camerasysteem met gezichtsherkenning en Face ID-authenticatie. Concurrenten hebben zo’n ‘notch’ niet. Zij beperken de schade tot een rond gaatje in het scherm voor de camera. Bij enkele smartphones zit de camera zelfs achter het scherm, zonder uitsnede.

De maximale helderheid van het beeldscherm is wel een stuk hoger. Hierdoor is het scherm beter afleesbaar in fel zonlicht. Dit was bij eerdere iPhone-modellen met een minder helder scherm ook al zeer goed. De (piek)helderheid bij video’s met een hoog dynamisch bereik verandert niet.

Tegenvallers

Deze allernieuwste iPhone blinkt dus niet uit in alle facetten. Ontwikkelingen van concurrenten worden niet allemaal nagevolgd. Zo heeft de iPhone 13 geen vingerfadruksensor, maar alleen gezichtsherkenning. Het zou prettig zijn om beide authenticatiesystemen in een telefoon te hebben. Zo’n sensor is mogelijk achter het scherm of geïntegreerd in de aan-/uit-knop.

Ook duurt het opladen van de iPhone 13 lang: zo'n 2 uur met Apples 20W-snellader. Dat terwijl er al tientallen smartphones zijn die een grotere batterij volledig opladen in 1 uur of minder.

Een tele-camera voor ingezoomde foto’s zit alleen op de Pro-modellen. Dit geldt ook voor een scherm met 120 Hz-verversingssnelheid voor een vloeiender beeld. Bij concurrenten zit dit ook op goedkopere modellen.

Duurzaamheid

De Apple iPhone 13 is wel een duurzame keuze. Als je huidige smartphone aan vervanging toe is tenminste. Apple gaat op een verantwoorde manier om met conflictmineralen. Ook gebruikt het bedrijf groene energie. Dat geldt ook voor steeds meer van Apples toeleveranciers. Verder kun je een oude smartphone bij Apple inruilen of inleveren voor recycling.

De Apple iPhone 13 is gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede materialen. Er zitten geen lichtnetadapter en oordopjes in de doos. Veel mensen hebben dat al. Anderen kunnen het erbij kopen. Dit voorkomt onnodige productie. Door de kleinere verpakking is er ook minder transport nodig. Verder zit er zit geen plastic seal meer om de doos van de iPhone 13.

Koop je een rode iPhone, dan gaat een deel van de opbrengst naar het Wereldfonds voor de bestrijding van aids of het Wereldfonds voor de bestrijding van COVID-19.

Testresultaten

We hebben testresultaten van alle Apple smartphones. En zodra de iPhone 13 door ons complete testprogramma is, voegen we die toe aan het overzicht.