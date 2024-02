Conclusie: best handig, maar werkt niet altijd goed

We hebben de AI-functies op een Samsung Galaxy S24 Ultra uitgeprobeerd en zijn er best positief over. Vooral de functie Schrijfstijl die bij Chat Assist hoort en de functie Note Assist om grote teksten samen te vatten vinden we handig. Maar vertalingen met Live Translate kloppen niet altijd. En bij Generative Edit heb je bij het verwijderen van onderdelen in je foto’s geen keuze in hoe de foto eruit komt te zien.

Veel van de AI-gestuurde opties op de Galaxy S24-modellen zijn gebaseerd op wat al mogelijk was. Bijvoorbeeld met andere apps of smartphones. Niet heel uniek. Wij vinden het geen reden om speciaal een Samsung Galaxy S24-model te kopen. En na 2025 moet je voor AI-opties op je smartphone misschien gaan betalen.

Live Translate

Live Translate kan handig zijn wanneer je de taal van je gesprekspartner niet spreekt. Dit gaat niet altijd vlekkeloos. Met deze functie kun je een telefoongesprek direct vertalen. Live Vertalen herkent niet altijd alle zinnen. En wanneer het nodig is om bijvoorbeeld een straatnaam in het Italiaans uit te spreken, terwijl je gekozen taal Duits is lukt het vertalen niet. Ook heb je geduld nodig om de gesproken vertaling af te luisteren. De vertaling stopt namelijk wanneer je hier doorheen spreekt. Dat kan tot verwarring leiden.

Chat Assist

Bij Chat Assist vinden we de vertalingen van betere kwaliteit dan van Live Translate. Met deze functie kun je chatgesprekken in verschillende apps snel vertalen De spelling en grammatica zijn goed. En de vermenging van 2 talen leverde ons geen vertaalproblemen op. Wél is het onhandig dat je tekst die je wil vertalen steeds moet selecteren. Ook is er geen zichtbare ‘scheiding’ tussen de originele tekst en de vertaling. Waardoor de tekst in één stuk doorloopt. Dat leest vooral bij langere teksten niet lekker.

De functie Schrijfstijl geeft ons passende en natuurlijke suggesties om een tekst te verbeteren. Je kunt hiermee bijvoorbeeld aangeven of je een tekst voor een vriend of een collega schrijft. Schrijfstijl geeft je vervolgens suggesties om je tekst aan te passen.

Generative Edit

Met Generative Edit op de Samsung Galaxy S24-modellen kun je makkelijk onderdelen in een foto verwijderen of verplaatsen. Je kunt op de foto inzoomen, zodat je onderdelen makkelijk kunt selecteren. Je tikt vervolgens op het geselecteerde onderdeel en krijgt een knopje te zien om het onderdeel te verwijderen.

Zodra je dit gedaan hebt krijg je een voorbeeld van hoe de afbeelding er zonder het verwijderde onderdeel uit komt te zien. Je hebt helaas geen mogelijkheid om zelf een opvulling te kiezen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Google Pixel Magic Eraser-functie waarbij je zelf kunt kiezen. Daar werkt het toch een stuk fijner.

Kwaliteit verschilt

De kwaliteit van de Generative Edit de Samsung Galaxy S24-modellen verschilt per foto. Bij het verplaatsen van onderdelen ziet de foto er vaak wat onnatuurlijk uit. Soms probeert het toestel de achtergrond na te bootsen, maar soms worden er ook onderdelen toegevoegd waardoor de foto niet meer klopt.

ProVisual

Met ProVisual is het mogelijk om de kwaliteit van foto’s met kunstmatige intelligentie te verbeteren. We hebben dit uitgeprobeerd door foto’s met ProVisual op de Samsung Galaxy S24 Ultra te vergelijken met foto’s van een Galaxy S23 Ultra-model en een Canon 70D camera. De verschillen waren klein. Wel werden ultragroothoek foto’s op de Samsung Galaxy S24 Ultra met ProVisual duidelijk verbeterd. Op de foto’s was hierdoor minder ruis te zien.

Circle To Search

De Cirkel To Search werkt eenvoudig. Je omcirkelt een voorwerp op je scherm en krijgt over het algemeen goede zoekresultaten via Google. Zo vonden we bij het omcirkelen van een kamerplant via de camera-app online informatie over het type plant. En bij het omcirkelen van een afbeelding van vleeswaren kregen we onder andere een website met een recept hiervoor aanbevolen.

Niet heel vernieuwend

Heel vernieuwend is de Circle To Search niet. Deze manier van zoeken lijkt veel op de zoekschermfunctie van Google Assistent. Al is de bediening Circle To Search eenvoudiger te bereiken via de thuisknop van het toestel. En ook sneller te gebruiken, omdat deze standaard in het besturingssysteem zit. Je kunt de Circle To Search via de camera-app of via de Samsung browser gebruiken. Zo vind je bijvoorbeeld een paar schoenen die je mooi vindt. En kun je naar tekst op afbeeldingen zoeken.

Note Assist

Note Assist kan je helpen bij het kort samenvatten van een lange tekst. Het werkt handig en snel. We hebben dit met notulen van vergaderingen en met nieuwsartikelen uitgeprobeerd. De teksten werden goed samengevat en waren duidelijk. Note Assist was in staat om goede opsommingen te maken.

Privacyvoorwaarden en kosten

Voor het gebruik van sommige AI-opties is er altijd verbinding met de Samsung Cloud nodig. Samsung zegt zich bewust te zijn van het gebruik van AI-opties en privacygevoeligheid. Aan de Galaxy S24-serie hebben ze een aantal beveiligingsfuncties toegevoegd, zoals Knox Vault, Security en Privacy Dashboard en Private Share. Op de website van Samsung kun je meer lezen over hun AI-privacybeleid.

Onderaan de Samsung Galaxy S24 productwebsite vermeldt Samsung ook: 'Deze Galaxy AI-functies zijn ten minste tot eind 2025 gratis op ondersteunde Samsung Galaxy-apparaten'. Wat een aanwijzing kan zijn dat AI-opties niet altijd 'gratis' zullen blijven. We kunnen hierover nog geen officieel bericht vinden. Wanneer hier meer over bekend is zullen we deze pagina updaten.

Testresultaten

We hebben testresultaten van alle Samsung smartphones. Alle Samsung Galaxy S24-modellen zijn door ons uitgebreid getest. In ons lab meten we bijvoorbeeld de schermhelderheid, de batterijduur en uiteraard de kwaliteit van de camera’s.