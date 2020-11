Eerste indruk|De iPhone 12 is flink vernieuwd, maar wel €100 duurder dan het model van vorig jaar. Is hij dat waard?

Conclusie: goede en fijne smartphone

De nieuwe Apple iPhone 12 heeft een zeer luxe uitstraling. De telefoon is wel duurder geworden, voor dit model betaal je €100 meer dan het toestel van vorig jaar.

Hiervoor krijg je echte vernieuwingen zoals 5G, de MagSafe-aansluiting en vooral de toevoeging van het prachtige oled-scherm.

Net als zijn voorganger is de iPhone 12 verder een heel goede en fijne smartphone die zijn geld waard is.

De nieuwe iPhone 12

Apple heeft maar liefst 4 nieuwe iPhones aangekondigd waarvan je er al 2 kunt kopen. De overeenkomsten tussen de modellen zijn groot.

Nu leverbaar

Leverbaar vanaf 13 november

Deze eerste indruk schrijven we over een iPhone 12 die we lenen van Apple. Voor een uitgebreide test in ons laboratorium kopen we 4 losse modellen.

Goed ontwerp

De iPhone 12 lijkt op de iPhone 4 en ziet er erg goed uit. Het toestel heeft vlakke in plaats van afgeronde zijkanten. Die geven de telefoon een veel luxere uitstraling. Het ontwerp lijkt bij te dragen aan het draagcomfort. Je pakt de telefoon makkelijk vast en hij glijdt niet uit je handen.

Hogere prijs

Apple heeft de introductieprijs van de nieuwe iPhone met €100 euro verhoogd. Het goedkoopste model kost €909. We vermoeden dat je meer betaalt voor nieuwe, duurdere onderdelen. Een hogere winstmarge. Of beide.

Want bij deze telefoon krijg je geen koptelefoon en geen oplader. Dat zou het toestel dus goedkoper moeten maken. Hierbij komt dat de distributie efficiënter is geworden door de veel kleinere verpakking.

Mooi beeld

Alle versies van de iPhone 12 hebben een oled-scherm. Het maakt dus niet uit of je kiest voor de normale 12, de mini, de Pro of de Pro Max.

De omvang en de verhoudingen van het beeldscherm zijn hetzelfde als bij de iPhone 11. Die telefoon heeft al een prachtig scherm, maar dit oled-scherm is scherper. En dat is niet het enige, ook het contrast is veel beter.

Veel concurrenten hebben al smartphones waarbij de cameralens een klein gaatje in het scherm gebruikt. De iPhone heeft nog een relatief grote inkeping bovenin het scherm. Sommigen vinden dat storend.

De verversingssnelheid van het scherm is 60 Hz, op andere recente smartphones is dat een stuk hoger. Een hogere verversingssnelheid draagt bij aan een nog betere gebruikservaring.

De processor

Het rekenhart van de iPhone 12 is een stuk sneller geworden. Hierdoor kan de telefoon het scherm met hoge beeldscherpte soepel aansturen. Als gebruiker heb je dan geen last van haperend beeld.

Vermoedelijk komt de snellere processor ook van pas bij het soepel opnemen van video in 4K-kwaliteit in 60 fps met hdr.

5G

De nieuwe iPhone 12 ondersteunt 5G en is hiermee klaar voor de toekomst. Grote concurrenten ondersteunden 5G al eerder.

De ontwikkeling van 5G is in Nederland nog in volle gang en hierdoor is het verschil met 4G nog niet zo groot. We verwachten dat het verschil over enkele jaren steeds duidelijker wordt.

Tot die tijd is 5G mooi meegenomen, maar geen reden om over te stappen van een oudere smartphone.

MagSafe

Een handige nieuwe functie van de iPhone 12 is MagSafe. Apple verkoopt een aparte oplader waarvan het uiteinde een beetje lijkt op een kleine witte whiteboard magneet. Die klik je net als een magneet aan de achterkant van je iPhone waarna deze contactloos oplaadt.

Apple heeft ook een kaarthouder uitgebracht die je op dezelfde manier aan de achterkant vastklikt.

Foto's maken

De iPhone 12 heeft nieuwe camera's waarmee je prachtige foto's kunt maken.

Deze smartphone blinkt uit wanneer je foto's maakt in een slecht verlichte omgeving. De nieuwe lenzen pakken waarschijnlijk net wat meer licht. Dat in combinatie met de camerasoftware zorgt voor mooie foto's zelfs bij minder goede omstandigheden.

Het is indrukwekkend dat Apple zulke krachtige lenzen heeft ontwikkeld in zo'n compact formaat. Ze steken zoals altijd een beetje uit het toestel. Gebruik je een hoesje dan heb je daar geen last van.

De verpakking

De iPhone 12 heeft een veel kleinere verpakking dan we gewend zijn van een iPhone. Dit is Apple gelukt door minder accessoires mee te leveren. In de doos zit alleen de iPhone 12 en een usb-c naar lightning-kabel. Je krijgt geen oplader met usb-c-aansluiting en geen oordopjes.

Je kunt de iPhone 12 laden via je oude usb naar lightning-kabel met oplaadblokje van je vorige iPhone. Opladen kan ook via een laptop of ander apparaat met usb-c-poort. Of je koopt alsnog een nieuw oplaadblokje met usb-c-aansluiting.