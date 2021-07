Apple Airtag

Eerste indruk|Heb je een iPhone of iPad? Met de Airtag van Apple raak je je sleutels, rugzak of portemonnee minder snel kwijt. Hang de bluetoothtracker aan je spullen en je ziet ze op je scherm verschijnen. Zie je jouw Airtag niet direct, dan laat je hem een geluidje afspelen.

Conclusie: handig maar niet perfect

De Airtag biedt iPhone-gebruikers (vanaf model 6s) een goede manier om de locatie van je sleutels, portemonnee of rugzak te achterhalen. Mede dankzij een uitgebreid ‘netwerk’ van miljoenen andere iPhones, die helpen jouw digitaal spullen te traceren.

Lukt het traceren niet, dan is er de Verloren-modus. Je vraagt anderen je te helpen bij het lokaliseren van je verloren spullen. De functie werkt op het moment van schrijven niet naar behoren. Misschien kan Apple hier in de toekomst nog iets aan doen.

Een ander minpunt is dat je eigenlijk verplicht bent een sleutelhanger te kopen om het muntvormige apparaatje ergens aan vast te kunnen maken. Die sleutelhangers zijn op dit moment nogal aan de prijs. Ze kosten zo'n €15 tot €45.

Installatie

De Airtag van Apple is makkelijk te installeren. Trek het labeltje uit de batterij en houd de tracker bij je iPhone. Je telefoon zal de Airtag direct herkennen en in een handomdraai koppelt de gadget zich aan de iPhone.

Dan moet je de tracker nog wel even een naam geven en toevoegen aan de Zoek mijn-app. Dit is de app die je ook gebruikt als je bijvoorbeeld je AirPods of iPad kwijt bent.

Vervolgens zie je in de app onder Objecten de Airtag terug. Hier vind je ook de belangrijkste functies van de Airtag. Zo zie je waar de tracker voor het laatst gesignaleerd is en hoe vol de batterij nog is.

Batterij vervangbaar

Volgens Apple kan de batterij circa een jaar mee. Kort voordat de batterij leeg is zou je een seintje moeten krijgen. Je kunt 'm makkelijk vervangen voor een andere CR2032-knoopcelbatterij. Dit is een vrij gangbare batterij die je onder meer in de supermarkt koopt voor een paar euro.

De Airtag is volgens Apple waterdicht. Na verloop van tijd wordt dat wel minder, waaarschuwt de productpagina van Apple in de kleine lettertjes onderin.

Bereik 80 à 100 meter

In principe zou de bluetooth-technologie in de Airtag een bereik tot 100 meter moeten bieden. Als wij het proberen, loopt het bereik buiten inderdaad op tot zo’n 80 à 100 meter.

Valt de Airtag buiten dit bereik, dan is dat ook geen ramp. De tracker maakt contact met passerende iPhones en kan je op deze manier blijven informeren over de locatie. Dit werkt vrij goed.

Geluid maken

Ben je wat dichter in de buurt van de Airtag, denk aan zo'n 15 meter, dan kun je de Airtag een geluid laten maken om de exacte locatie van je sleutels, rugzak of portemonnee te achterhalen.

Het geluid is luid genoeg om de tracker vrij snel te vinden. Binnenshuis heeft de iPhone soms moeite om door deuren en muren heen een signaal op te pikken van de Airtag. Hierdoor ben je soms toch nog wel even aan het zoeken.

Werkt beter met nieuwe iPhones

Het oppikken van een signaal wordt nog wat makkelijker als je een iPhone 11 of nieuwer hebt. Deze telefoons hebben namelijk de Ultra Wideband-chip ingebouwd. Dat is een technologie om nauwkeurig een locatie te bepalen. Tik binnen de Zoek mijn-app op 'Zoek In de buurt'. Je iPhone schiet dan in de augmented reality-modus met een vage achtergrond.

Als je in de buurt van de Airtag bent, zie je in beeld hoeveel meter je van de tracker afstaat. En ben je echt dichtbij. dan zie je op het scherm een pijl die je direct naar de Airtag leidt. Een enorm handige functie, die jammer genoeg alleen werkt als je echt binnen 10 meter van je sleutels verwijderd bent.

Heb je een oudere iPhone dan kun je je sleutels, rugzak of portemonnee alleen lokaliseren door goed te luisteren naar het geluid dat de Airtag afgeeft.

Vanaf iOS 14.5 (iPhone 6s)

Alle iPhones en iPads die draaien op iOS 14.5 en op iPadOS 14.5 ondersteunen de tracker. Dit betekent dat je de Airtag kunt gebruiken met een iPhone 6S of later of met een niet al te oud model iPad.

Ook met een Mac-computer schijn je de Airtags terug te kunnen vinden, via de Zoek mijn-app op dat systeem. We hebben daar nog geen ervaring mee.

Verloren-modus

Kun je de tracker echt niet meer vinden, dan kun je in de app de Verloren-modus inschakelen. Als een andere telefoongebruiker jouw tracker vindt, dan krijg je op je apparaat een melding van de locatie waar de tracker is gevonden. Dit werkt zowel op een Android-toestel als op een iPhone.

Je kunt ook een telefoonnummer en bericht invoeren, zodat de persoon die jouw Airtag vindt, direct contact met je kan opnemen. Het is een goed idee, maar de uitwerking laat te wensen over.

Iemand met een iPhone moet maar net weten dat je in de Zoek mijn-app gevonden objecten kunt identificeren. Een optie die ook nog eens verstopt zit in de app.

In onze test werkte de identificeerfunctie bovendien niet goed. Een iPhone 8 noch een iPhone SE kon de verloren Airtag identificeren.

Sleutelhanger bijkopen

De Airtag kost €35. Dat is iets goedkoper dan de Tile Pro (€39), een andere bekende bluetooth-tracker. Maar dan ben je er nog niet. Als je de muntvormige Apple-tracker aan je sleutelbos wilt hangen, heb je nog een sleutelhanger nodig.

Airtag-hangers kosten op dit moment tussen de €15 en €45. De Tile Pro heeft al een gaatje in de tracker zitten, zodat je hem direct aan je sleutelbos kunt hangen.