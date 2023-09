Conclusie: fijne vernieuwingen, weinig spectaculair

De Apple iPhone 15 heeft een aantal fijne vernieuwingen, maar die zijn niet heel spectaculair. Nieuw zijn een USB Type-C oplaadpoort, en een 48 megapixel (MP) camera op de achterkant.

Voor een prijs van ongeveer €1000 verwacht je een smartphone met de nieuwste snufjes. Dat is bij dit model helaas niet het geval. Apple heeft bij de iPhone 15 bespaard op een vloeiender beeldscherm. Het toestel heeft niet de nieuwste chip en een derde telelens ontbreekt. In vergelijking met andere recente smartphones is dat niet helemaal wat je verwacht voor deze prijs.

Dus ruil een redelijk recente iPhone niet in voor dit laatste model. Als je een nieuwe telefoon nodig hebt en nog mooiere foto’s wilt maken is het geen miskoop, maar bijzonder is de iPhone 15 niet.

USB Type-C opladen

We vinden het handig dat je de iPhone 15 nu kunt opladen met USB Type-C oplaadkabels die je mogelijk ook gebruikt voor andere apparaten. Je krijgt zo’n kabel meegeleverd. Die is gemaakt van gevlochten materiaal. We verwachten dat de gevlochten kabel minder fragiel is en langer meegaat.

Het nadeel is wel dat je oplaadkabels en accessoires met Apple’s eerdere Lightning-aansluiting alleen nog kunt gebruiken met een verloopstukje dat €35 kost. Vanaf eind 2024 had Apple sowieso de eigen Lightning-oplaadpoort moeten vervangen door USB Type-C, vanwege nieuwe Europese wetgeving.

Dynamic island

De ‘notch’ in het scherm van de iPhone 15 is vervangen door een Dynamic Island. Een inkeping bovenin in het scherm waar je meldingen en activiteiten te zien zijn. Dit is best handig als je op hetzelfde moment een andere app op je iPhone gebruikt. Maar het is geen onmisbare toevoeging of een reden om je oude smartphone in te ruilen. Het Dynamic Island neemt ook extra ruimte van het scherm in beslag. We zagen het Dynamic Island vorig jaar al op de iPhone 14 Pro-modellen. In het Dynamic Island krijg je bijvoorbeeld een melding als je gebeld wordt, of je ziet naar welk muzieknummer je luistert.

Helder scherm

Het scherm is superhelder en daardoor uitstekend afleesbaar, zelfs in fel daglicht. Apple heeft de maximale helderheid op de iPhone 15 verhoogd. De iPhone dimt het scherm als je binnen bent. Dat kijkt prettiger en zorgt dat je batterij wat langer meegaat. In een hele donkere ruimte dimt de iPhone naar de laagste helderheid.

Je kunt het scherm dan nog heel goed aflezen zonder pijnlijke ogen te krijgen. Juist in fel daglicht verhoogt de iPhone de helderheid maximaal. En in echt fel zonlicht kan de iPhone 15 piekhelderheid instellen. Het scherm wordt dan nóg feller dan wanneer je handmatig de helderheid op de maximale stand zou zetten. Helaas schijnt de zon vandaag niet. Dus we hebben dit nog niet kunnen testen.

Veel andere recente smartphones hebben een scherm met een hogere verversingssnelheid dan de iPhone 15. Ook de iPhone 15 Pro-modellen en zelfs de iPhone 14 Pro-modellen van vorig jaar, hebben zo’n scherm. Hoe hoger de verversingssnelheid, hoe rustiger het beeldscherm kijkt. Je merkt dit vooral tijdens het scrollen.

Hoofdcamera

De hoofdcamera op de achterkant van de iPhone 15 is behoorlijk verbeterd. Deze heeft nu 48 MP. Bij het vorige model was dit nog 12 MP. Hoe meer MP, hoe beter de camera is in staat is om details op beeld te krijgen. Foto's worden standaard opgeslagen in 24 MP. De details blijven dan behouden, maar de foto neemt zo minder geheugen op je toestel in beslag. In de instellingen kun je het formaat ook aanpassen naar 48 MP.

Optisch zoomen

Je kunt met de hoofdcamera tot 2 keer optisch zoomen. Een slimme oplossing waarvoor geen derde camera nodig is. Als je verder weg staat kun je zo toch scherpe portretfoto’s maken. Omdat de 48 MP-sensor zo groot is, wordt de foto simpelweg gemaakt met de middelste 12/24 MP van de sensor. Hierdoor heb je geen kwaliteitsverschil zoals bij een ingezoomde foto waarbij je de randjes ‘eraf knipt’. Bij digitaal zoomen is dat sneller het geval, een foto wordt dan sneller onscherp.

Portretmodus – ook als je deze niet hebt gebruikt

Nieuw in de camera-app is de portretherkenning. We hebben het uitgeprobeerd met de voorcamera en hoofdcamera. Het is vooral handig, omdat je zelf niet meer na hoeft te denken. Vroeger moest je de portretmodus handmatig inschakelen en kon je dit niet meer aanpassen. Nu herkent de camera van de iPhone 15 of er een mens, hond of kat in beeld is.

De camera legt dan automatisch diepte-informatie vast. Je krijgt in de Camera-app linksonder ook een ‘knopje’ te zien waardoor je snel naar portretmodus schakelt. Mocht je dit vergeten zijn dan kun je later in de Foto's-app de foto toch nog omzetten naar een portretfoto. Ook is het mogelijk om scherptediepte en het focuspunt in de foto achteraf aan te passen. Bijvoorbeeld naar je kat of andere persoon op de achtergrond.

Materiaal

De iPhone 15 ligt lekker in de hand. Dit komt vooral doordat de iPhone 15 minder glad aanvoelt. De behuizing van de iPhone 15 is gemaakt van aluminium. De achterkant is van glas in een semi-matte afwerking. Hierdoor blijven er vrijwel geen vingerafdrukken op het toestel achter. De randen van iPhone 15 zijn ook wat minder hoekig geworden. Het geheel geeft een meer luxe gevoel in vergelijking met de iPhone 14.

Duurzaamheid

Apple zegt meer gerecyclede materialen te gebruiken in de iPhone 15. Zo bevat de batterij volledig gerecycled kobalt. Dat is een stap in de goede richting. Apple wil hiermee bijdragen aan het verminderen van de CO₂–uitstoot.

Testresultaten

We hebben testresultaten van alle Apple smartphones. Alle iPhone 15-modellen worden door ons uitgebreid getest. In ons lab meten we bijvoorbeeld de schermhelderheid, de batterijduur en uiteraard de kwaliteit van de camera’s. Zodra de iPhone 15-modellen door ons complete testprogramma zijn, voegen we die toe aan het overzicht.