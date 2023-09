Conclusie: weinig grote vernieuwingen

De nieuwe Apple Watch Series 9 verschilt weinig van de Watch Series 8 van vorig jaar. De Series 9 heeft een nieuwe S9-chip en het scherm heeft een hogere helderheid. Ook krijgt de smartwatch een slimme Tik Dubbel-functie. Daarbij gebruik je je duim en wijsvinger.

Het is wél jammer dat je deze nieuwe functie nog niet direct kunt gebruiken. Hij zit nog niet in de deze softwareversie. De Apple Watch Series 9 moet je helaas ook nog elke dag opladen. Het horloge heeft geen nieuwe gezondheidsfuncties en is qua uiterlijk hetzelfde als de Watch Series 8.

De Apple Watch Series 9 is een goede keus wanneer je oude Apple Watch aan vervanging toe is. Of als je nog geen Apple Watch hebt. Maar voor minder geld kun je ook prima kiezen voor een ouder Apple Watch-model.

Tik Dubbel-gebaar

Het Tik Dubbel-gebaar is nieuw. Maar we konden dit nog niet uitproberen. Jammer genoeg zit deze mogelijkheid nog niet op Watch Series 9 wanneer je deze nu koopt. Het horloge voelt daardoor eigenlijk half af.

Het Tik Dubbel-gebaar werkt zo: tik 2 keer met je wijsvinger op je duim. Zo voer je er een handeling op je Watch Series 9 mee uit. Bijvoorbeeld makkelijk een oproep opnemen en weer ophangen. Of wanneer je naar muziek luistert snel pauzeren. Het gebaar wordt toegevoegd met de nieuwe WatchOS 10.1 update. Volgens Apple ‘later dit jaar’.

Hoge helderheid en extra lage helderheid

De helderheid op de Apple Watch Series 9 is verdubbeld in vergelijking met vrijwel alle eerdere Apple Watch-modellen. Hij heeft dezelfde helderheid als de Apple Watch Ultra 1. Het beeldscherm is mooi helder en kijkt prettig. Ook in fel zonlicht is het scherm heel goed af te lezen. Maar een wereld van verschil met vorige Apple Watch-modellen is het niet.

Het beeldscherm op de Apple Watch Series 9 kan nu ook extra laag in helderheid. We hebben dit uitgeprobeerd in een donkere ruimte. Het beeldscherm dimt automatisch zodra de lichtinval donker wordt. Dit is prettig voor je ogen en het scherm is nog steeds goed afleesbaar. Vergeleken met eerdere Apple Watch-modellen is het scherm iets minder fel. Maar dit verschil is niet heel groot. Het is een fijne functie als je bijvoorbeeld ’s nachts in bed ligt, of een film kijkt in een donkere bioscoopzaal.

Nieuwe chip: wat heb je eraan?

De Apple Watch Series 9 heeft ook een snellere S9-chip gekregen. In het dagelijks gebruik merk je dat niet. We vinden het horloge nog steeds vlot en makkelijk werken.

Met de snellere chip heb je ook geen internetverbinding nodig om Siri te gebruiken. Je kunt je Siri bijvoorbeeld vragen om je wekker in te stellen of om een work-out te starten. Het werkt makkelijk en Siri reageert snel. Wel werkt het alleen nog in het Engels.

De chip maakt nog iets mogelijk. De vraag is of je het wel nodig hebt. Het horloge kan nu nauwkeurig Apple-apparaten in de buurt detecteren, maar alleen een iPhone 15-model en HomePod. Je kunt een iPhone 15 makkelijker terugvinden als je bent vergeten waar deze ligt. En als je in de buurt bent van je HomePod zal de Apple Watch het scherm ‘Huidige’ activeren om media te bedienen.

Geen verbeteringen in batterijduur

De batterijduur op de Apple Watch Series 9 is helaas niet verbeterd. Je krijgt nog steeds 18 uur aan batterij. Apple noemt dit ‘All Day’. Maar dat is als je het horloge nauwelijks gebruikt. Je zult de Apple Watch Series 9 nog steeds vaak moeten opladen.

CO₂-neutrale modellen

Apple noemt alle aluminium modellen van de Apple Watch Series 9 CO₂‑neutraal. Als je deze tenminste koopt met een nieuw geweven sportbandje. Apple zegt voor die specifieke combinatie de CO₂‑uitstoot te verminderen. En wat er dan nog overblijft aan uitstoot te compenseren met de financiering van natuurprojecten waarbij CO₂ uit de atmosfeer wordt verwijderd.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor minder CO₂‑uitstoot:

Leveranciers gebruiken groene stroom voor de productie.

Het horloge bevat meer gerecyclede materialen. Zoals gerecycled kobalt in de batterij en grotendeels gerecycled garen in het geweven sportbandje.

Minder transport per vliegtuig.

Een kleinere verpakking, waardoor er meer horloges met 1 transport meekunnen.

Het is goed dat Apple steeds meer aandacht voor duurzaamheid heeft, maar het is tegelijk goed om kritisch te blijven. Wij vinden dat klimaatneutrale producten niet bestaan. Wanneer je iets produceert, vervoert, verwerkt, of verpakt is er altijd impact op het klimaat.

Testresultaten

We hebben ook testresultaten van andere Apple smartwatches. Zodra de verschillende Apple Watch Series 9-modellen door ons complete testprogramma zijn, voegen we die toe aan onderstaand overzicht.