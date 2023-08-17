Sommige mensen krijgen last van hun huid door smartwatches. Ook als ze deze regelmatig afdoen en goed schoonhouden. Bekende klachten zijn roodheid en jeuk. Heb je geen allergieën, dan is het kopen van een smartwatch(bandje) een gok. Je kunt namelijk alsnog allergisch reageren op een bepaald materiaal. Je kunt ook allergisch worden. Zelfs als je het horloge al lange tijd hebt gedragen zonder problemen.

Blijf niet doorlopen met klachten. Onthoud waarop je huid heeft gereageerd. En wissel naar een ander materiaal.

Smartwatchbandje

Het bandje is makkelijk en relatief goedkoop te verwisselen. Vervang bijvoorbeeld je siliconen bandje voor eentje van nylon. Of vervang je leren bandje voor een bandje van titanium. Kies wel een bandje dat aan Europese regelgeving voldoet. Pas op met goedkope bandjes die je bij buitenlandse webshops bestelt.

Horlogekast

Een wissel naar een andere horlogekast is natuurlijk duurder. Het kan dan verstandig zijn om te laten onderzoeken waar je allergisch voor bent. Bijvoorbeeld voor nikkel. Dan weet je op welke stof je moet letten voordat je een ander horloge kiest.