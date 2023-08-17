Geef je smartwatch de juiste informatie over jezelf. En gebruik onze tips om het beste uit je smartwatch te halen.
Expert smartwatches
Zorg dat de smartwatch de informatie krijgt die het nodig heeft. Vul je geslacht, leeftijd, lengte en gewicht juist in. Werk je gegevens bij zodra er iets verandert. Zoals je gewicht. Zo krijg je de juiste informatie over bijvoorbeeld je conditie en je energieverbruik.
Hou je smartwatch schoon, zowel de horlogekast als het bandje. Het wordt vies door bijvoorbeeld zweet, zonnebrandcrème en zeep. Dit kan de materialen van je horloge aantasten, maar het kan ook zorgen voor huidirritatie. Mogelijk is een vieze hartslagsensor minder nauwkeurig.
Heb je een horloge waarmee je kunt zwemmen? Spoel deze dan na het zwemmen af met kraanwater. Zo verwijder je het vieze natuurwater of het chloorhoudende zwembadwater.
Sommige mensen krijgen last van hun huid door smartwatches. Ook als ze deze regelmatig afdoen en goed schoonhouden. Bekende klachten zijn roodheid en jeuk. Heb je geen allergieën, dan is het kopen van een smartwatch(bandje) een gok. Je kunt namelijk alsnog allergisch reageren op een bepaald materiaal. Je kunt ook allergisch worden. Zelfs als je het horloge al lange tijd hebt gedragen zonder problemen.
Blijf niet doorlopen met klachten. Onthoud waarop je huid heeft gereageerd. En wissel naar een ander materiaal.
Het bandje is makkelijk en relatief goedkoop te verwisselen. Vervang bijvoorbeeld je siliconen bandje voor eentje van nylon. Of vervang je leren bandje voor een bandje van titanium. Kies wel een bandje dat aan Europese regelgeving voldoet. Pas op met goedkope bandjes die je bij buitenlandse webshops bestelt.
Een wissel naar een andere horlogekast is natuurlijk duurder. Het kan dan verstandig zijn om te laten onderzoeken waar je allergisch voor bent. Bijvoorbeeld voor nikkel. Dan weet je op welke stof je moet letten voordat je een ander horloge kiest.
Sommige smartwatches kun je koppelen aan een losse hartslagmeter. Bijvoorbeeld een borstband of een band om je bovenarm. Dan wordt je hartslag daar gemeten, in plaats van op de pols. Je kunt dit bijvoorbeeld overwegen omdat:
Je kunt vanaf veel smartwatches luisteren naar muziek, en soms ook naar podcasts en audioboeken. Je hebt daarvoor een draadloze hoofdtelefoon of draadloze oordopjes nodig.
Het verschilt per horloge welke mogelijkheden je hebt:
Soms kun je muziek van streamingdiensten ook offline bewaren. Dan heeft je smartwatch geen internetverbinding nodig om muziek af te spelen. En een gekoppelde smartphone is dan ook niet nodig.
Geef de smartwatch een tweede leven en maak er iemand anders blij mee. Verkoop of geef hem weg. Eén op de 25 Nederlanders kiest voor een tweedehands horloge in plaats van een nieuwe.
Wis altijd je persoonlijke gegevens van het horloge voor je hem wegdoet. Zet je smartwatch ook terug naar de fabrieksinstellingen.
Is je smartwatch niet meer te repareren? Dan kun je hem recyclen bij een milieustraat of Wecycle-inleverpunt. En soms bij het smartwatchmerk zelf. Gooi het horloge niet bij het restafval. Een deel van onderdelen kan opnieuw gebruikt worden. De rest kan op een verantwoorde wijze worden verwerkt als afval.
Gebruik je een elektro-medisch apparaat, zoals een pacemaker of een defibrillator? Overleg dan met je arts of de fabrikant van het medische apparaat voordat je een smartwatch gebruikt. Mogelijk adviseren zij om het horloge niet te gebruiken. Of om het aan de andere arm te dragen. Of om te zorgen dat er altijd een veilige afstand (zoals 15 cm) is tussen het horloge en het medische apparaat.
Magneten, radiofrequentie en elektromagnetische velden kunnen de werking beïnvloeden van elektro-medische apparaten op of in je lijf. Of storingen veroorzaken.
Gebruik niet de lichaamssamenstelling-functie (dit heet ook wel BIA, Bio-elektrische Impedantie Analyse) op je smartwatch als je een elektro-medisch apparaat hebt. En ook niet als je zwanger bent. Voor deze meting gaat namelijk een elektrische stroom door je lichaam. Deze BIA-functie zit bijvoorbeeld op bepaalde Samsung-smartwatches.