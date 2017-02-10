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Hartslag meten met je smartwatch

Sporters meten vaak hun hartslag met een hartslagmeter voor het verbeteren van hun prestaties. Je hartslag vertelt namelijk de hele dag en nacht iets over je gezondheid. Hoe kun je dit meten en met welke apparaten? En wat zeggen onze testresultaten over hoe precies die metingen zijn?
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert ElektronicaBijgewerkt op:9 juli 2025

Hartslag meten hoe doe je dat

Hartslagmeter  zonder borstband

Een heleboel smartwatches hebben een ingebouwde hartslagmeter. De meeste smartwatches zijn heel geschikt om je hartslag nauwkeurig bij te houden.

Via een sensor in de smartwatch kun je je hartslag meten. De lichtjes van de sensor schijnen door je huid. Die meten de reflectie of spiegeling van de hoeveelheid bloed die bij elke hartslag rondgepompt wordt.

Smartwatches werken niet altijd goed op een getatoeëerde huid. De inkt van de tatoeage kan het licht van de sensor blokkeren. Hierdoor kan de meting minder nauwkeurig zijn.

Smartwatch met borstband

Sommige smartwatches kun je koppelen aan een losse hartslagband. Deze band draag je rond je borst. Maak voor het gebruik de borstband vochtig zodat de hartslag beter wordt gevonden.

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