Hartslag meten: hoe doe je dat?

Sporters meten vaak de hartslag om zo hun prestaties te kunnen verbeteren. Maar je hartslag vertelt de hele dag en nacht iets over je gezondheid. Hoe kun je dit meten en met welke apparaten? En wat zeggen onze testresultaten over de nauwkeurigheid van deze metingen?

Sporthorloge of activity tracker met borstband

Wil je je hartslag meten, dan kun je gebruik maken van een borstband of hartslagmeter. Smartwatches zijn meestal niet te koppelen aan een losse hartslagband. Bij veel sporthorloges en activity trackers kan dat wel.

Zoals de naam al aangeeft, plaats je de borstband rond de borst. Maak voor gebruik de borstband vochtig zodat de hartslag beter wordt gedetecteerd. Borstbanden zijn in combinatie met sporthorloges te koop, maar ook los. Dat is handig als je huidige band aan vervanging toe is. Heb je snel last van een geïrriteerde huid, dan is een borstband minder geschikt. Op je sporthorloge of activity tracker kun je de gegevens over je hartslag aflezen. En meestal ook in de bijbehorende app.

Een sporthorloge of activity tracker met (externe) hartslagmeter hoeft niet duur te zijn. Zo hebben verschillende goedkope stappentellers deze functie ook.

Hartslag meten zonder borstband

Niet alle sporthorloges, activity trackers en smartwatches kun je koppelen met een borstband. Een heleboel wearables hebben een ingebouwde hartslagmeter, die via een sensor de hartslag meet in de pols.

De lichtjes die door je huid schijnen, meten de reflectie van de hoeveelheid bloed die bij elke hartslag rondgepompt wordt.

Sporthorloge met vingertopmeting

Er zijn sporthorloges waarmee je de hartslag kunt meten door 2 vingers op de sensor van het apparaatje te leggen. De hartslag is dan een momentopname. Dit soort sporthorloges en ook smartphones die op deze manier meten, zijn minder geschikt als je continu tijdens alle activiteiten, maar ook tijdens slaap en rust, je hartslag wil meten.

Hartslag meten via kleding

Een vrij nieuwe manier van hartslagmeting is het dragen van speciale sportkleding. Sensoren in de kleding sturen gegevens door naar het sporthorloge of de bijbehorende app op je smartphone.

Hoe nauwkeurig zijn de metingen?

De meeste sporthorloges zijn zeer geschikt om je hartslag nauwkeurig bij te houden. Bekijk wat het beste sporthorloge is in onze vergelijker.

De door ons geteste smartwatches met hartslagmeter laten uiteenlopende scores zien. Ontdek wat voor jou de beste smartwatch is.

Bij activity trackers zijn er veel verschillen in prestaties van hartslagmetingen. Vergelijk de beste activity trackers en filter de testresultaten op hartslagmeter in onze vergelijker.

