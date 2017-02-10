Hartslag meten: hoe doe je dat?

Hartslagmeter zonder borstband

Een heleboel smartwatches hebben een ingebouwde hartslagmeter. De meeste smartwatches zijn heel geschikt om je hartslag nauwkeurig bij te houden.

Via een sensor in de smartwatch kun je je hartslag meten. De lichtjes van de sensor schijnen door je huid. Die meten de reflectie of spiegeling van de hoeveelheid bloed die bij elke hartslag rondgepompt wordt.

Smartwatches werken niet altijd goed op een getatoeëerde huid. De inkt van de tatoeage kan het licht van de sensor blokkeren. Hierdoor kan de meting minder nauwkeurig zijn.

Smartwatch met borstband

Sommige smartwatches kun je koppelen aan een losse hartslagband. Deze band draag je rond je borst. Maak voor het gebruik de borstband vochtig zodat de hartslag beter wordt gevonden.