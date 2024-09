Conclusie: niks spannends aan Series 10

De Apple Watch Series 10 is het resultaat van 10 jaar bijschaven aan een succesvolle smartwatch. Dit nieuwste type is niet uitgesproken anders dan eerdere Apple horloges. Er is niks spannends aan de Series 10. Maar er is ook weinig aan te merken op de vernieuwingen. Die maken het horloge weer ietsje beter. De korte batterijduur, het grootste nadeel van dit horloge, is helaas onveranderd.

Groter en dunner

De Series 10 is wat groter en dunner dan eerdere Apple horloges. Maar het scheelt heel maar een paar millimeter. Zelfs als we de horloges naast elkaar houden, is het verschil niet meteen duidelijk. Ook het gewicht en de batterijduur zijn min of meer hetzelfde.

Apple deed, om het horloge dunner te maken, 2 dingen anders:

Het draaiwieltje zit dichter op de huid. Omdat je vooral aan de bovenkant van deze 'Digital Crown' draait, is het gebruik net zo fijn als op dikkere Apple horloges. De achterkant van de Series 10-kast is gemaakt van aluminium in plaats van keramiek. Dat is wat mooier, omdat de zijkant van het horloge nu naadloos doorloopt in de achterkant. En het aluminium voelt niet anders op de huid dan de keramiek van de vorige series.

Batterijduur en oplaadsnelheid

Wat ons betreft had Apple het horloge beter wat dikker kunnen houden. Dan was er misschien ruimte geweest voor een grotere batterij. Want ook deze Series 10 moet je dagelijks opladen. En bij intensief gebruik - zoals urenlang sporten - haalt de batterij het einde van de dag misschien niet.

Wel kun je deze Apple Watch snéller opladen. Onder normale omstandigheden is het de bedoeling dat het horloge oplaadt tot 80% in ongeveer 30 minuten. Dit was 45 minuten bij de vorige 3 Apple-horloges. In de doos van de Series 10 zit wel een oplaadkabel, maar geen oplader. Je hebt zelf een geschikte USB-C-oplader (bijvoorbeeld de Apple 20 W-lichtnetadapter) nodig om deze snelheid te halen. We hebben de oplaadsnelheid nog niet gecontroleerd, want het horloge was bijna helemaal opgeladen toen het vanochtend uit de verpakking kwam.

Scherm aflezen

Wat ook sneller gaat, is de verversing van het scherm. Ook als je je pols naar beneden houdt, zie je een secondewijzer. Die verdween bij eerdere Apple horloges, omdat het scherm daar maar 1 keer per minuut ververste. Op de Series 10 is dat dus beter: 1 keer per seconde.

Volgens Apple is het scherm ook helderder als je het van opzij bekijkt. Maar in vergelijking met een ouder Apple horloge, is het verschil niet echt merkbaar. Het is dus niet zo dat je nu ineens het scherm wel kunt lezen, waar je dat eerder niet kon.

Zwemmen en snorkelen

Verder kan de Apple Watch Series 10 je de waterdiepte en watertemperatuur laten zien. Deze 2 toevoegingen betekenen niet dat het horloge beter tegen water kan. De smartwatch is even goed beschermd tegen water als alle eerdere Apple Watch-modellen sinds de Series 2. Je kunt er dus niet dieper mee onder water. En je kunt het ook niet gebruiken bij hoge watersnelheden, zoals met waterskiën. Dat maakt deze nieuwe functies vooral handig voor zwemmen en snorkelen. En dat zijn we vandaag meteen gaan testen met het horloge.

Waterdiepte

De waterdiepte is eigenlijk alleen interessant als je gaat snorkelen met het horloge. En daarbij af en toe een duik onder water neemt. Hij is niet geschikt om dieper dan 6 meter te duiken.

Dit werkt anders dan verwacht: je kiest ‘Snorkelen’ niet als sport in de Work-out-app, maar gebruikt de Apple Diepte-app. Die app bewaart duiken van meer dan 1 meter die langer dan 5 seconden duren. Meerdere duiken binnen 10 minuten worden als 1 sessie bewaard.

Het horloge houdt niet bij hoe lang je hebt gezwommen, wat je hartslag was of de route van je snorkelavontuur.

Eigenlijk komt een beetje snorkelaar al snel uit bij de app Oceanic+ uit de App Store. Al is deze nu nog niet aangepast voor de Series 10: er staat 'Coming Soon'. Die app heeft zowel gratis als betaalde functies.

Watertemperatuur

Tijdens het zwemmen of snorkelen lees je de watertemperatuur af van het scherm. Dat het water 27ºC was in het zwembad is geinig, maar de temperatuur is vooral belangrijk als je in kouder water zwemt. Bij open water kun je met deze informatie onderkoeling voorkomen. Bijvoorbeeld toch besluiten een wetsuit aan te doen. Of niet (te lang) in het water te blijven.

Slaapapneu

De Series 10 geeft een melding bij een vermoeden van slaapapneu. Nij slaapapneu stokt de adem tijdelijk tijdens het slapen. Krijg je zo’n melding? Dan kun je een uitdraai maken om die met je dokter te bespreken.

Deze functie moet je eenmalig inschakelen. De Apple Gezondheid-app beoordeelt dan 30 dagen lang de onderbrekingen van je ademhaling tijdens het slapen.

Wij hebben het horloge sinds vandaag en er nog niet mee geslapen, maar het schept vertrouwen dat deze functie is getoetst in een klinische studie en is toegelaten door gezondheidsautoriteiten.

Testresultaten

We hebben ook testresultaten van andere Apple smartwatches. Zodra de Apple Watch Series 10 door ons complete testprogramma is, voegen we die toe aan onderstaand overzicht.