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Smartwatches vergelijken

Laatste update van de test: 3 augustus 2026|

Vind hier de beste smartwatch voor jou. Vergelijk tientallen smartwatches op onder meer conditie bijhouden, batterij, gebruiksgemak en smartfu ncties.

Keuzehulp

  • Garmin Forerunner 70 - Zwart
    GarminForerunner 70 - Zwart
    Voor Android & iPhone|45,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Forerunner 170 - Zwart
    GarminForerunner 170 - Zwart
    Voor Android & iPhone|45,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Decathlon Fit 100 M GPS - Zwart
    DecathlonFit 100 M GPS - Zwart
    Voor Android & iPhone|42,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH FIT 5 met nylon band - Zilver-Groen
    HUAWEIWATCH FIT 5 met nylon band - Zilver-Groen
    Voor Android & iPhone|39,3 mm breed|Grijs

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH FIT 5 Pro met nylon band - Oranje
    HUAWEIWATCH FIT 5 Pro met nylon band - Oranje
    Voor Android & iPhone|42,1 mm breed|Oranje

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Instinct 3 - 50mm AMOLED - Zwart / Charcoal
    GarminInstinct 3 - 50mm AMOLED - Zwart / Charcoal
    Voor Android & iPhone|53,2 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH Ultimate 2 - Blauw
    HUAWEIWATCH Ultimate 2 - Blauw
    Voor Android & iPhone|53,4 mm breed|Blauw

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 46 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 46 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|49,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 41 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 41 mm met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|43,9 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • HUAWEI WATCH GT 6 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart
    HUAWEIWATCH GT 6 Pro met Fluoroelastomeer band - Zwart
    Voor Android & iPhone|50,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Google Pixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan
    GooglePixel Watch 4 (41 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Matzwart / Obsidiaan
    Voor Android|43,4 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Venu 4 - 41 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    GarminVenu 4 - 41 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    Voor Android & iPhone|42,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Garmin Venu 4 - 45 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    GarminVenu 4 - 45 mm met siliconen polsband - Slate / Zwart
    Voor Android & iPhone|46,6 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Google Pixel Watch 4 (45 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Satijn Maansteen / Maansteen
    GooglePixel Watch 4 (45 mm) Bluetooth/Wi-Fi - Satijn Maansteen / Maansteen
    Voor Android|47,1 mm breed|Grijs

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Amazfit Active 2 Square - Black Leather
    AmazfitActive 2 Square - Black Leather
    Voor Android & iPhone|37,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Apple Watch SE 3 (GPS) 40-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    AppleWatch SE 3 (GPS) 40-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    Voor iPhone|36,0 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Apple Watch SE 3 (GPS) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    AppleWatch SE 3 (GPS) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    Voor iPhone|39,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

  • Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    AppleWatch SE 3 (GPS + Cellular) 44-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Middernacht / Middernacht
    Voor iPhone|39,5 mm breed|Zwart

    Conditie bijhouden

    Batterij

    Gebruiksgemak

    Smartfuncties

    Stevigheid

    Mogelijkheden

Smartwatches getest

Wat is een goede smartwatch? We testen smartwatches van onder meer Apple, Samsung, Garmin en HUAWEI. Ze zijn geschikt voor Android of iOS of beide. De smartwatches testen we op smartfuncties zoals bellen en op functies waarmee je je work-outs en conditie bijhoudt. Ook testen we de fitness-horloges op gebruiksgemak en hoe stevig ze zijn. Je wilt natuurlijk dat je smart horloge niet meteen stuk gaat als je je stoot of als je valt.

Smartwatch kopen

Ga je een smartwatch kopen, dan kijk je eerst welk besturingssysteem je smartphone heeft: Android of iOS. Niet elk digitale horloge is met beide besturingssystemen te koppelen.

De smartwatches hebben veel mogelijkheden. Filter de opties die jij belangrijk vindt.

Er is geen filter voor dames of heren, omdat bijna elke smartwatch uniseks is. Je kunt wel kiezen voor een klein scherm als je een smartwatch voor dames zoekt.

Smartwatches vergelijken

Een goede smartwatch vind je door te vergelijken op onder meer gebruiksduur, gebruiksgemak, stappen tellen en hartslag meten. Je vergelijkt hier de smartwatches op testresultaten en functies. Je kunt kiezen of hij te gebruiken is met je iPhone of Android telefoon. Luister je graag naar muziek tijdens het sporten? Dan zijn er smartwatch waar je muziek op kunt opslaan of streamen. 

Smartwatches per merk