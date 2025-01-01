Smartwatches getest

Wat is een goede smartwatch? We testen smartwatches van onder meer Apple, Samsung, Garmin en HUAWEI. Ze zijn geschikt voor Android of iOS of beide. De smartwatches testen we op smartfuncties zoals bellen en op functies waarmee je je work-outs en conditie bijhoudt. Ook testen we de fitness-horloges op gebruiksgemak en hoe stevig ze zijn. Je wilt natuurlijk dat je smart horloge niet meteen stuk gaat als je je stoot of als je valt.

Smartwatch kopen

Ga je een smartwatch kopen, dan kijk je eerst welk besturingssysteem je smartphone heeft: Android of iOS. Niet elk digitale horloge is met beide besturingssystemen te koppelen.

De smartwatches hebben veel mogelijkheden. Filter de opties die jij belangrijk vindt.

Er is geen filter voor dames of heren, omdat bijna elke smartwatch uniseks is. Je kunt wel kiezen voor een klein scherm als je een smartwatch voor dames zoekt.

Smartwatches vergelijken

Een goede smartwatch vind je door te vergelijken op onder meer gebruiksduur, gebruiksgemak, stappen tellen en hartslag meten. Je vergelijkt hier de smartwatches op testresultaten en functies. Je kunt kiezen of hij te gebruiken is met je iPhone of Android telefoon. Luister je graag naar muziek tijdens het sporten? Dan zijn er smartwatch waar je muziek op kunt opslaan of streamen.