Smartwatches met lange batterijduur getest

Wij testen hoe lang de smartwatch meegaat nadat we deze volledig hebben opgeladen. We hebben de smartwatches grofweg verdeeld in 3 groepen: smartwatches die tussen 1 en 3 dagen meegaan na het opladen, smartwatches die 3 tot 7 dagen meegaan en smartwatches die langer dan 1 week meegaan.

Bovenstaande smartwatches gaan volgens onze test langer dan een week mee op 1 batterijlading. Onthoud wel dat jouw eigen ervaring kan verschillen, afhankelijk van hoe jij je smartwatch gebruikt. Denk aan hoe vaak en hoe intensief je sport, en of je het horloge dag en nacht draagt.

Verder onderzoeken we natuurlijk hoe goed ze je conditie bij houden, hoe goed de smart functies werken, hoe duurzaam de smartwatch is en meer.

Smartwatch met lange batterijduur kopen

Het is handig als je je smartwatch niet steeds hoeft op te laden. Dus wil je er een kopen waarvan de batterij lang meegaat. Maar waarschijnlijk heb je nog meer wensen. Bedenk bijvoorbeeld voordat je de smartwatch koopt hoe groot (of klein) hij moet zijn. En voor welke smartphone hij geschikt moet zijn; Android of Apple iOS.

Wil je een sterke batterij in je smartwatch omdat je er veel mee wilt doen, zoals je locatie bepalen als je je smartphone niet bij je hebt? O wil je muziek luisteren en ermee bellen? Bekijk dan in onze vergelijker welke smartwatches deze en andere functies en opties hebben.

Smartwatches met lange batterijduur vergelijken

De smartwatches met goede accuduur kun je vergelijken op bovengenoemde en meer eigenschappen. Zo kom je erachter welke smartwatch voor jou het beste is. Vergelijk ook de prijzen om te zien welke binnen je budget vallen. Uiteindelijk kun je de beste smartwatch voor jou meteen online bestellen. Of eerst in een winkel bekijken en daar kopen.