Smartwatches met Spotify getest

We testen een hoop smartwatches op allerlei functies, want je wilt natuurlijk weten wat ze allemaal goed kunnen. We checken de sportfuncties. Dus hoe goed ze je conditie en route bijhouden. En we testen de smart functies zoals berichten, bellen en betalen. Ten slotte bekijken we of je ook makkelijk muziek kunt luisteren vanaf je smartwatch.

Zo beoordelen we of je eenvoudig playlists kunt downloaden naar het horloge met je smartphone. En we kijken of je makkelijk een playlist kunt selecteren en afspelen op de smartwatch. Of via een smartphone die verbonden is aan het horloge.

Smartwartch met Spotify kopen

Veel smartwatches hebben de mogelijkheid om muziek te streamen. Bijvoorbeeld via Spotify, maar ook via andere streamingdiensten. Je moet wel even uitzoeken of de smartwatch de streaming app heeft, of dat je die kunt downloaden.

Wil je een smartwatch voor Spotify, kijk dan welke modellen je kunt kiezen. En waar je ze kunt kopen.

Smartwatches voor muziek van Spotify vergelijken

Vergelijk de smartwatches waarmee je muziek kunt luisteren via Spotify op voor jou belangrijke eigenschappen. Vergelijk bijvoorbeeld de opslagcapaciteit, afmetingen en batterijduur. En met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken.

Om beter tot de smartwatches te komen die bij jou passen, gebruik je de filters. Filter bijvoorbeeld op de merken die jij het liefst wilt, de maximumprijs of met welk smartphonebesturingssysteem je hem wilt koppelen.

Je kunt ook filteren op een andere muziekdienst die je gebruikt. Heb je bijvoorbeeld al een playlist in Deezer? Dan moet de smartwatch Deezer ondersteunen. Alleen dan kun je via bluetooth op je draadloze hoofdtelefoon je lijst luisteren. Je kunt hierop filteren in de vergelijker onder het kopje 'muziek'.

Hoe kun je muziek van je smartwatch luisteren?

Muziek speel je af via je sporthorloge met bluetooth op een draadloze koptelefoon. Je gebruikt bijvoorbeeld muziekdiensten als Spotify, Apple Music, Deezer.