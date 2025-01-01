Muziek luisteren via je smartwatch kan met bijvoorbeeld de streamingdienst Spotify. Welke smartwatch met Spotify past bij jou?

Smartwatches met Spotify getest

We testen een hoop smartwatches op allerlei functies, want je wilt natuurlijk weten wat ze allemaal goed kunnen. We checken de sportfuncties. Dus hoe goed ze je conditie en route bijhouden. En we testen de smartfuncties zoals berichten, bellen en stembediening.

Ook bekijken we of je makkelijk muziek kunt luisteren vanaf je smartwatch. Zo beoordelen we of je eenvoudig playlists kunt downloaden naar het horloge met je smartphone. En we kijken of je makkelijk een playlist kunt selecteren en afspelen op de smartwatch.

Smartwartch met Spotify kopen

Veel smartwatches kunnen muziek streamen. Bijvoorbeeld via Spotify, maar ook via andere streamingdiensten. Bij ons zie je of je de streaming-app kunt gebruiken op een smartwatch.

Wil je een smartwatch voor Spotify, kijk dan welke modellen je kunt kiezen. En waar je ze kunt kopen.

Smartwatches voor muziek van Spotify vergelijken

Vergelijk de smartwatches waarmee je muziek kunt luisteren via Spotify. Vergelijk ze ook op andere eigenschappen die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de opslagcapaciteit, afmetingen en batterijduur. En met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten bekijken.

Gebruik de filters zodat je de smartwatches ziet die goed bij jou passen. Filter bijvoorbeeld op de merken die jij het liefst wilt en de maximumprijs. Of met welk smartphonebesturingssysteem je hem wilt koppelen.

Je kunt ook filteren op een andere muziekdienst die je gebruikt. Heb je bijvoorbeeld al een playlist in Deezer? Dan moet de smartwatch Deezer ondersteunen. Alleen dan kun je via bluetooth op je draadloze hoofdtelefoon je lijst luisteren. Je kunt hierop filteren in de vergelijker onder het kopje 'muziek'.

Hoe kun je muziek van je smartwatch luisteren?

Muziek speel je af via je smartwatch met bluetooth op een draadloze koptelefoon. Je gebruikt bijvoorbeeld muziekdiensten als Spotify, Apple Music, Deezer of YouTube Music.