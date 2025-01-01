Zijn er (goedkopere) smartwatches die serieus kunnen concurreren met de 3 bestverkopende merken van Nederland? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle smartwatches grondig te testen op functies, gebruiksgemak en batterijduur. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke smartwatch uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke smartwatches goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wat is een goede smartwatch? We hebben ze getest op het ontvangen van notificaties, de reactiemogelijkheid op berichten en meer functionaliteiten. We kijken ook naar de fitnessfuncties, het scherm, het gebruiksgemak en het draagcomfort. Lees meer over hoe wij smartwatches testen.
Met een smartwatch wil je niet elke keer alsnog je smartphone uit je zak pakken. Een goede smartwatch moet je duidelijk op de hoogte brengen van telefoontjes of nieuwe berichten. Je moet gemakkelijk en snel kunnen reageren. In onze smartwatchtest beoordelen we ook hoe de smartwatch samenwerkt met apps zoals Facebook Messenger of WhatsApp.
Met een smartwatch kun je niet alleen berichtjes lezen of telefoontjes beantwoorden. Het horloge houdt ook je conditie bij, bijvoorbeeld door je stappen te tellen, je afstand en hoogtestijging te registreren, en je hartslag te meten. Deze metingen moeten natuurlijk wel goed zijn. Wij testen hoe nauwkeurig de metingen van smartwatches zijn, zodat jij zeker weet dat ze kloppen.
Vergeet je dat je een smartwatch draagt of zit hij voortdurend in de weg? Zo’n belangrijk accessoire moet natuurlijk wel lekker om je pols zitten en van een goede kwaliteit zijn. Daarom beoordelen we het draagcomfort en kijken we bijvoorbeeld of het bandje uitsteekt. Ook checken we of het horloge knelt als je je hand draait.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen smartwatches op deze en nog veel meer punten? En welke de beste verhouding in prijs en kwaliteit heeft? Word nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de smartwatchtest en alle andere producttests.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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