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Professioneel getest!

De beste smartwatch voor jou, door ons getest

Zijn er (goedkopere) smartwatches die serieus kunnen concurreren met de 3 bestverkopende merken van Nederland? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf alle smartwatches grondig te testen op functies, gebruiksgemak en batterijduur. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben smartwatches voor je getest

Laatste update van de test: 3 augustus 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke smartwatch uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke smartwatches goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wat is een goede smartwatch? We hebben ze getest op het ontvangen van notificaties, de reactiemogelijkheid op berichten en meer functionaliteiten. We kijken ook naar de fitnessfuncties, het scherm, het gebruiksgemak en het draagcomfort. Lees meer over hoe wij smartwatches testen.

  • Smartwatches highlight 1 - gemak

    Gemak in een handomdraai

    Met een smartwatch wil je niet elke keer alsnog je smartphone uit je zak pakken. Een goede smartwatch moet je duidelijk op de hoogte brengen van telefoontjes of nieuwe berichten. Je moet gemakkelijk en snel kunnen reageren. In onze smartwatchtest beoordelen we ook hoe de smartwatch samenwerkt met apps zoals Facebook Messenger of WhatsApp.

  • Smartwatches highlight 2 - meten is weten

    Meten is weten

    Met een smartwatch kun je niet alleen berichtjes lezen of telefoontjes beantwoorden. Het horloge houdt ook je conditie bij, bijvoorbeeld door je stappen te tellen, je afstand en hoogtestijging te registreren, en je hartslag te meten. Deze metingen moeten natuurlijk wel goed zijn. Wij testen hoe nauwkeurig de metingen van smartwatches zijn, zodat jij zeker weet dat ze kloppen.

  • Smartwatches highlight 3 - prettig om pols

    Prettig om de pols

    Vergeet je dat je een smartwatch draagt of zit hij voortdurend in de weg? Zo’n belangrijk accessoire moet natuurlijk wel lekker om je pols zitten en van een goede kwaliteit zijn. Daarom beoordelen we het draagcomfort en kijken we bijvoorbeeld of het bandje uitsteekt. Ook checken we of het horloge knelt als je je hand draait.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen smartwatches op deze en nog veel meer punten? En welke de beste verhouding in prijs en kwaliteit heeft? Word nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de smartwatchtest en alle andere producttests.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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