Hoe wij smartwatches testen

We onderzoeken smartwatches op onder andere smart-functies, fitness-kwaliteit, gebruiksgemak, accuduur en hun mogelijkheden. Lees hoe we de smartwatches testen en hoe we tot onze testoordelen zijn gekomen.

Hoe testen we?

We onderzoeken smartwatches op meer dan 100 punten volgens een vast testprogramma. Elk testonderdeel weegt voor een bepaald percentage mee in het totale Testoordeel.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartwatches goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartwatches

Smart-functies (35%)

Een smartwatch kan vaak meer dan alleen beweging meten. Ook notificaties van je smartphone kunnen op het scherm van de smartwatch verschijnen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een melding als je gebeld wordt of als er een sms’je of app-bericht binnenkomt. Soms kun je ook reageren vanaf de smartwatch. We geven een oordeel voor de kwaliteit van de diverse smart-mogelijkheden.

Gebruiksgemak (25%)

Een smartwatch is een polsband die je altijd om moet dragen voor het beste resultaat. Bij het onderdeel gebruiksgemak beoordelen we onder meer of hij prettig aanvoelt en de degelijkheid van het materiaal. Daarnaast testen we hoe makkelijk hij in gebruik te nemen is (in combinatie met je smartphone) en of je makkelijk door de menu’s kunt navigeren (dagelijks gebruik).

Fitness-kwaliteit (20%)

Alle smartwatches in de test houden je bewegingen bij met allerlei slimme sensoren. Het doel hiervan is dat je een goede indruk krijgt van het aantal stappen dat je zet, de calorieën die je verbrandt en de afstand die je aflegt. In ons lab testen we onder meer hoe nauwkeurig de smartwatch de metingen uitvoert. Als de smartwatch een hartslagmeter heeft dan geven we een oordeel voor de kwaliteit.

Accu (10%)

Smartwatches hebben vaak heldere en scherpe schermen en dat heeft gevolgen voor de accuduur. We testen de accuduur, maar ook hoe lang het duurt voordat een accu is opgeladen.

App (5%)

Elke smartwatch werkt samen met een Android- en/of iOS-app op je smartphone. We geven onder meer een oordeel voor het gemak van de menu's en de navigatie. Ook kijken we hoe gemakkelijk je vanaf je smartphone instellingen op je smartwatch kunt aanpassen.

Mogelijkheden (5%)

Bij elke smartwatch brengen we in kaart welke fitness, smart en extra mogelijkheden hij zoal heeft. Kun je de hoogte meten? Kun je zwemmen met de smartwatch en meet hij dan je slagen?

Waarom zit mijn product niet in de test? Als je als consument op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat uitgerekend het product waarop jij je oog hebt laten vallen niet in onze test zit. Lees meer over:

Waarom we niet alles kunnen testen

Testresultaten smartwatch

Bekijk welke smartwatch als Beste uit de Test komt.

Bekijk de beste smartwatch Vergelijk alle smartwatches