Hoe wij smartwatches testen

Hoe worden smartwatches getest?

Samen met anderen

We werken samen met consumentenorganisaties uit andere landen onder de vlag van International Consumer Research & Testing. Zo hebben we voordeel van elkaars kennis en delen we de kosten. Die zijn voor een test als deze behoorlijk fors.

In een laboratorium

Samen schakelen we een professioneel laboratorium in. Dit lab test voor ons het hele jaar door de nieuwste smartwatches.

Vergelijkend onderzoek

We testen horloges op dezelfde manier. Want alleen dan zijn modellen eerlijk met elkaar te vergelijken.

Open naar fabrikanten

We informeren fabrikanten of hun persbureau over testresultaten. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld vragen stellen, correcties doorgeven en hun producten verbeteren.

Verantwoord

Bij onze diensten- en productenonderzoeken houden we ons aan gedragsregels (pdf).

Waaruit bestaat het testoordeel?

Elke smartwatch krijgt een rapportcijfer tussen de 1 en 10. Dat is het totale testoordeel. Het oordeel is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zoals conditie bijhouden, gebruiksgemak en smartfuncties.

Ook de onderdelen krijgen een rapportcijfer. Zo zie je makkelijk waarin een horloge goed is en waarin het tekortschiet.

Bekijk de beste smartwatches of vergelijk alle smartwatches.

Welke tests doen we?

Het totale testoordeel is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Conditie bijhouden

Batterij

Gebruiksgemak

Smartfuncties

Stevigheid

Bijbehorende smartphone-app

Mogelijkheden

Beveiliging & Privacy

Smartwatchvergelijker

Als je een horloge aantikt in de smartwatchvergelijker, zie je meteen waaruit het testoordeel is opgebouwd. Tik op een onderdeel en bekijk waar we ons oordeel op baseren. Bij de meeste van die onderliggende tests, metingen en beoordelingen staat een blauw icoontje met de letter ‘i’. Tik daarop voor meer informatie over hoe wij testen.

Hoe volledig is de vergelijking?

We kiezen smartwatches voor de test, gebaseerd op jullie interesses. En we kijken ook welke horloges het meest worden verkocht.

Wie betaalt de smartwatches?

Smartwatches zelfstandig en onafhankelijk testen kost veel geld. Het grootste deel betalen we uit opbrengsten van onze leden. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook een vergoeding als je een webwinkel aantikt in het prijzenoverzicht bij een smartwatch. Lees meer over onze inkomsten.