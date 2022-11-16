Wouter Rensink Expert smartwatchesBijgewerkt op:2 april 2026
Op vrijwel alle smartwatches krijg je een melding als je wordt gebeld. Het is daardoor niet nodig om je telefoon te pakken om te bekijken door wie je wordt gebeld.
Op bepaalde smartwatches kun je het inkomende telefoongesprek ook aannemen of weigeren. Bij sommige modellen kan dit dus niet.
Als je opneemt, dan verschilt het wat er gebeurt:
Bij sommige smartwatches kun je ook zelf iemand bellen. Als dat zo is, betekent dat dus ook dat er een luidspreker en een microfoon in het horloge zitten, of dat je een draadloze headset gebruikt. Je hoeft je smartphone er dan niet bij te pakken, want het gesprek verloopt via het horloge.
Wil je jouw telefoon thuis laten liggen en toch bereikbaar zijn? Dan heb je een smartwatch met 4G of 5G nodig. En een geschikt abonnement bij je telecomaanbieder.