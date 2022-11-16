Melding dat je wordt gebeld

Op vrijwel alle smartwatches krijg je een melding als je wordt gebeld. Het is daardoor niet nodig om je telefoon te pakken om te bekijken door wie je wordt gebeld.

Telefoongesprek aannemen

Op bepaalde smartwatches kun je het inkomende telefoongesprek ook aannemen of weigeren. Bij sommige modellen kan dit dus niet.

Als je opneemt, dan verschilt het wat er gebeurt:

Bij sommige smartwatches voer je het gesprek via je smartphone. Je moet dan alsnog snel je telefoon pakken, want als het te lang duurt, denkt de beller misschien: ‘Ik hoor niets’.

Op andere smartwatches kun je bellen: je praat dan tegen je smartwatch en hoort door de luidspreker wat de ander zegt. Dit komt van pas als je telefoon in een andere kamer aan de oplader ligt. Of als je tijdens het koken met je vieze handen (of je neus) nog net op ‘opnemen’ kunt drukken.

Zelf iemand bellen

Bij sommige smartwatches kun je ook zelf iemand bellen. Als dat zo is, betekent dat dus ook dat er een luidspreker en een microfoon in het horloge zitten, of dat je een draadloze headset gebruikt. Je hoeft je smartphone er dan niet bij te pakken, want het gesprek verloopt via het horloge.

Geen telefoon op zak

Wil je jouw telefoon thuis laten liggen en toch bereikbaar zijn? Dan heb je een smartwatch met 4G of 5G nodig. En een geschikt abonnement bij je telecomaanbieder.