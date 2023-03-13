Hoe kun je contactloos betalen?

Contactloos betalen met je smartwatch kan handig zijn. Bijvoorbeeld wanneer je geen bankpas bij je hebt. Of als je snel wilt afrekenen zonder je portemonnee te pakken.

De NFC-chip in je smartwatch wisselt op een veilige manier informatie uit tussen 2 apparaten. Bijvoorbeeld tussen de smartwatch en een pinautomaat. Eigenlijk net als met je bankpas. Daarin zit ook zo'n chip.

Het verschilt per smartwatchmodel hoe je de betaalfunctie snel opent. Bijvoorbeeld door het horloge naast de pinautomaat te houden. Bij andere modellen moet je eerst een knop op het horloge indrukken.

Welke betaaldiensten zijn er?

In alle gevallen moet je eenmalig je pinpas op je horloge zetten via een betaaldienst. Het verschilt per bank en per horloge welke betaaldiensten je kunt gebruiken.

Apple Pay

Lees op de site van Apple of je bank Apple Pay ondersteunt.

Garmin Pay

Lees op de site van Garmin of je bank Garmin Pay ondersteunt.

Google Pay

Lees op de site van Google of je bank Google Pay ondersteunt.