Waarom muziek luisteren via je smartwatch?

Je kunt muziek luisteren vanaf je smartwatch. Waarom zou je muziek luisteren zonder telefoon als je ook een smartphone hebt?

Als je je telefoon thuis wilt laten, bijvoorbeeld tijdens een rondje hardlopen.

Als je telefoon nog maar weinig opslagruimte heeft.

Als de batterij van je smartphone bijna leeg is.

Luisteren vanaf je horloge is dan een fijn alternatief.

Wat heb je nodig?

Om muziek te luisteren vanaf je smartwatch heb je draadloze oordopjes of een draadloze hoofdtelefoon nodig. En muziek natuurlijk. Dit kunnen eigen muziekbestanden zijn, zoals mp3-nummers. Maar je kunt ook een streamingdienst gebruiken, zoals Spotify of Deezer.

Eigen muziekbestanden

Je kunt op een aantal smartwatches je eigen muziekbestanden opslaan, zoals mp3-nummers. Afhankelijk van de smartwatch zet je deze nummers over vanaf je smartphone of vanaf je computer.

Streamingdienst

Een smartwatch kan ook ondersteuning bieden voor streamingdiensten. Soms moet je daarvoor de bijbehorende app downloaden uit de appwinkel.

Welke dienst gebruik jij?

Streaming muziek offline luisteren

Als je muziek via streamingdiensten wilt luisteren, moet je smartwatch verbinding hebben met internet. Dat kan, afhankelijk van je horloge:

Via de gekoppelde smartphone die je bij je hebt.

Via een eigen wifi-verbinding.

Via een eigen mobiel internetverbinding via 4G of 5G.

Bij sommige streamingdiensten en horloges is het ook mogelijk om muziek van streamingdiensten offline te luisteren. Dan download je deze muziek van de streamingdienst naar je smartwatch.