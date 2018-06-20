Beste hardloophorloges

Hardloophorloge met locatiebepaling

Voor het goed meten van je hardloopprestaties moet je horloge weten waar je bent. Vrijwel alle smartwatches hebben ingebouwde antennes om je locatie te bepalen, zoals gps. Zo zie je op het horloge hoe snel je loopt en welke afstand je hebt afgelegd. Achteraf zie je de afgelegde route op een kaart.

De gegevens die je over langere tijd verzamelt, geven een indruk van je ontwikkeling. Zo train je goed onderbouwd voor je hardloopdoel.

Hardloophorloge met hartslagmeter

De tweede belangrijke eigenschap van een hardloophorloge is de hartslagmeter. Deze geeft aan hoe intensief je bezig bent. Op basis van je hartslag kun je je tempo verhogen of verlagen. Veel hardlopers houden zich aan een trainingsschema dat afwisselend zwaarder en lichter is. Daarbij gebruiken ze vaak een indeling naar hartslagzones. Zone 1 staat voor de lichtste inspanning en zone 5 voor de zwaarste. Zone 2-training is bijvoorbeeld populair om uithoudingsvermogen te vergroten voor het lopen van lange afstanden.

Hartslag meten met borstband

Veel smartwatches kunnen je hartslag betrouwbaar meten, maar een borstband is nog nauwkeuriger. Wil je vol inzetten op hartslagtraining? Kies dan voor een smartwatch die je kunt koppelen aan een borstband.