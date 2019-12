Beste hardloophorloges

Voor het meten van je hardloopprestaties is een horloge met ingebouwde gps en een hartslagmeter ideaal. Sporthorloges zijn het meest geschikt voor hardlopers, maar ook met bepaalde smartwatches en activity trackers kom je een heel eind.

Hardloophorloge met gps

Voor het goed meten van je hardloopprestaties is gps essentieel. Met gps kun je namelijk op het scherm zien hoe snel je loopt (tempo) en welke afstand je al hebt afgelegd. Achteraf zie je op de kaart welke route je hebt afgelegd. Ook kun je uitgebreid het verloop van je rondje hardlopen zien. Denk aan je gemiddelde snelheid, maximum snelheid en beste tempo. De gegevens die je verzamelt over een langere tijd geven een indruk van je vorderingen. Zo train je goed onderbouwd voor je hardloopdoel.

Je kunt meten met een app op je smartphone, maar het is fijner als je sporthorloge of smartwatch al over gps beschikt. Dat scheelt immers extra gewicht tijdens het hardlopen.

Hoe testen we gps?

Vrijwel alle sporthorloges hebben gps ingebouwd, evenals de meeste smartwatches en enkele uitgebreide activity trackers. We testen gps op een parcours van 1 kilometer. Met dichte bebossing en een onderdoorgang is het een uitdagende test voor het gps-signaal. Horloges met uitgebreide hardloopmeting ondergaan een test waarin hun nauwkeurigheid wordt bepaald tijdens een loop van 5 km.

In onze vergelijkers kun je in de testresultaten bekijken hoe goed sporthorloges, smartwatches en activity trackers scoren op gps. Uit de test blijkt dat sommige smartwatches en activity trackers goed scoren op gps.

Hartslag meten

Tweede belangrijke eigenschap van een hardloophorloge is de hartslagmeter. Deze geeft aan hoe intensief je bezig bent. Op basis van je hartslag kun je je tempo verhogen of verlagen. Veel hardlopers houden zich aan een trainingsschema dat afwisselend zwaarder en lichter is. Daarbij hanteren ze vaak een indeling naar hartslagzones: zone 1 staat voor de lichtste inspanning en zone 5 voor de zwaarste. Het zien van je hartslag tijdens het lopen helpt je om je aan het schema te houden.

Hoe testen we de hartslagmeter?

De meeste sporthorloges in de test hebben een ingebouwde hartslagmeter die je hartslag meet via je pols. Ook smartwatches en uitgebreide activity trackers hebben vaak een hartslagmeter. Veel sporthorloges kun je koppelen aan een losse hartslagmeter die je om de borst moet dragen.

Sporthorloges en activity trackers met een hartslagmeter worden uitgebreid getest met proefpersonen in een lab. Tijdens het lopen op een band wordt onder meer de nauwkeurigheid van de hartslagmeting getest.

In onze vergelijkers kun je in de testresultaten bekijken hoe goed sporthorloges, smartwatches en activity trackers scoren op hartslagmeter.

Sporthorloge, activity tracker of smartwatch?

Een sporthorloge biedt de meeste mogelijkheden om je hardloopprestaties goed vast te leggen. Vaak biedt zo'n horloge allerlei standaardinstellingen die het trainen volgens een schema vergemakkelijken. Ook hebben ze een groot scherm dat zich goed leent om informatie op af te lezen tijdens het lopen. De nieuwste smartwatches zijn mede om die reden ook prima om mee hard te lopen. Bij activity trackers hangt het af van het schermformaat, met grote schermen zijn ze ook geschikt om mee te trainen.



