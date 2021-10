Kies de juiste smartwatch bij je smartphone

watchOS

WatchOS is het besturingssysteem dat draait op de Apple Watch. Heb je een iPhone? Dan raden we je aan om te kiezen voor een Apple Watch. Dit besturingssysteem werkt het best samen met je iPhone. Het voordeel is dat je optimaal gebruik kunt maken van apps zoals Apple Music, Apple Pay of iMessage.

Jaarlijks komen er ook nieuwe software-updates uit die vaak nieuwe functies bevatten. De meest recente versie is de watchOS 7. De watchOS 7 heeft een slaap-app en ondersteunt het bijhouden van dans work-outs en handen wassen. Of je de Apple Watch kunt updaten naar de nieuwste watchOS versie hangt af van het smartwatch model en de iOS-versie van je smartphone.

Andere voordelen aan de Apple Watch zijn dat je de mogelijkheid hebt om de interface te personaliseren. Zo kun je de wijzerplaten en het lettertype aanpassen. Daarnaast is de app-weergave overzichtelijk en kun je apps van derden gebruiken.

Let op: De Apple Watch kun je alleen koppelen aan een iPhone 6s of nieuwer. Vergeet ook niet te kijken of het besturingssysteem van de smartwatch compatibel is met de iOS-versie van je iPhone.

Het is niet mogelijk om de Apple Watch te koppelen aan een smartphone van een ander merk. Als je een ouder iPhone-model hebt, dan moet je kiezen voor een smartwatch die draait op een ander besturingssysteem.

WearOS

WearOS (voorheen Android Wear) is het besturingssysteem van Google. Dit besturingssysteem draait op smartwatches van verschillende merken, zoals TicWatch, Fossil en Skagen. Je hebt dus keuze uit meerdere merken en stijlen.

Het voordeel van WearOS is dat je keuze hebt uit veel apps via de Google Play-appwinkel. Ook kun je gebruikmaken van populaire Google apps, zoals Google Assistant, Google Maps en Google Pay.

WearOS werkt het best samen met de nieuwste Android-smartphones, met uitzondering van de Android Go.

Kan ik mijn iPhone koppelen aan WearOS?

Ja, maar je hebt dan wel te maken met een aantal beperkingen. Zo kun je geen iMessage berichten ontvangen op je smartwatch. WhatsApp-berichten kun je wel ontvangen, maar het is niet mogelijk om te reageren.

Ook zijn er beperkingen bij het gebruik van Google Assistant. Zo kun je Google Assistant niet vragen om taken af te vinken of herinneringen te plaatsen in je agenda. Dit kan wel als je een Android-smartphone hebt.

Tizen

Tizen is het besturingssysteem dat ontwikkeld is door Samsung. Ook dit besturingssysteem laat het toe om apps te gebruiken van derde partijen. Er is alleen wel minder aanbod dan op WearOS. Daarnaast beschikt dit besturingssysteem over Bixby, dit is Samsung’s stemassistent.

Tizen werkt het best samen met Samsung-smartphones. Je kunt ook iPhones en andere Android-smartphones koppelen aan dit besturingssysteem. Let wel op de vereiste Android- of iOS-versie en het model van je smartphone. Zo kan de Samsung Galaxy Watch 3 alleen gekoppeld worden aan een iPhone 5 of hoger, die draait op iOS 9 en hoger.

Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor Samsung-smartphones. Denk aan Samsung Pay of Samsung Health Monitor-app.

Sinds de Galaxy Watch 4 is Samsung overgestapt op WearOS. De oudere smartwatches van Samsung draaien nog wel op Tizen.

Merkgebonden besturingssystemen

Bepaalde merken hebben een eigen besturingssysteem, zoals Huawei, Garmin en Fitbit. Zo draaien de horloges van Huawei op HarmonyOS en die van Garmin op Garmin OS. En de smartwatches van Fitbit werken momenteel nog op Fitbit OS.

Check voor je aankoop dus eerst goed of je telefoon aan de minimumvereisten voldoet van het apparaat. Zo voorkom je problemen bij het koppelen.