Conflictmineralen: wat je erover moet weten

Koop je elektronica, zoals een smartphone of smartwatch, dan zou je daarmee wel eens indirect gewapende groepen in het buitenland kunnen financieren. Het is daarom belangrijk dat fabrikanten er alles aan doen om dat te voorkomen. Wij beoordelen bedrijven hierop, zodat jij een verantwoorde keuze kunt maken.

Wat zijn conflictmineralen?

Voor het maken van smartphones en wearables zijn grondstoffen nodig, zoals wolfraam, tantaal, tin en goud. Deze metalen zitten in mineralen die men wint uit mijnen.

Sommige mijnen bevinden zich in conflictgebieden, zoals de Democratische Republiek Congo. De mijnbouw of handelsroutes kunnen direct of indirect in handen zijn van gewapende groepen. Zij financieren hun conflicten met de opbrengsten.

Soms zijn er ook slechte arbeidsomstandigheden in die industrie. Denk aan kinderarbeid, slavernij en onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden.

Voor de consument is het moeilijk om erachter te komen of zij een verantwoord product kopen. Ook voor elektronicabedrijven is het niet altijd makkelijk. Wij beoordelen hoe bedrijven omgaan met conflictmineralen.

Waar letten wij op?

In onze testresulaten - bijvoorbeeld bij smartphones - geven we een oordeel over duurzaamheid van producten en bedrijven.

Wij beoordelen het beleid, de rapportage en het gedrag van bedrijven rond de winning van 3TG-mineralen. Deze beoordeling baseren we op informatie van de bedrijven zelf, zoals hun duurzaamheids- en conflictmineralenverslag.

Beleid

Wij kijken of bedrijven een beleid hebben voor het winnen van conflictmineralen. Vervolgens gaan we na of het bedrijf zich inzet om conflictvrije 3TG-mineralen te gebruiken. En of het bedrijf doet aan gepaste zorgvuldigheid. Zo voorkomen ze het gebruik van conflictmineralen in de productieketen.

Het is daarom belangrijk om eisen op te leggen aan leveranciers. Wij onderzoeken of er zorgvuldigheidseisen zijn opgenomen in de gedragscode voor leveranciers. En of er sprake is van risicobeheer in de productieketen van de leverancier.

We zoeken ook uit of het bedrijf mineralen wint uit bepaalde Afrikaanse gebieden. Zoals de Democratische Republiek Congo en het Grote Merengebied. Sommige bedrijven gebruiken geen mineralen die afkomstig zijn uit deze gebieden. Zo proberen ze het risico op conflictmineralen in hun productieketen te vermijden.

Andere bedrijven kiezen ervoor om wel mineralen te gebruiken die in deze gebieden zijn gemijnd. Maar dan wel conflictvrij. Ze willen er zeker van zijn dat ze niet direct of indirect gewapende groepen financieren. Maar daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat ze geen negatieve impact hebben op de economie van deze landen.

Rapportage

Het beleid van bedrijven is misschien mooi op papier. Maar ze moeten ook handelen naar dat beleid. Daarom beoordelen we in hoeverre het bedrijf concrete voorbeelden geeft van wat ze doen aan risicobeheer. We doen dat aan de hand van de 5 stappen van de OESO:

Zet sterke bedrijfsbeheersystemen op Identificeer en beoordeel risico's in de productieketen. Bedenk en implementeer een strategie om te reageren op geïdentificeerde risico's. Voer een onafhankelijke externe controles uit, om te zorgen voor een verantwoorde productieketen. Rapporteer over gepaste zorgvuldigheid ; communiceer hoe je risico’s aanpakt.

Daarnaast kijken we ook naar de transparantie van het bedrijf. Geeft het bedrijf informatie over hun raffinaderijen en smelterijen, zoals de namen en locatie? Rapporteert het bedrijf over de RMAP (Responsible Mineral Assurance Process) status van hun raffinaderijen en smelterijen?

De RMAP helpt bedrijven verantwoorde keuzes te maken, wat betreft het gebruik van mineralen in de productieketen. Raffinaderijen en smelterijen die voldoen aan de RMAP-standaard krijgen de status 'RMAP Conformant'.

Gedrag

In ons onderzoek kijken we ook naar het gedrag van bedrijven. Gebruikt het bedrijf daadwerkelijk mineralen uit de Democratische Republiek Congo en omliggende gebieden?

Geven de bedrijven financiële steun aan organisaties die streven naar een conflictvrije industrie? Of zijn ze lid zijn van een organisatie, zoals de RMI of EPRM.

Tot slot zoeken we uit of bedrijven controles bij smelterijen en raffinaderijen laten uitvoeren door een derde partij. Bijvoorbeeld door het Responsible Minerals Assurance Process (RMAP).

