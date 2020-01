Douchen of zwemmen met je smartwatch, kan dat?

Je smartwatch omhouden tijdens zwemmen, douchen of een fietstocht door de regen: de een kan er tegen, de ander niet. De verschillen in waterdichtheid zijn groot. Hier moet je op letten bij de aankoop van een waterdichte smartwatch.

Water en smartwatches

Zwemmen is, naast GPS en een hartslagmeter, een veelgebruikte functie van een smartwatch. Maar de waterdichtheid van een smartwatch is nog niet zo simpel. Het is geen kwestie van ‘ja’ of ‘nee’. Smartwatches kennen grote verschillen in waterdichtheid. Bedenk van tevoren dus goed in hoeverre jouw smartwatch waterdicht moet zijn. Aan de hand van voorbeelden leggen we dit uit.

Waterbestendigheid aflezen aan codes

Aan de hand van de code in de handleiding van een smartwatch lees je hoe waterdicht hij is. Dit werkt hetzelfde als een wasvoorschrift bij kleding. Er zijn 3 typen codes: IP-code, ATM-rating en meteraanduiding.

Kun je douchen met een smartwatch?

Nee, eigenlijk niet. Het lijkt onschuldig en veel mensen doen het. Maar je hebt kans dat je slimme horloge kapot gaat óf dat de waterdichtheid afneemt. Hoe waterdicht je smartwatch is, geldt namelijk echt alleen voor - de naam zegt het al - water. Dus niet voor shampoo of zeep. Ook stoom bij sauna’s kan voor problemen zorgen.

Zwemmen en duiken, binnen en buiten

'Met deze smartwatch kun je zwemmen', een veelgebruikte term door fabrikanten. Maar let op! Zwemmen in een binnenbad is anders dan in zee. En zwemmen is geen duiken. Best verwarrend. Het heeft te maken met 3 factoren:

temperatuurverschillen

waterdruk

waterdiepte

Baantjes trekken

Als je een waterdichte smartwatch zoekt waarmee je baantjes kunt trekken, koop er dan een met minimaal de code 5ATM of 50m. Veel smartwatches hebben deze code, zoals de Huawei Band 2 Pro, de Garmin Vivosmart 3 en de Samsung Gear Fit2 Pro. Maar ga niet duiken en doe hem af als je de zee in gaat. Je smartwatch is dan wel waterdicht, hij kan geen waterdruk of -diepte aan.

Zwemmen in zee

Zwemmen in de zee doe je meestal in de zomer als het buiten 25 graden is. De zee is een stuk kouder. Alleen smartwatches met een minimale codering van 20ATM kunnen deze temperatuurverschillen aan. Die zijn er weinig.

Kun je duiken met een smartwatch?

Bij duiken ontstaat waterdruk. ‘Zwem’-smartwatches (5ATM, 50m) kunnen niet tegen deze waterdruk. Je hebt een smartwatch met minimaal 10 ATM nodig om te duiken in een zwembad.

Wil je duiken in zee? Dan heb je minimaal 20 ATM nodig. Hiermee kun je recreatief duiken. Ga je nog een stapje verder en wil je diepzeeduiken? Kies dan voor een exemplaar met 50 ATM. Dan heb je echt een volledig waterdichte smartwatch.

Lees meer over sporthorloges om mee te zwemmen.

Waterschade en garantie: hoe zit dat?

Het kan je toch gebeuren: vochtschade. Omdat je even snel een pan afwast terwijl je smartwatch om je pols zit. Of er onder de douche achter komt dat je je slimme horloge nog om hebt. Vochtschade is lastig te verhalen. Fabrikanten hebben hier geen eenduidig beleid op blijkt uit een korte screening bij Fitbit, Garmin en Apple.

Garmin en Apple zeggen simpelweg dat waterschade búiten de garantie valt. Fitbit zegt dat waterschade ‘vaak niet onder de garantie valt, maar per model verschilt’. Om erachter te komen, moet je contact opnemen met de klantenservice.

Check je recht op garantie!

Lees ook: