Wat is 4G, 5G of LTE?

Een smartwatch met 4G of 5G kan verbinding maken met een mobiel netwerk. LTE is een andere term voor 4G. En 5G (5e generatie mobiel netwerk) is de opvolger van 4G. Met 5G is het mobiel internet op je smartwatch mogelijk sneller en/of energiezuiniger. Ook de dekking en het bereik zijn beter dan bij 4G.

Een smartwatch met 4G of 5G heeft een eigen internetverbinding. Je kunt het horloge dus ook zonder wifi-verbinding gebruiken. En je smartphone hoef je dan niet bij je te dragen.

Wat kun je met 4G of 5G op je smartwatch?

Je bent verbonden met internet en kunt berichten ontvangen en versturen. Dus zonder dat je smartwatch via bluetooth verbonden is met je smartphone. Vaak is het mogelijk om via internet muziek te streamen.

Meestal kun je ook bellen met je smartwatch, maar dat kan niet met alle LTE-horloges. Zoals de Garmin Forerunner 945 LTE. Die kan niet bellen, maar bij een noodgeval wel een bericht sturen naar een contactpersoon. Of je gegevens doorsturen naar het Garmin Emergency Response Coordination Center. Met de LTE-verbinding op de Garmin Forerunner 945 LTE kun je ook je locatie te delen. Of geplande routes bekijken.

Bij Garmin moet je wel een smartwatch-abonnement afsluiten voor €7,99 per maand. Alleen dan kun je de LTE-functies gebruiken.

Abonnement voor je smartwatch

Voor een mobielinternetverbinding op je smartwatch heb je een eSIM nodig. Dit is een digitale simkaart. Een smartwatch met 4G of 5G brengt dus extra kosten met zich mee.

Abonnement via provider

Op dit moment ondersteunen KPN en Odido de 4G-modellen van Apple, Google en Samsung via een multisim-abonnement. De eSIM in jouw horloge wordt gekoppeld aan het mobiel internet en telefoonnummer van je abonnement.

in jouw horloge wordt gekoppeld aan het mobiel internet en telefoonnummer van je abonnement. Bij Vodafone heet het geen multisim, maar OneNumber. Vodafone ondersteunt op dit moment de Apple Watch Cellular en Samsung Galaxy Watch 4G modellen.

Huawei heeft ook smartwatches met 4G LTE uitgebracht. Maar in Nederland worden deze nog door geen enkele provider ondersteund.

Wanneer gebruik je 4G of 5G op je smartwatch?

Als je altijd je smartphone bij je hebt, is een smartwatch met 4G of 5G misschien niet nodig. Wil je bijvoorbeeld tijdens het sporten geen smartphone bij je dragen? Dan kan een smartwatch met mobiel internet handig zijn om bereikbaar te blijven.

Je hebt 4G of 5G op je smartwatch niet nodig om sportprestaties bij te houden.

Ook kan het handig zijn als je niets bij je hebt om je smartphone op te bergen.