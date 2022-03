Wat is 4G of LTE?

Als een smartwatch LTE heeft, wordt vaak bedoeld dat het horloge een 4G-verbinding kan maken. 4G betekent: 4e generatie mobiele netwerken. En LTE (Long Term Revolution) is de technologie daarachter. LTE wordt vaak gebruikt als een andere term voor 4G.

Een smartwatch met 4G of LTE heeft dus een eigen internetverbinding. Hierdoor ben je niet afhanklijk van WiFi en kun je jouw smartphone thuis laten liggen.

Wat kun je met 4G op je smartwatch?

Je bent verbonden met internet en kunt berichten ontvangen en versturen. Zonder dat je smartwatch via bluetooth verbonden is met je smartphone. Vaak is het mogelijk om via het internet muziek te streamen. Ook kun je meestal bellen met je 4G smartwatch.

Let op: je kunt niet met alle LTE-horloges bellen. Zo is de Garmin Forerunner 945 LTE niet geschikt om mee te bellen. De Garmin Forerunner 945 LTE kan bij het detecteren van een noodgeval wel een bericht versturen naar een contactpersoon. Of je gegevens doorsturen naar het Garmin Emergency Response Coordination Center.

De LTE connectiviteit op de Garmin Forerunner 945 LTE kun je wel gebruiken om bijvoorbeeld je locatie te delen. Of om geplande routes te bekijken.

Abonnement voor je smartwatch

Om gebruik te kunnen maken van 4G op je smartwatch heb je een eSim abonnement nodig. Dit is een digitale simkaart.

Momenteel ondersteunt T-Mobile de Apple Watch 7 Cellular via een MultiSim. Deze digitale simkaart wordt verbonden met de simkaart die hoort bij je mobiele abonnement van T-Mobile. Ook KPN kondigde aan om de Apple Watch 7 Cellular te ondersteunen.

Bij Garmin moet je een abonnement aanschaffen voor minimaal €6,99 per maand, om gebruik te maken van de LTE functies. Een smartwatch met 4G brengt dus extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn er weinig providers die smartwatches met 4G ondersteunen.

Heb je het echt nodig?

In principe heb je geen 4G op je smartwatch nodig om je sportprestaties bij te houden. De meeste functies werken met bluetooth. Als je altijd je smartphone bij je hebt, is een smartwatch met 4G misschien niet nodig. Maar ben je iemand die niet te veel bij zich wilt dragen? Bijvoorbeeld tijdens het sporten? Dan is een smartwatch met 4G erg handig.

