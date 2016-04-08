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koopadvies

Smartwatch kopen: waar let je op?

Je wilt weten waar je op moet letten bij het kopen van een smartwatch. Kies een horloge dat past bij wat jij ermee wilt doen. Niet alle smartwatches hebben dezelfde mogelijkheden. Je vindt bij ons de beste smartwatch voor jouw situatie.

Snel naar:

  1. Keuzehulp smartwatches
  2. Voordelen van een smartwatch tegenover een gewoon horloge
  3. Welke smartfuncties zijn voor jou belangrijk?
  4. Voor welke sporten ga je de smartwatch gebruiken?
  5. Welke smartwatches werken met jouw smartphone?
  6. Welke gezondheids- en fitnessfuncties wil je op je smartwatch?
  7. Hoe zit het met de batterijduur van een smartwatch?
  8. Kies uit verschillende stijlen en designs
  9. Welke apps wil je op de smartwatch toevoegen?
  10. Maak een duurzamere keuze

1

Keuzehulp smartwatches

Wil je weten welke smartwatch het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste smartwatch. 

Help mij kiezen

Keuzehulp Smartwatch

2

Voordelen van een smartwatch tegenover een gewoon horloge

Minder vaak je smartphone pakken

Minder vaak je smartphone pakken

Wil je ook minder op je smartphone kijken? Op een smartwatch zie je snel binnenkomende berichten en telefoontjes. En soms nog veel meer. Zoals het weer, herinneringen en de bushalte waar je moet uitstappen.

Bekijk en vergelijk:
Horloges bomvol smartfuncties (alleen voor leden)

Je conditie bijhouden

Je conditie bijhouden

Hoeveel je loopt, je hartslag, en andere beweeginformatie houdt een smartwatch automatisch bij. Je kunt er ook je work-outs mee vastleggen. Zo krijg je inzicht in je conditie. Ben je ook benieuwd?

Bekijk en vergelijk:
Horloges die je conditie goed bijhouden (alleen voor leden)

3

Welke smartfuncties zijn voor jou belangrijk?

Smartwatch - muziek luisteren - illustratie

Muziek luisteren

Als je muziek wilt luisteren vanaf je smartwatch, kun je kiezen voor streamingdiensten zoals Spotify. Of kies voor eigen muziekbestanden. Je hebt hiervoor een draadloze hoofdtelefoon nodig.

Lees meer over:
Muziek luisteren via je smartwatch

4G-Columns

Altijd bereikbaar

Je wilt je smartwatch altijd kunnen gebruiken, zelfs als je smartphone niet in de buurt is. Kies dan een smartwatch met een eigen internetverbinding. Je voegt de smartwatch toe aan je bestaande telefonie-abonnement.

Lees meer over:
Smartwatches met 4G- of 5G-internet

NFC-columns koopadvies

Pinnen bij de kassa

Even je horloge bij de pinautomaat houden en je hebt betaald. Zo makkelijk is betalen met je smartwatch. Het verschilt per merk welke betaaldienst je gebruikt, zoals Apple Pay, Garmin Pay of Google Pay.

Lees meer over:
Betalen met je smartwatch

 

Smartphone bellen

Bellen

De telefoon gaat en je hebt net je handen vol. Op sommige smartwatches kun je het gesprek aannemen en voeren via het horloge. Bij andere modellen krijg je alleen een melding en moet je alsnog je smartphone pakken.

Lees meer over:
Bellen met je smartwatch

4

Voor welke sporten ga je de smartwatch gebruiken?

Fietsen of hardlopen

Fietsen of hardlopen

Fiets je vaak, of loop je regelmatig hard? Kies dan een horloge dat uitblinkt in het bijhouden van je afstand en hartslag.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches voor fietsers (alleen voor leden)
Smartwatches voor hardlopers (alleen voor leden)
Horloges voor op de hometrainer
Horloges voor op de loopband

Zwemmen

Zwemmen

Met de meeste smartwatches kun je zwemmen, maar niet met allemaal. De beste horloges houden bij hoeveel baantjes je zwemt en welke slagen je maakt, zoals de schoolslag of borstcrawl.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches om mee te zwemmen

5

Welke smartwatches werken met jouw smartphone?

Elke smartwatch moet je verbinden met je smartphone. Er zijn horloges die je kunt verbinden met een Android-telefoon en met een iPhone. Maar er zijn ook horloges die geschikt zijn voor maar 1 soort telefoon.

Verwacht je te wisselen van Android naar iPhone of andersom? Kies dan een smartwatch die met beide soorten telefoons kan verbinden.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches voor een Android-telefoon
Smartwatches voor een iPhone
Smartwatches voor Android én iPhone

6

Welke gezondheids- en fitnessfuncties wil je op je smartwatch?

Smartphone Slaap bijhouden v2

Slaap bijhouden

Slapen belangrijk is voor je gezondheid, dat weet je. Een smartwatch kan bijhouden hoeveel je slaapt, op welke tijden, en hoe vaak je wakker wordt. Haal jij je uurtjes in bed of moet je wat meer aandacht geven aan je nachtrust?

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je slaap bijhouden

Smartphone_Conditie verbeteren

Conditie verbeteren

Merk je ook dat je conditie verbetert door het sporten? Veel smartwatches kunnen uit je hartslag en work-outs afleiden hoe fit je bent. Ze tonen dan een score voor VO₂max. Dit is een schatting van je conditie en uithoudingsvermogen.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je VO₂max schatten

Smartphone_Val herkenning

Herkennen dat je valt

Iedereen kan vallen. Door een ongeluk in het verkeer, tijdens het sporten, of door ouderdom. Sommige smartwatches merken het als je valt en niet meer reageert. Ze informeren dan noodcontactpersonen en/of hulpdiensten.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die een val herkennen

Smartphone_zuurstof

Zuurstof in je bloed (SpO₂)

Als er minder zuurstof in je bloed zit dan normaal, is dat een belangrijk signaal. Misschien sport je te veel, ben je ziek of verblijf je in de bergen. Of is er een blijvend probleem waarvoor je naar de dokter moet, zoals astma, COPD of slaapapneu?

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met een zuurstofsensor

7

Hoe zit het met de batterijduur van een smartwatch?

Wil je dagelijks opladen of maar heel af en toe? Het verschilt enorm hoe snel de batterij van je smartwatch leeg is.

Kies in ieder geval voor een lange gebruiksduur als je:

  • Lange work-outs doet, zoals een urenlange marathon of hike.
  • Het horloge dag en nacht draagt, bijvoorbeeld om je slaap te volgen.
  • Niet zo vaak kunt opladen, omdat er niet altijd een stopcontact in je buurt is.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je al na 1 tot 3 dagen moet opladen (alleen voor leden)
Smartwatches die je elke 3 tot 7 dagen moet opladen (alleen voor leden)
Smartwatches die het langer dan een week volhouden (alleen voor leden)

Video: batterij van een smartwatch

8

Kies uit verschillende stijlen en designs

Rechthoekig of rond v2

Rechthoekig of rond

Kies tussen een ronde of rechthoekige smartwatch. 

Op een rechthoekig scherm past meer informatie. Op een rond scherm kan tekst soms wegvallen.

Een smartwatch met een rond scherm lijkt wel meer op een traditioneel horloge.

Bekijk en vergelijk:
Ronde smartwatches
Rechthoekige smartwatches

Voor mannen of vrouwen

Voor mannen of vrouwen

Zoek je een dameshorloge of herenhorloge?

De meeste smartwatches zijn uniseks. Maak ze mannelijker of vrouwelijker door een kleur en bandje te kiezen.

Bij smalle polsen staat een klein horloge mooier. Bij forse armen juist een groot horloge.

Bekijk en vergelijk:
Horloges in een andere kleur dan zwart
Horloges met niet-rubberen bandje
Kleine horloges of grote horloges

Analoog met wijzers v2

Analoog met wijzers

Wil je een gewoon horloge met smartfuncties? Dat kan.

Zo’n smartwatch heeft echte wijzers, net als een traditioneel horloge. Daarachter zit een scherm(pje).

Er zijn maar een paar modellen, want de meeste smartwatches hebben alleen een beeldscherm.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met horlogewijzers

Knoppen en aanraakscherm

Knoppen en aanraakscherm

De meeste smartwatches hebben een aanraakscherm en minimaal 1 knop.

Een aanraakscherm is het simpelst. Want van knoppen moet je onthouden wat ze doen.

Maar een knop werkt altijd: ook met natte handen of handschoenen. En je hoeft niet te kijken waar je drukt.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met minimaal 1 knop
Smartwatches met aanraakscherm

9

Welke apps wil je op de smartwatch toevoegen?

WhatsApp smartwatch

WhatsApp

WhatsApp heeft alleen een app voor Apple Watch, bepaalde Garmin-horloges en voor smartwatches met Wear OS. Er is geen app voor andere horloges.

Bekijk en vergelijk:
Wear OS-smartwatches
Apple Watch-modellen
Garmin-horloges

App-winkel smartwatch

App-winkel

Als je smartwatch een app-winkel heeft, kun je gratis en betaalde apps toevoegen aan je smartwatch. Het verschilt per horloge hoe groot het app-aanbod is. Het grootste aanbod vind je op watchOS, wearOS, en Garmin Watch OS.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met een app-winkel voor Android
Smartwatches met een app-winkel voor iPhone

10

Maak een duurzamere keuze

Duurzame aanbieder Wolfraam

Conflictmineralen

Elke smartwatch bevat metalen zoals goud, tantaal, tin en wolfraam. Deze metalen zitten in mineralen die uit mijnen komen. In de mijnbouw is er een hoog risico op het financieren van gewapende groepen en het schenden van mensenrechten.

Fabrikanten moeten deze risico's beperken. In 2020 onderzochten we dit. Toen deden de merken Apple, Google, HUAWEI, motorola en Samsung dit relatief goed.

Bekijk en vergelijk:
Smartwatches van deze merken

Duurzaamheid smartwatch v2

Lang blijven gebruiken

Kies een smartwatch die niet snel stuk gaat. Wij beoordelen bijvoorbeeld de bouwkwaliteit van het apparaat en de gekozen materialen. We testen ook of je snel krassen krijgt op het scherm.

Ook testen we of het horloge beschadigt als het valt. Bijvoorbeeld wanneer je het horloge afdoet om hem op de lader te leggen. Smartwatches die tegen water kunnen, stoppen we 30 minuten in een bak water.

Bekijk en vergelijk:
Stevige smartwatches (alleen voor leden)

Een nieuwe smartwatch

Een nieuwe smartwatch?

Heb je écht een nieuwe smartwatch nodig? Als je minder vaak een nieuwe koopt, belast je het milieu minder. En je voorkomt andere problemen die ontstaan bij de productie.

Ben je toe aan een andere stijl? Kies dan eens voor een ander bandje en een andere wijzerplaat. Dan ziet je smartwatch er weer heel anders uit. Zo hoef je minder snel een nieuwe smartwatch te kopen.

Is je huidige smartwatch kapot? Kies net als meer dan de helft van de Nederlanders voor reparatie van het horloge.

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke smartwatches goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

De beste smartwatch
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