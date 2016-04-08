Smartwatch kopen: waar let je op?

Je wilt weten waar je op moet letten bij het kopen van een smartwatch. Kies een horloge dat past bij wat jij ermee wilt doen. Niet alle smartwatches hebben dezelfde mogelijkheden. Je vindt bij ons de beste smartwatch voor jouw situatie.
Expert smartwatches
Wil je weten welke smartwatch het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste smartwatch.
Wil je ook minder op je smartphone kijken? Op een smartwatch zie je snel binnenkomende berichten en telefoontjes. En soms nog veel meer. Zoals het weer, herinneringen en de bushalte waar je moet uitstappen.
Bekijk en vergelijk:
Horloges bomvol smartfuncties (alleen voor leden)
Hoeveel je loopt, je hartslag, en andere beweeginformatie houdt een smartwatch automatisch bij. Je kunt er ook je work-outs mee vastleggen. Zo krijg je inzicht in je conditie. Ben je ook benieuwd?
Bekijk en vergelijk:
Horloges die je conditie goed bijhouden (alleen voor leden)
Als je muziek wilt luisteren vanaf je smartwatch, kun je kiezen voor streamingdiensten zoals Spotify. Of kies voor eigen muziekbestanden. Je hebt hiervoor een draadloze hoofdtelefoon nodig.
Lees meer over:
Muziek luisteren via je smartwatch
Je wilt je smartwatch altijd kunnen gebruiken, zelfs als je smartphone niet in de buurt is. Kies dan een smartwatch met een eigen internetverbinding. Je voegt de smartwatch toe aan je bestaande telefonie-abonnement.
Lees meer over:
Smartwatches met 4G- of 5G-internet
Even je horloge bij de pinautomaat houden en je hebt betaald. Zo makkelijk is betalen met je smartwatch. Het verschilt per merk welke betaaldienst je gebruikt, zoals Apple Pay, Garmin Pay of Google Pay.
Lees meer over:
Betalen met je smartwatch
De telefoon gaat en je hebt net je handen vol. Op sommige smartwatches kun je het gesprek aannemen en voeren via het horloge. Bij andere modellen krijg je alleen een melding en moet je alsnog je smartphone pakken.
Lees meer over:
Bellen met je smartwatch
Fiets je vaak, of loop je regelmatig hard? Kies dan een horloge dat uitblinkt in het bijhouden van je afstand en hartslag.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches voor fietsers (alleen voor leden)
Smartwatches voor hardlopers (alleen voor leden)
Horloges voor op de hometrainer
Horloges voor op de loopband
Met de meeste smartwatches kun je zwemmen, maar niet met allemaal. De beste horloges houden bij hoeveel baantjes je zwemt en welke slagen je maakt, zoals de schoolslag of borstcrawl.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches om mee te zwemmen
De lijst met sporten op een smartwatch is vaak enorm lang. Wil je zeker weten dat jouw sport er tussen staat?
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches voor cardio work-outs
Smartwatches voor op een crosstrainer
Smartwatches voor golf
Smartwatches voor krachttraining
Smartwatches voor op een roeimachine
Smartwatches voor roeien in het water
Smartwatches voor tennis
Smartwatches voor wandeltochten (‘hiken’)
Smartwatches voor yoga
Elke smartwatch moet je verbinden met je smartphone. Er zijn horloges die je kunt verbinden met een Android-telefoon en met een iPhone. Maar er zijn ook horloges die geschikt zijn voor maar 1 soort telefoon.
Verwacht je te wisselen van Android naar iPhone of andersom? Kies dan een smartwatch die met beide soorten telefoons kan verbinden.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches voor een Android-telefoon
Smartwatches voor een iPhone
Smartwatches voor Android én iPhone
Slapen belangrijk is voor je gezondheid, dat weet je. Een smartwatch kan bijhouden hoeveel je slaapt, op welke tijden, en hoe vaak je wakker wordt. Haal jij je uurtjes in bed of moet je wat meer aandacht geven aan je nachtrust?
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je slaap bijhouden
Merk je ook dat je conditie verbetert door het sporten? Veel smartwatches kunnen uit je hartslag en work-outs afleiden hoe fit je bent. Ze tonen dan een score voor VO₂max. Dit is een schatting van je conditie en uithoudingsvermogen.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je VO₂max schatten
Iedereen kan vallen. Door een ongeluk in het verkeer, tijdens het sporten, of door ouderdom. Sommige smartwatches merken het als je valt en niet meer reageert. Ze informeren dan noodcontactpersonen en/of hulpdiensten.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die een val herkennen
Als er minder zuurstof in je bloed zit dan normaal, is dat een belangrijk signaal. Misschien sport je te veel, ben je ziek of verblijf je in de bergen. Of is er een blijvend probleem waarvoor je naar de dokter moet, zoals astma, COPD of slaapapneu?
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met een zuurstofsensor
Wil je dagelijks opladen of maar heel af en toe? Het verschilt enorm hoe snel de batterij van je smartwatch leeg is.
Kies in ieder geval voor een lange gebruiksduur als je:
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches die je al na 1 tot 3 dagen moet opladen (alleen voor leden)
Smartwatches die je elke 3 tot 7 dagen moet opladen (alleen voor leden)
Smartwatches die het langer dan een week volhouden (alleen voor leden)
Kies tussen een ronde of rechthoekige smartwatch.
Op een rechthoekig scherm past meer informatie. Op een rond scherm kan tekst soms wegvallen.
Een smartwatch met een rond scherm lijkt wel meer op een traditioneel horloge.
Bekijk en vergelijk:
Ronde smartwatches
Rechthoekige smartwatches
Zoek je een dameshorloge of herenhorloge?
De meeste smartwatches zijn uniseks. Maak ze mannelijker of vrouwelijker door een kleur en bandje te kiezen.
Bij smalle polsen staat een klein horloge mooier. Bij forse armen juist een groot horloge.
Bekijk en vergelijk:
Horloges in een andere kleur dan zwart
Horloges met niet-rubberen bandje
Kleine horloges of grote horloges
Wil je een gewoon horloge met smartfuncties? Dat kan.
Zo’n smartwatch heeft echte wijzers, net als een traditioneel horloge. Daarachter zit een scherm(pje).
Er zijn maar een paar modellen, want de meeste smartwatches hebben alleen een beeldscherm.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met horlogewijzers
De meeste smartwatches hebben een aanraakscherm en minimaal 1 knop.
Een aanraakscherm is het simpelst. Want van knoppen moet je onthouden wat ze doen.
Maar een knop werkt altijd: ook met natte handen of handschoenen. En je hoeft niet te kijken waar je drukt.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met minimaal 1 knop
Smartwatches met aanraakscherm
WhatsApp heeft alleen een app voor Apple Watch, bepaalde Garmin-horloges en voor smartwatches met Wear OS. Er is geen app voor andere horloges.
Bekijk en vergelijk:
Wear OS-smartwatches
Apple Watch-modellen
Garmin-horloges
Als je smartwatch een app-winkel heeft, kun je gratis en betaalde apps toevoegen aan je smartwatch. Het verschilt per horloge hoe groot het app-aanbod is. Het grootste aanbod vind je op watchOS, wearOS, en Garmin Watch OS.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches met een app-winkel voor Android
Smartwatches met een app-winkel voor iPhone
Elke smartwatch bevat metalen zoals goud, tantaal, tin en wolfraam. Deze metalen zitten in mineralen die uit mijnen komen. In de mijnbouw is er een hoog risico op het financieren van gewapende groepen en het schenden van mensenrechten.
Fabrikanten moeten deze risico's beperken. In 2020 onderzochten we dit. Toen deden de merken Apple, Google, HUAWEI, motorola en Samsung dit relatief goed.
Bekijk en vergelijk:
Smartwatches van deze merken
Kies een smartwatch die niet snel stuk gaat. Wij beoordelen bijvoorbeeld de bouwkwaliteit van het apparaat en de gekozen materialen. We testen ook of je snel krassen krijgt op het scherm.
Ook testen we of het horloge beschadigt als het valt. Bijvoorbeeld wanneer je het horloge afdoet om hem op de lader te leggen. Smartwatches die tegen water kunnen, stoppen we 30 minuten in een bak water.
Bekijk en vergelijk:
Stevige smartwatches (alleen voor leden)
Heb je écht een nieuwe smartwatch nodig? Als je minder vaak een nieuwe koopt, belast je het milieu minder. En je voorkomt andere problemen die ontstaan bij de productie.
Ben je toe aan een andere stijl? Kies dan eens voor een ander bandje en een andere wijzerplaat. Dan ziet je smartwatch er weer heel anders uit. Zo hoef je minder snel een nieuwe smartwatch te kopen.
Is je huidige smartwatch kapot? Kies net als meer dan de helft van de Nederlanders voor reparatie van het horloge.
Met onze test zie je meteen welke smartwatches goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.