Smartwatch kopen: waar let je op?

Een smartwatch heeft een smartphone nodig. De eerste keer verbind je je smartphone en smartwatch met elkaar via bluetooth of NFC. Op je smartphone installeer je de bijbehorende smartwatch-app, bijvoorbeeld Android Wear of Watch OS (van Apple). Hierna synchroniseren telefoon en horloge met elkaar.

Apps

Vaak vind je vanuit de smartwatch-app op je telefoon ook de apps die je op je smartwatch kunt zetten. Denk aan spelletjes of sport-apps. Behalve bij de Apple Watch, valt het aantal relevante apps van de andere besturingssystemen (Android Wear, Tizen (van Samsung)) nog een beetje tegen.

Verbinden

Voor veel toepassingen moeten de smartwatch en smartphone bij elkaar in de buurt zijn. Ze moeten immers via bluetooth in verbinding staan met elkaar. Ben je te ver weg van je telefoon, dan krijg je gemiste oproepjes niet op je smartwatch binnen. Behalve als deze ook via wifi met elkaar kunnen verbinden.

Vergelijk smartwatches en bekijk wat een smartwatch wel en niet kan.