Hoe werkt navigeren met je smartwatch?

Op de smartwatches van Fitbit, Google en Samsung zit Google Maps. Op een Apple Watch zit Apple Kaarten, maar je kunt ook Google Maps downloaden.

Apple Kaarten kan routes berekenen voor de auto, het openbaar vervoer en als je loopt. Google Maps werkt ook op de fiets.

Internet nodig

De apps werken alleen als je een internetverbinding hebt, bijvoorbeeld die van je gekoppelde telefoon. Er zijn ook smartwatches die rechtstreeks met het mobiele 4G-netwerk kunnen verbinden:

Locatiebepaling nodig

Om te navigeren moet de smarwatch weten waar je bent. Dit kan het horloge opvragen bij je gekoppelde smartphone. Of hij kan zelf contact leggen met een satelliet. Bijvoorbeeld een GPS-satelliet. Wil je navigeren via 4G en je smartphone thuislaten?

Kies dan een smartwatch die verbinding kan maken via GPS en andere navigatiesatellieten:

Lange batterijduur aan te raden

Ben je vaak op pad? En ben je van plan om regelmatig de navigatiemogelijkheden van je smartwatch te gebruiken? Kies dan voor een slim horloge met een lange gebruiksduur.

Navigeren met een HUAWEI smartwatch

De HUAWEI smartwatches laten zien waar je heen moet als je een route start met de Petal Maps-app op je Android-smartphone. Je kunt dus niet op het horloge zelf een bestemming kiezen. En navigatie werkt niet als je een iPhone hebt.

Navigeren met een Garmin smartwatch

Sommige Garmin horloges hebben ook kaarten, maar deze kaarten zijn alleen bedoeld voor tijdens het sporten. Je kunt er niet mee navigeren naar je bestemming.