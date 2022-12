Navigatie tijdens het sporten

Navigatie op je smartwatch kan handig zijn bij dagelijkse activiteiten, zoals naar school fietsen of een rondje hardlopen. En hij is vooral heel handig voor sporters die vaak op pad zijn.

Bedenk welke navigatiehulpmiddelen je nodig denkt te hebben. Zoals turn-by-turn navigatie. Hiermee krijg je visuele en of gesproken aanwijzingen voor de volgende afslag.

Hardlopen

Voor hardlopers is het ook handig als het horloge een favoriete route kan opslaan. Of routes kan inplannen op basis van de afstand die je wilt lopen. Wil je uitgebreide navigatiemogelijkheden? Kijk dan naar slimme horloges die speciaal zijn ontwikkeld voor sporters. Zoals smartwatches van Garmin of Polar. Of bekijk de beste hardloophorloges met GPS

Fietsen en skiën

Wil je tijdens het fietsen navigeren met je smartwatch? Dan kun je het best kiezen voor een smartwatch met spraakbesturing. Je kunt dan een navigatieopdracht geven aan het apparaat. Bepaalde modellen kunnen ook stijgingen en dalingen weergeven op je route.

Doe je aan een specifieke sport, zoals skiën? Kies dan voor een smartwatch die beschikt over skikaarten. Je kunt dan zien wat de moeilijkheidsgraad is.

Wel of geen smartwatch met 4G?

Een smartwatch met 4G of LTE heeft een eigen internetverbinding. Hierdoor ben je niet afhanklijk van WiFi en kun je je smartphone thuis laten liggen. Heeft een smartwatch geen 4G, dan kun je hem koppelen aan je smartphone. Je smartphone kun je dan wegstoppen in je tas of broekzak, maar hij moet wel aan blijven.

Kaarten en routes

Wil je overal ter wereld gebruik maken van plaatsbepaling? Kies dan voor een horloge die verschillende satellietsystemen ondersteunt, zoals GPS, GLONASS, Galileo of QZSS. Zo weet je altijd waar je bent. Er zijn sporthorloges van Garmin waarbij je gebruik kunt maken van topografische kaarten. Zo kun je navigeren waar je ook bent.

Navigeren met Apple Watches

Bij Apple Watches kun je gebruik maken van de Kaarten-app. Je selecteert een vervoerswijze, zoals OV, auto of te voet, en ziet welke afslagen je moet nemen. Ook zie je de afstand die je moet afleggen. De Apple Watch geeft geluidjes en tikjes, zodat je weet wanneer je moet afslaan. Bij smartwatches met WearOS kun je gebruik maken van Google Maps.

Een goede batterijduur

Ben je vaak op pad en van plan bent om regelmatig gebruik te zullen maken van de navigatiemogelijkheden van de smartwatch? kies dat voor een slim horloge met een goede batterijduur.