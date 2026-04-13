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Smartwatches: goede merken

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Duizenden consumenten deelden met ons hun ervaringen met een smartwatch. Op basis daarvan lees je hier per merk hoe betrouwbaar het is, hoe tevreden consumenten erover zijn, en hoe snel de horloges stukgaan.
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert smartwatchesGepubliceerd op:13 april 2026

Smartwatches goede merken 1200x800

Wat opvalt in het merkenonderzoek

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    Beste en slechtste merken

    Drie merken hebben de meest tevreden gebruikers. En 1 merk scoort juist het laagst. Bekijk welke merken er echt uitspringen – positief én negatief. 

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    Groot verschil in levensduur

    Niet elke smartwatch gaat even lang mee. Bij sommige merken ontstaan al binnen 3½ jaar problemen, terwijl andere horloges pas na 4 tot 5 jaar vervangen worden. Bekijk welke merken het langst meegaan.

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    Dit gaat het vaakst kapot

    De meeste klachten gaan over het bandje, de batterij en de verbinding met je smartphone. Maar die problemen komen niet bij elk merk even vaak voor. Ontdek de uitschieters.

Welke merken hebben we vergeleken?

  • Amazfit
  • Apple
  • ARMODD
  • Fitbit
  • Garmin
  • HONOR
  • HUAWEI
  • OnePlus
  • OPPO
  • Polar
  • REDMI
  • Samsung
  • Suunto
  • Withings
  • Xiaomi 

Conclusie

De merken ... hebben de meest tevreden horlogedragers. En ... hebben de minst tevreden klanten. Dat blijkt uit ons onderzoek onder Europese consumenten. Naast de tevredenheid blijkt hieruit ook de betrouwbaarheid per merk en hoe snel de horloges stukgaan.

Hoogste waardering

Europeanen zijn het meest tevreden over hun smartwatch als het er één is van deze merken: .... Eén merk is het meest constant van deze 3: ....

Eigenlijk waren gebruikers van een ander merk het meest tevreden over hun smartwatch. Maar…
 

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