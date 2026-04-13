Smartwatches: goede merken

De merken ... hebben de meest tevreden horlogedragers. En ... hebben de minst tevreden klanten. Dat blijkt uit ons onderzoek onder Europese consumenten. Naast de tevredenheid blijkt hieruit ook de betrouwbaarheid per merk en hoe snel de horloges stukgaan.

Hoogste waardering

Europeanen zijn het meest tevreden over hun smartwatch als het er één is van deze merken: .... Eén merk is het meest constant van deze 3: ....

Eigenlijk waren gebruikers van een ander merk het meest tevreden over hun smartwatch. Maar…

