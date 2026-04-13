Smartwatches: goede merken

Wouter Rensink Expert smartwatchesGepubliceerd op:13 april 2026
Drie merken hebben de meest tevreden gebruikers. En 1 merk scoort juist het laagst. Bekijk welke merken er echt uitspringen – positief én negatief.
Niet elke smartwatch gaat even lang mee. Bij sommige merken ontstaan al binnen 3½ jaar problemen, terwijl andere horloges pas na 4 tot 5 jaar vervangen worden. Bekijk welke merken het langst meegaan.
De meeste klachten gaan over het bandje, de batterij en de verbinding met je smartphone. Maar die problemen komen niet bij elk merk even vaak voor. Ontdek de uitschieters.
De merken ... hebben de meest tevreden horlogedragers. En ... hebben de minst tevreden klanten. Dat blijkt uit ons onderzoek onder Europese consumenten. Naast de tevredenheid blijkt hieruit ook de betrouwbaarheid per merk en hoe snel de horloges stukgaan.
Europeanen zijn het meest tevreden over hun smartwatch als het er één is van deze merken: .... Eén merk is het meest constant van deze 3: ....
Eigenlijk waren gebruikers van een ander merk het meest tevreden over hun smartwatch. Maar…