Ben je op zoek naar een draadloze hoofdtelefoon? We hebben ze uitvoerig voor je getest. We testen draadloze koptelefoons in verschillende uitvoeringen. Zoals kleine en goedkope bluetooth koptelefoons. We testen ze in een lab en met een vast luisterpanel. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven en maak jij de beste keuze.
Laat onze test je helpen om goede draadloze koptelefoons met hoofdband te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke koptelefoon uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke koptelefoons goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wij testten draadloze hoofdtelefoons. En dan zowel de 'on ear'-modellen als de 'over ear'-modellen. Natuurlijk testen we ook wireless koptelefoons met noise cancelling (ruisonderdrukking). Merken zoals JBL, Sennheiser, Sony, Apple, Bose, Fresh ‘n Rebel, Jabra, Panasonic en Philips zijn van de partij. Hierbij letten we op de geluidskwaliteit, draagcomfort, kwaliteit van de ruisonderdrukking en accuduur. Lees meer over hoe wij koptelefoons testen.
De highlights hieronder hebben betrekking op de volledige test, waarbij zowel koptelefoons als oordopjes zijn getest.
Op het gebied van geluidskwaliteit is er best wat verschil tussen de oordopjes en koptelefoons in de test. Als je goede geluidskwaliteit wilt, betekent dit gelukkig niet dat je per se een dure koptelefoon of oordopjes moet kopen. Er zijn ook goedkopere modellen met goed geluid.
Draadloze koptelefoons en oordopjes bieden veel comfort en gemak. Maar voor hoe lang? Heel lang is mogelijk. Maar in het slechtste geval stopt de muziek na 2 uur en 45 minuten. Vooral bij draadloze in-ear-oordopjes is de accuduur een aandachtspunt.
Het luisterpanel draagt iedere koptelefoon in de test geruime tijd en beoordeelt het comfort. Een prettig zittende koptelefoon is best zeldzaam. Maar een handjevol koptelefoons scoort een 7,5 of hoger hierop.
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Directeur Consumentenbond
Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.