Gebruikstips voor je koptelefoon

Het geluid van een koptelefoon staat of valt met de juiste positie op of in je oor. Als de koptelefoon ietsje scheef zit, klinkt het geluid al minder goed tot ronduit slecht. Dus neem even de tijd om de hoofdband in te stellen.

Koptelefoons die over je oor gaan zijn vergevingsgezind. Bij kleinere koptelefoons is de invloed van verkeerd zitten groter. Vooral een oordopje en in-ears moeten goed zitten.

Bij een in-ear helpt het om even aan je oorlelletje te trekken, zo maak je de gehoorgang ietsje groter. Duw dan iets verder en laat los. Het plugje hoeft niet heel diep, maar moet wel afsluiten. Bij in-ears zitten bijna altijd rubberen plugjes in verschillende maten.