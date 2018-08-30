Gebruikstips voor je koptelefoon

Je koptelefoon of oordopjes optimaal gebruiken, daar helpen we je mee. Waar moet je bijvoorbeeld op letten om gehoorschade te voorkomen? En hoe bescherm je het snoer tegen slijtage? Lees onze tips.
Expert koptelefoons
Met een koptelefoon of oordopjes komt het geluid direct in je oor. Dat kan tot blijvende gehoorschade leiden als je het geluid te hard zet. Hoe snel je gehoorschade oploopt, ligt aan het volume én hoelang je eraan blootgesteld bent.
Smartphones geven een waarschuwing als het geluid boven de 85dB uitkomt. Helaas werkt dit niet altijd even goed. Er zijn ook speciale kinderkoptelefoons die het geluidsniveau begrenzen, om zo je oren te beschermen.
Bescherm je gehoor op concerten en festivals
Op het volume van geluid in je omgeving heb je veel minder invloed dan op het volume van je koptelefoon. Denk bijvoorbeeld aan harde muziek op festivals of concerten. Daar kun je je gehoor beschermen met speciale oordoppen.
Het geluid van een koptelefoon of je oordopjes staat of valt met de juiste positie op of in je oor. Als de koptelefoon ietsje scheef zit, klinkt het geluid al minder goed tot ronduit slecht. Dus neem even de tijd om de hoofdband in te stellen.
Bij koptelefoons die over je oor gaan hoef je minder goed te letten op de pasvorm. Bij kleinere koptelefoons is de invloed van verkeerd zitten groter. Vooral oordopjes en in-ears moeten goed zitten.
Bij in-ears helpt het om even aan je oorlelletje te trekken. Zo maak je de gehoorgang iets groter. Duw dan iets verder en laat los. Het plugje hoeft niet heel diep, maar moet wel afsluiten.
Bij in-ears zitten bijna altijd rubberen plugjes in verschillende maten. Probeer ze uit om te zien welke het beste past. Soms helpt de fabrikant bij het vinden van de juiste maat, bijvoorbeeld via een app.
Je verbindt je draadloze koptelefoon in een handomdraai via Bluetooth met je apparaat. Zet je koptelefoon in 'pairing'-modus om nieuwe apparaten toe te laten voor een verbinding. Daarna is de koptelefoon als nieuw apparaat te vinden in het bluetoothmenu van je smartphone, laptop of TV. Eenmaal gekoppeld, herkent je device je koptelefoon de volgende keer automatisch.
Sommige koptelefoons hebben extra's om het koppelen nog makkelijker en sneller te maken. AirPods zijn bijvoorbeeld snel en gemakkelijk met een iPhone te verbinden, en voor Android apparaten bestaan er koptelefoons die snel verbinden met 'Fast Pair'.
Kijk je video's of speel je games met je draadloze koptelefoon? Met een draadloze verbinding kan er soms vertraging zijn tussen het beeld en het geluid. Dat is mede afhankelijk van de koptelefoon en het apparaat waarmee je hem gebruikt.
Draadbreuk komt veel voor bij koptelefoons. Je ziet het meestal niet en het gebeurt vaak aan de uiteinden waar de draad het meeste beweegt. De kant van de plug en de kant van de oorschelpen.
De draad slijt eerder als hij vaker buigt en een scherpere bocht moet maken. Dus zorg dat de draad losjes en soepel kan bewegen en nooit gespannen staat.
Alles wat het snoer beschermt, helpt tegen slijtage.
Heb je een gewone koptelefoon die goed bevalt, maar zonder volumeregeling of microfoon? Als je koptelefoon een losse - vervangbare - kabel heeft, kun je ook andere kabels aansluiten.
Er zijn losse kabels met volumeregeling in het snoer en kabels waar je een microfoon op kunt aansluiten. Dit kan ook via een splitter. Deze lijken op splitters om 2 koptelefoons aan te sluiten. Let dus goed op welke je koopt.
Hardcase of etui
Oordopjes worden meestal beschermd door de oplaadcase wanneer je ze meeneemt. Bij koptelefoons krijg je vaak een hardcase of beschermend etui. Die voorkomen beschadigingen, krassen en slijtage als je de koptelefoon in je tas stopt of meeneemt. Bij de specificaties in de vergelijker staat bij welke koptelefoons je een reistasje of -doosje krijgt.
Uit Europees onderzoek van het project 'ToxFree Life for All' kwam onlangs (februari 2026) naar voren dat in sommige koptelefoons schadelijke stoffen zoals bisfenolen zijn aangetroffen. Voor gebruik van deze bisfenolen is al (deels) wetgeving. Namelijk bij producten die in de mond worden genomen, zoals speelgoed en materialen die met voedsel in contact komen. Onderzoek naar koptelefoons is een nieuwe stap, waarbij het gaat om mogelijke blootstelling via langdurig huidcontact.
Wij hebben dit onderzoek niet zelf uitgevoerd en beschikken niet over alle gegevens. Daarom kunnen we geen harde conclusies trekken over de risico’s. Maar we houden de ontwikkelingen in de gaten.
Het onderzoek laat zien dat schadelijke stoffen ook in koptelefoons kunnen voorkomen. Het is onduidelijk in hoeverre dit direct gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar het kan meetellen bij de totale blootstelling aan schadelijke stoffen die mensen dagelijks kunnen tegenkomen. Daarom is het belangrijk dat er vanuit de overheid en fabrikanten maatregelen worden genomen om dit terug te dringen. En niet alleen bij koptelefoons.
Lees meer in het Engelstalige rapport (pdf) met daarin de lijst van onderzochte koptelefoons en de resultaten.
Stop een koptelefoon of oordopjes niet in je mond. Sabbel bijvoorbeeld niet op het kabeltje.
Let bij kinderen extra goed op hoe zij met hun koptelefoon omgaan. Doet je kind de koptelefoon regelmatig in de mond? Dan raden we aan deze niet meer te gebruiken.
Verminder waar mogelijk langdurig huidcontact. Draag hem bijvoorbeeld niet de hele tijd om je nek.