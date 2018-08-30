Gebruikstips voor je koptelefoon

Met een koptelefoon of oordopjes komt het geluid direct in je oor. Dat kan tot blijvende gehoorschade leiden als je het geluid te hard zet. Hoe snel je gehoorschade oploopt, ligt aan het volume én hoelang je eraan blootgesteld bent.

85dB is het maximale volume waarop je langere tijd veilig kunt luisteren.

volume waarop je langere tijd veilig kunt luisteren. Bij 103dB loop ja al na 3 minuten gehoorschade op.

Smartphones geven een waarschuwing als het geluid boven de 85dB uitkomt. Helaas werkt dit niet altijd even goed. Er zijn ook speciale kinderkoptelefoons die het geluidsniveau begrenzen, om zo je oren te beschermen.

Tips

Neem af en toe een pauze van het geluid. Hoe harder de muziek staat, hoe vaker je moet pauzeren. Zo geef je je oren wat rust.

Na een tijdje luisteren zetten veel mensen het volume hoger. Dit is een teken van vermoeidheid van het gehoor. Zet het geluid dan dus juist niet harder.

Op VeiligheidNL vind je meer informatie over het voorkomen van gehoorschade.

Bescherm je gehoor op concerten en festivals

Op het volume van geluid in je omgeving heb je veel minder invloed dan op het volume van je koptelefoon. Denk bijvoorbeeld aan harde muziek op festivals of concerten. Daar kun je je gehoor beschermen met speciale oordoppen.

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De beste oordoppen voor festivals en concerten