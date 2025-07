Nederland is een echt festivalland, maar geluid van 100 dB is geen uitzondering. Zulk hard geluid is na 5 minuten al slecht voor je gehoor. Demp daarom het geluid met oordoppen. Dat is geen overbodige luxe en voorkomt die vervelende piep na het feest.

Uit onze test festivaloordoppen blijkt dat demping alleen niet alles zegt. De oordoppen die je altijd bij je hebt zul je sneller gebruiken. De ene set oordoppen komt met een doosje, de ander met een tasje en weer een ander met een cilinder.

Verder is het belangrijk dat je de oordoppen makkelijk in- en uit kunt doen. En dat ze voor een langere periode goed blijven zitten. En dan is er nog de vraag of de kwaliteit van de muziek die overblijft mooi genoeg wordt ervaren.

De uiteindelijke testoordelen lopen sterk uiteen. Uit labmetingen blijkt dat 2 setjes oordoppen niet of nauwelijks dempen op de lage frequenties (bastonen). Daar twijfelen we of ze goed genoeg beschermen.