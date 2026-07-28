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Koptelefoons vergelijken

Laatste update van de test: 28 juli 2026|

Draadloze oordopjes of koptelefoon kopen? Vind het model dat bij je past. Over-ear, in-ear of on-ear headphones? We helpen je kiezen.

Keuzehulp

  • JLab Jbuds Open Wireless
    JLabJbuds Open Wireless
    Over het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Live 680NC
    JBLLive 680NC
    Op het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Space 2
    SoundcoreSpace 2
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Marshall Milton ANC
    MarshallMilton ANC
    Op het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Live 780NC
    JBLLive 780NC
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Soundcore Liberty 5 Pro
    SoundcoreLiberty 5 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Live Beam 4
    JBLLive Beam 4
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Live Buds 4
    JBLLive Buds 4
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Live Flex 4
    JBLLive Flex 4
    Earbuds|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Sony 1000X The Collexion
    Sony1000X The Collexion
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi REDMI Buds 8 Pro
    XiaomiREDMI Buds 8 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JLab Epic Pods ANC
    JLabEpic Pods ANC
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Nothing Headphones (a)
    NothingHeadphones (a)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Samsung Galaxy Buds 4
    SamsungGalaxy Buds 4
    Earbuds|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    € 160,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Huawei Freebuds Pro 5
    HuaweiFreebuds Pro 5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Samsung Galaxy Buds 4 Pro
    SamsungGalaxy Buds 4 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Apple AirPods Max 2
    AppleAirPods Max 2
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JBL Soundgear Clips
    JBLSoundgear Clips
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

Draadloze oordopjes en koptelefoons getest

We testen regelmatig nieuwe draadloze koptelefoons en volledig draadloze oortjes van merken als Sony, JBL, Sennheiser, Apple en Samsung. We testen de geluidskwaliteit, ook van specifiek geluid zoals podcasts, pop en- jazzmuziek. Natuurlijk is draagcomfort belangrijk. En een draadloze koptelefoon heeft bij voorkeur een goede accuduur. 

Draadloze oordopjes of koptelefoon kopen

De beste koptelefoon is er een die bij jou past. Koop je een draadloze koptelefoon voor over je hoofd, of volledig draadloze oordopjes? En hoe wil je hem dragen? Zoek je in-ear-oordopjes of over-ear headphones? Of liever een on-ear-koptelefoon? Ook moet het geluid natuurlijk goed zijn. Bij ons vergelijk je koptelefoons en oordopjes, zodat je de beste koopt.

Draadloze oordopjes en koptelefoons vergelijken

Vergelijk de koptelefoons en oordopjes van onder andere Sony, JBL, Sennheiser, Apple en Samsung op geluidskwaliteit en draagcomfort en kijk welke draadloze koptelefoon of set oordopjes de langste accuduur heeft. Er zijn koptelefoons en oordopjes die je on-ear, in-ear of over-ear draagt. Wil je niets meer van de omgeving horen? Koop dan een noise canceling koptelefoon of noise cancelling oordopjes.

Koptelefoons per merk