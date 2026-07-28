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Philips koptelefoon

Welke Philips koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Philips koptelefoons en vergelijk de Philips koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Philips TAT2206
    PhilipsTAT2206
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Philips TAH5205
    PhilipsTAH5205
    Over het oor|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Philips TAT5505
    PhilipsTAT5505
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Philips TAH9505
    PhilipsTAH9505
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Philips LFH2236/00
    PhilipsLFH2236/00
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Philips TAA5608BK/00
    PhilipsTAA5608BK/00
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Philips TAA6709BK/00
    PhilipsTAA6709BK/00
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Philips TAT2206PK (roze)
    PhilipsTAT2206PK (roze)
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Philips TABH305BK
    PhilipsTABH305BK
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Philips TAH8506
    PhilipsTAH8506
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk