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Bose koptelefoon

Welke Bose koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bose koptelefoons en vergelijk de Bose koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Bose QuietComfort Ultra Headphones (Gen 2)
    BoseQuietComfort Ultra Headphones (Gen 2)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
    BoseQuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Earbuds (2024)
    BoseQuietComfort Earbuds (2024)
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose Ultra Open Earbuds
    BoseUltra Open Earbuds
    Open-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort SC
    BoseQuietComfort SC
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Ultra Earbuds
    BoseQuietComfort Ultra Earbuds
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Headphones
    BoseQuietComfort Headphones
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Ultra Headphones
    BoseQuietComfort Ultra Headphones
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort SE
    BoseQuietComfort SE
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Earbuds II
    BoseQuietComfort Earbuds II
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort 45
    BoseQuietComfort 45
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose Quietcomfort Earbuds
    BoseQuietcomfort Earbuds
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Bose QuietComfort Ultra (wit)
    BoseQuietComfort Ultra (wit)
    Over het oor|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

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