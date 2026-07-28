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Xiaomi koptelefoon

Welke Xiaomi koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Xiaomi koptelefoons en vergelijk de Xiaomi koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • Xiaomi REDMI Buds 8 Pro
    XiaomiREDMI Buds 8 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 6
    XiaomiRedmi Buds 6
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 6 Pro
    XiaomiRedmi Buds 6 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Buds 5
    XiaomiBuds 5
    Earbuds|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 5
    XiaomiRedmi Buds 5
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
    XiaomiRedmi Buds 5 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 4 Pro
    XiaomiRedmi Buds 4 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Buds 3T Pro
    XiaomiBuds 3T Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
    XiaomiRedmi Buds 3 Pro
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S
    XiaomiMi True Wireless Earphones 2S
    Earbuds|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • Xiaomi OpenWear Stereo
    XiaomiOpenWear Stereo
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • Xiaomi Buds 3T Pro (wit)
    XiaomiBuds 3T Pro (wit)
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk