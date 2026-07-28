icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

JVC koptelefoon

Welke JVC koptelefoon komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van JVC koptelefoons en vergelijk de JVC koptelefoon met andere koptelefoons.
Laatste update van de test: 28 juli 2026

Keuzehulp

  • JVC HA-A30T
    JVCHA-A30T
    In-ear|Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JVC HA-A11T
    JVCHA-A11T
    In-ear|Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Gebruiksgemak

    Bouwkwaliteit

  • JVC HA-A7T-P (roze)
    JVCHA-A7T-P (roze)
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JVC HA-A30T-W (wit)
    JVCHA-A30T-W (wit)
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JVC HA-A3T (wit)
    JVCHA-A3T (wit)
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JVC HA-S36W (blauw)
    JVCHA-S36W (blauw)
    Op het oor
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JVC HA-NP50T
    JVCHA-NP50T
    Noise cancelling: Nee|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

  • JVC HA-S100N
    JVCHA-S100N
    Noise cancelling: Ja|Ingebouwde microfoon: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Bouwkwaliteit

    Niet getest

Koptelefoons per merk