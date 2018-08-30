Koptelefoon kopen: waar let je op?

Koptelefoon voor op reis of kantoor

Noise cancelling is een uitkomst als je minder omgevingsgeluid wilt horen. De microfoons van de koptelefoon of de oortjes vangen het geluid om je heen op en veranderen dit in een tegengeluid dat het lawaai effectief dempt.

Vooral de diepe brom van voertuigen met een zware motor pakt noise cancelling vaak verrassend goed aan. In een vliegtuig of bus hoor je het gebrom van de motor dan een stuk zachter. Koptelefoons en oordopjes met noise cancelling zijn daarom handig voor op reis of op je werk.

Wil je juist méér horen?

Wat als je wél in contact wilt blijven met je omgeving? Misschien wil je het verkeer kunnen horen? Of luisteren naar de aankondigingen in de trein? Veel modellen hebben een zogenaamde 'transparency mode' waarbij de microfoons het geluid opvangen en juist versterken. En er zijn ook 'open-ear' oordopjes die je oren vrij houden om omgevingsgeluid te blijven waarnemen.

Bekijk en vergelijk:

Koptelefoons en oordopjes met noise cancelling (alleen voor leden)