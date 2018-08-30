Koptelefoon kopen: waar let je op?

Waar moet je op letten als je een koptelefoon of oordopjes gaat kopen. We helpen je met een aantal praktische adviezen.
Expert koptelefoons
Wil je weten welke draadloze bluetooth-koptelefoon of -oordopjes het beste bij je passen? Beantwoord een paar vragen met onze keuzehulp en kies de juiste.
Welke koptelefoon of oordopjes het best bij je passen, hangt af van je persoonlijke voorkeur en hoe je ze gebruikt. Benieuwd waar je op moet letten? Bekijk de video.
In-ears met siliconen dopjes stop je in je oor. Ze sluiten de gehoorgang af. Dat is handig als je je wilt afsluiten voor omgevingsgeluiden.
Earbuds hebben geen siliconen dopjes, laten meer omgevingsgeluid door en zitten bij sommigen prettiger.
Open-ear oordopjes houden je gehoorgang vrij, zodat je bijvoorbeeld verkeer of omroepberichten goed kunt blijven horen.
Over-ear-koptelefoons hebben een zachte schuimrand en zitten vaak comfortabel bij lange luistersessies. Ze nemen best wat ruimte in je tas in.
On-ear-koptelefoons zijn compacter. De schuimrand rust op je oren, wat iets meer druk kan geven. Ze zijn makkelijker mee te nemen dan over-ear-koptelefoons.
Noise cancelling is een uitkomst als je minder omgevingsgeluid wilt horen. De microfoons van de koptelefoon of de oortjes vangen het geluid om je heen op en veranderen dit in een tegengeluid dat het lawaai effectief dempt.
Vooral de diepe brom van voertuigen met een zware motor pakt noise cancelling vaak verrassend goed aan. In een vliegtuig of bus hoor je het gebrom van de motor dan een stuk zachter. Koptelefoons en oordopjes met noise cancelling zijn daarom handig voor op reis of op je werk.
Wat als je wél in contact wilt blijven met je omgeving? Misschien wil je het verkeer kunnen horen? Of luisteren naar de aankondigingen in de trein? Veel modellen hebben een zogenaamde 'transparency mode' waarbij de microfoons het geluid opvangen en juist versterken. En er zijn ook 'open-ear' oordopjes die je oren vrij houden om omgevingsgeluid te blijven waarnemen.
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Koptelefoons en oordopjes met noise cancelling (alleen voor leden)
Koptelefoons zijn net schoenen: de pasvorm en het draagcomfort verschillen per persoon. Wat bij de één prettig zit, kan een ander juist irriteren.
Je kunt last hebben van een randje dat schuurt, oordopjes die losraken of pijn doen omdat ze niet goed in je oor passen. Zo'n slechte pasvorm beïnvloedt ook de geluidskwaliteit, vooral bij oordopjes. Goede afdichting zorgt voor volle bassen en heldere details.
Het liefst merk je niet dat je een koptelefoon draagt. Een licht model is dan een voordeel. Maar ook grotere koptelefoons kunnen verrassend comfortabel zijn. Over-ear modellen voelen vaak zacht en omsluitend aan, maar kunnen bij warm weer zweterig worden. On-ear modellen zijn compacter, maar kunnen na een tijdje druk geven op je oren.
Bij in-ear oordopjes is de juiste dopmaat belangrijk. Gelukkig leveren veel fabrikanten meerdere maten mee (S, M en L), zodat je de beste pasvorm kunt kiezen.
Probeer de koptelefoon of oordopjes goed uit. Beweeg tijdens het passen om te voelen of het model stabiel blijft en comfortabel is.
Luister of het geluid zuiver klinkt. De één stoort zich aan te felle hoge tonen, de ander aan een te zware bas. Geluidsvoorkeur is dus persoonlijk, en daarom is zelf proberen zo nuttig. Veel mensen vinden een stevige bas prettig klinken bij zo'n korte test, maar op de lange duur kan te veel bas vermoeiend worden.
Ga je naar een winkel? Kies dan een rustig moment en neem je eigen muziek mee om gericht te vergelijken. Oordopjes kun je meestal niet testen in de winkel.
Op internet is veel discussie over koptelefoons. Over sommige modellen zijn wel honderden reviews geschreven. Daar zit waardevolle informatie tussen, maar ook minder betrouwbare.
In onze test beoordeelt een ervaren luisterpanel alle koptelefoons en oordopjes. Het oordeel geeft een goede indruk van de geluidskwaliteit.
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Hoe wij koptelefoons en oordopjes testen
Lange accuduur
De accu van grote koptelefoons kan lang meegaan: 30 uur is geen uitzondering. Bij de kleinste draadloze oordopjes is de accuduur soms maar een paar uur, en met de oplaadcase kun je de oortjes dan ook vaak weer opladen.
De accu bepaalt mede hoe lang een koptelefoon meegaat. Kies je voor een model met een langere accuduur? Dan blijft de koptelefoon meestal langer bruikbaar. Bij true wireless-modellen zijn de batterijen vrijwel nooit te vervangen. Controleer ook of onderdelen zoals oorkussens en kabels los verkrijgbaar zijn.
Een koptelefoon die ook met snoer te gebruiken is, hoef je niet weg te gooien als de accu kapot is. Als je dat wilt, kies dan voor een koptelefoon die je met een lege accu kunt gebruiken via de audiokabel.
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Koptelefoons die goed scoren op accuduur (alleen voor leden)
Een ouder product scoort soms beter in onze test komt dan een nieuw model. Hoe dat kan? Simpel: nieuwer is niet altijd beter. Koptelefoons blijven vaak jarenlang ongewijzigd op de markt. Oudere modellen scoren regelmatig hoger dan nieuwere in dezelfde prijsklasse. Vaak zijn de oude modellen goedkoper geworden.
Technologische vooruitgang is er vooral bij zaken als draadloze verbindingen of noise cancelling, maar niet op elk vlak. Staar je dus niet blind op het nieuwste van het nieuwste.
Goedkope modellen zijn prima voor af en toe gebruik, maar missen vaak functies als ANC, multipoint of een lange accuduur. In de middelste prijsklasse krijg je meer comfort, betere bouwkwaliteit en handige extra’s. De duurste modellen bieden meestal het beste geluid en de beste noise cancelling, maar je betaalt er ook fors meer voor.
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Alle geteste koptelefoons
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