Koptelefoon kopen: waar let je op?

Probeer de koptelefoon het liefst zelf in de winkel uit. Kies een rustig moment uit en neem je eigen muziek mee. Veel mensen vinden veel bas prettig en fabrikanten proberen je hier mee te overtuigen. Op de lange duur kan dit vermoeiend worden. Luister daarom vooral of het geluid zuiver klinkt.

Een ervaren - vast - luisterpanel beoordeelt alle koptelefoons in onze test. Het oordeel geeft een goede indruk van de geluidskwaliteit. Op internet is veel discussie over koptelefoons. Over sommige modellen zijn wel honderden reviews geschreven. Daar zit waardevolle informatie tussen, maar ook minder betrouwbare.

Goed geluid is als kijken door een schoon gewassen venster: er vervormt dan niets. In praktijk is er altijd een vlekje of krasje, oftewel vervorming. De een ergert zich meer aan te felle hoge tonen, de ander vindt juist afwezig laag vervelend. Dat maakt de keus persoonlijk en zelf kunnen proberen dus extra nuttig.