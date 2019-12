Hoe wij testen

We testten meer dan 165 koptelefoons. De geluidskwaliteit is het belangrijkste onderdeel in de test, maar we kijken ook naar draagcomfort, mogelijkheden en kabellengte. Bij de draadloze koptelefoons beoordelen ook we de accuduur en verbindingsgemak.

Geluidskwaliteit

Een vast panel beoordeelt de geluidskwaliteit van iedere koptelefoon. Dit panel bestaat uit ervaren muziekluisteraars. Zij beoordelen elke koptelefoon met een standaard afspeellijst bestaande uit verschillende stromingen: jazz, klassieke en popmuziek. De nummers hebben specifieke eigenschappen die bepaalde problemen aan het licht brengen.

De panelleden luisteren ook naar spraakfragmenten, omdat juist spraak natuurlijk moet klinken. Het gehoor is hier extra gevoelig voor. Het oordeel is uiteindelijk een gemiddelde van de beoordelingen van 5 panelleden. Als er bijzonderheden zijn, noteren ze die.

Naast deze luistertest meten we de verhouding tussen de hoge, midden- en lage tonen.

De samenstelling van het panel verandert al jaren vrijwel niet. Hoewel de aard van de test subjectief is, omdat het meningen betreft, zorgt de vaste opzet voor een hoge betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van de test.

Draagcomfort en duurzaamheid

Het panel beoordeelt ook het draagcomfort. Dat is niet alleen een indruk over hoe prettig de koptelefoon aanvoelt, maar ook of de draad niet te veel contactgeluiden doorgeeft.

Draden raken in de knoop, maar de ene draad wat sneller dan de andere. Hier kijken we ook naar. Verder letten we op de constructie van de koptelefoon. Een degelijk ontwerp helpt om lang plezier te houden van een koptelefoon.

Technische eigenschappen

Koptelefoons kunnen geluid lekken, zowel naar de omgeving, als vanuit de omgeving. Zeker als een koptelefoon een gesloten ontwerp heeft, is dat niet de bedoeling, en dus wordt dit gemeten.

Bij koptelefoons met elektronische extra’s, hangt veel af van de goede werking van deze extra’s. Zo is de ene koptelefoon nog bruikbaar als de accu leeg is, en de andere niet.

Een draadloze koptelefoon moet blijven werken, ook als er veel zenders zijn met nabijgelegen zendfrequenties. Bij Noise cancelling koptelefoons wordt gemeten hoe goed de ruisonderdrukking werkt.

Mogelijkheden

Tegenwoordig hebben koptelefoons verschillende mogelijkheden en accessoires, bijvoorbeeld een draagtasje of -doosje zodat je hem veilig kunt opbergen. Sommige koptelefoons hebben ook een microfoon en knopjes om je telefoon op te nemen als je de koptelefoon met een smartphone verbindt. Om een koptelefoon met beugel makkelijker mee te nemen kun je ze vaak kleiner maken door een draai- of vouwconstructie.

Hoe meer van dergelijke functies een koptelefoon heeft, hoe hoger hij scoort op 'mogelijkheden'.

Batterijduur

Bij koptelefoons met een accu testen we ook de batterijduur. Een accu is bijvoorbeeld nodig voor een draadloze verbinding, of de noise-cancellingfunctie.

Hertests

Koptelefoons blijven in sommige gevallen lang op de markt. Dit geldt nog sterker voor sommige merken, met bepaalde modellen. Daar is niets mis mee, het biedt zelfs voordelen voor de consument. Maar het kan gebeuren dat de fabrikant toch veranderingen doorvoert aan het ontwerp, of onderdelen daarvan, zonder de type aanduiding te wijzigen. Daarom testen we producten die lang op de markt zijn, en die veel verkocht worden, na een tijdje opnieuw. In sommige gevallen levert dit inderdaad een hoger of lager testoordeel op.

