Hoe wij testen

Geluidskwaliteit

Muziek

Een vaste groep ervaren muziekliefhebbers beoordeelt de geluidskwaliteit van iedere koptelefoon en oordopjes. Zij beoordelen elke model met een afspeellijst uit verschillende muziekstromingen. Jazz, klassieke muziek en popmuziek. De nummers hebben speciale eigenschappen die bepaalde problemen aan het licht brengen.

Spraak

De panelleden luisteren ook naar spraakfragmenten. Want als er gepraat wordt, moet dit geluid natuurlijk klinken. Het gehoor is extra gevoelig voor spraak. Het uiteindelijke oordeel is een gemiddelde van de beoordelingen van 5 panelleden. Bijzonderheden worden genoteerd.

Naast deze luistertest meten we ook de verhouding tussen hoge, midden en lage tonen.

Noise-cancelling

Het panel test hoe goed de noise cancelling (actieve ruisonderdrukking) van de koptelefoon of oordopjes werkt. De panelleden gebruiken de koptelefoon of oordopjes in een ruimte waarin we omgevingsgeluid laten horen. Bijvoorbeeld het geluid van een vliegtuigmotor. Daarnaast voeren we een technische meting uit. We kijken hoe sterk het geluid afneemt bij het gebruik van noise-cancelling.

We onderzoeken ook of je de koptelefoon of oordopjes zonder noise cancelling kunt gebruiken. Dat is handig als je wat meer van de omgeving wilt meekrijgen, of de accu wilt sparen.

Gebruiksgemak

We testen hoe makkelijk je de koptelefoon of oordopjes kunt verbinden met je smartphone. En of je hem makkelijk kunt bedienen met de knoppen op het apparaat. We beoordelen ook of je goed op de hoogte blijft van de batterijduur: je wilt niet ineens met een lege accu zitten.

Ook de microfoon van de koptelefoon en oordopjes testen we. We beoordelen opgenomen geluid.

Draagcomfort en degelijkheid

Het panel beoordeelt ook het draagcomfort. Dat gaat niet alleen over hoe prettig de koptelefoon aanvoelt. Maar ook of de koptelefoon op z'n plek blijft zitten als je intensief beweegt en of de koptelefoon prettig zit als je een bril draagt. Bij oordopjes is de vraag hoe goed ze in je oor blijven zitten.

We letten op het ontwerp van de koptelefoon of oordopjes. Een goed ontwerp helpt om lang plezier te houden.

Batterijduur

Bij koptelefoons testen we de batterijduur. Een accu bepaalt hoe lang je kunt luisteren en de noise cancelling kunt gebruiken. We testen ook hoe lang het duurt om de koptelefoon weer op te laden. Bij true-wireless oordopjes met een oplaaddoosje testen we hoe vaak het doosje de oortjes kan opladen.