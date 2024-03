De beste kinderkoptelefoons van 2024

Voor een paar tientjes heb je al een goede kinderkoptelefoon. De modellen met kabel zijn wat goedkoper. Voor de draadloze varianten betaal je wat meer. Bepaal waarmee je kind de koptelefoon gaat gebruiken. Bij veel tablets heb je een koptelefoonaansluiting, maar lang niet bij allemaal. Het is ook mogelijk om de koptelefoon met draad te gebruiken met een speciale adapter.

Om gehoorschade te voorkomen is het goed om te letten op het maximale volume. We hebben dit getest via bluetooth én bedraad. Afhankelijk van wat er mogelijk is met de betreffende koptelefoon.

Ook de geluidskwaliteit is belangrijk. Over het algemeen is de kwaliteit redelijk voor deze prijs. Er zijn ook modellen waar het wat tegenvalt.

Bij koptelefoons met een accu is het ook fijn als je hem lekker lang kunt gebruiken. Ook daar zijn best grote verschillen te zien. Heeft je apparaat een kabelaansluiting? Dan hoef je niet te denken aan het opladen van de koptelefoon wanneer je kiest voor een bedraad model.