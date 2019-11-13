Accuduur bij Bluetooth-oordopjes

De accuduur bij bluetooth-oordopjes is een probleem. Want er past maar een hele kleine accu in draadloze oordopjes. Als je de oortjes al wat langer gebruikt, wordt de accuduur erg kort. Vervelend kort. Kies dus voor Bluetooth- oordopjes met een langere accuduur dan je denkt nodig te hebben. Want de accu's zijn vrijwel nooit te vervangen.

Oplaaddoosje

Laat je niet misleiden als fabrikanten zeggen dat de accuduur van de oordopjes langer is dan 20 uur. Dat kan alleen samen met het oplaaddoosje. Onderweg kun je de draadloze oordopjes hiermee een paar keer opladen, maar dan kun je ze dus niet gebruiken.

Comfort draadloze oordopjes

Bijna alle oordopjes zijn ‘in-ear’-oordopjes. Je klemt ze in de gehoorgang. Het rubber van het dopje zorgt ervoor dat geluid niet zo makkelijk lekt. Je voelt deze oortjes altijd. Veel mensen hebben hier geen last van, maar sommigen wennen er nooit aan. Er zijn behoorlijke verschillen in draagcomfort tussen deze oordopjes.

Kans op verliezen?

Draadloze oordopjes zijn heel klein, je verliest ze best makkelijk. Toch gebeurt dit minder snel dan je misschien zou verwachten. Ze klemmen goed in de gehoorgang. En ze vallen niet snel uit omdat ze licht zijn en er geen draad aan de oortjes ‘hangt’.

Sommige oortjes hebben ook oorclips of oorhaken die er voor zorgen dat de oortjes steviger vast zitten. Bij oordopjes met een draad of nekband tussen de oortjes heb je geen kans er 1 te verliezen.

Apple AirPods

De Airpods zijn draadloze oordopjes die je in het oor laat hangen. Apple heeft daarmee één van de weinige draadloze oordopjes die niet in-ear zijn. Dat voel je meestal veel minder zitten. Maar bij sommigen vallen die makkelijk uit. Ook al is dit allemaal een beetje persoonlijk. Ondertussen heeft Apple ook een ander model, de Airpods Pro: dit is het type 'in-ear'.

Oordopjes met noise cancelling

Net zoals bij gewone koptelefoons zijn er ook draadloze oortjes met actieve noise cancelling. Dat wil zeggen dat microfoons het omgevingsgeluid opnemen. En deze informatie wordt gebruikt om de omgevingsruis naar je gehoor te dempen.

We zien steeds vaker betere ruisonderdrukking bij draadloze oortjes, maar het werkt vaak minder goed dan bij koptelefoons. En voor de toch al krappe accuduur is het niet zo goed.

Open-ear-oordopjes

Open-ear-oordopjes rusten op of net voor het oor, in plaats van erin. Ze sluiten je gehoorgang dus niet af. Dat maakt ze comfortabel voor mensen die niet van in-ear-oordopjes houden. Ook zijn ze veiliger in het verkeer, omdat je omgevingsgeluid blijft horen.

Een nadeel is dat het geluid makkelijker weglekt en de geluidskwaliteit vaak iets minder vol is. Je hoort met deze oortjes meer van je omgeving, maar dat kan nuatuurlijk ook een nadeel zijn.

Duurzaamheid van draadloze oordopjes

Bijna alle draadloze koptelefoons hebben een accu die hoe langer en hoe meer je hem gebruikt, steeds minder lang meegaat. Bij koptelefoons met een hoofdband kun je ze meestal niet makkelijk vervangen. Bij draadloze oordopjes eigenlijk nooit. Daarom is het goed om te letten op een lange accuduur. Die loopt alleen maar terug.

Accu vervangen

Vervangen door de fabrikant is soms mogelijk, maar de meeste leveranciers geven daar geen duidelijke informatie over. Bij Apple kost dit €55. Je krijgt dan Airpods met een nieuwe accu. Je oude Airpods worden gerecycled, omdat reparatie vrijwel niet kan.

Draadloos of oordopjes met draad?

De belangrijkste reden voor draadloos is je vrij kunnen bewegen. En gemak. Dat is zeker veel waard. En draadloze oordopjes heb je al voor een bescheiden bedrag.

Oordopjes met een draad zijn nog altijd populair. De geluidskwaliteit is beter en de verbinding is betrouwbaar en stabiel. Goede modellen koop je al voor weinig geld. Ze hebben natuurlijk ook bekende nadelen. De kabel kan breken. En je moet ze regelmatig ontwarren.