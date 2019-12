Accuduur bluetooth oordopjes

De accuduur is een probleem omdat er maar een hele kleine accu in draadloze oordopjes past. Op de langere termijn gaat dit ten koste van de kwaliteit, dan wordt de accuduur ondraaglijk kort. Kies dus voor bluetooth oordopjes met een accuduur die meer is dan je nodig denkt te hebben. Want de accus zijn niet makkelijk te vervangen.

Laat je niet misleiden door fabrikanten die meer dan 20 uur accuduur op de verpakking zetten. Dat kan alleen in combinatie met het oplaaddoosje. Hiermee kun je de draadloze oortjes onderweg een aantal keer opladen. Maar in het doosje kun je ze natuurlijk niet gebruiken.

Comfort draadloze oordopjes

Bijna alle oordopjes zijn zogenaamde ‘in-ear’ oordopjes. Je klemt ze met een stukje rubber in de gehoorgang. Dat stukje rubber zorgt er ook voor dat geluid niet zo makkelijk lekt. Je voelt deze oortjes altijd. Veel mensen hebben hier geen last van, maar sommigen wennen er nooit aan. Er zijn nog behoorlijke verschillen in draagcomfort tussen in-ear oordopjes.

Apple Airpods

Apple is met de Airpods een van de weinige merken die draadloze oordopjes in het oor laat hangen. Dat voel je in de regel veel minder. Al is ook dit enigszins persoonlijk.

Kans op verliezen?

Draadloze oordopjes zijn heel klein, en je verliest ze best makkelijk. Toch gebeurt het minder snel dan je misschien zou verwachten. Juist omdat het in-ear oordopjes zijn, klemmen ze goed in de gehoorgang. En omdat ze licht zijn, en er geen draad aan de oortjes ‘hangt’ vallen ze niet snel uit.

De Airpods van Apple zijn een van de weinige draadloze oordopjes die niet in-ear zijn. Bij sommige mensen vallen die wel makkelijk uit. Bij oordopjes met een draad of nekband tussen de oortjes is de kans er één te verliezen afwezig.

Noise cancelling & draadloze oortjes

Net zoals bij gewone koptelefoons zijn er ook draadloze oortjes met actieve noise cancelling. Dat wil zeggen dat microfoons het omgevingsgeluid opnemen. En deze informatie wordt gebruikt om de omgevingsruis naar je gehoor te dempen. Bij oordopjes werkt deze techniek minder goed dan bij koptelefoons, maar kan nog steeds handig zijn. Het is alleen niet zo goed voor de toch al krappe accuduur.

Bluetooth kwaliteit van oordopjes

Draadloze oordopjes maken altijd gebruik van Bluetooth. Dit geeft helaas niet de beste geluidskwaliteit. Maar vrijwel alle laptops en smartphones hebben bluetooth en het kost niet veel energie. Dat zijn dé grote voordelen.

En onderweg is veel finesse ook niet zo nodig. Soms hapert het geluid wel. Dit gebeurt als er veel andere bluetooth apparaten in de buurt zijn, en buiten, als je smartphone in je achterzak zit. De smartphone in een jaszak of borstzak voorkomt gestotter.

True wireless oordopjes

True wireless oortjes hebben iets meer last van gehaper omdat er altijd 2 draadloze verbindingen nodig zijn. Meestal tussen de smartphone én tussen het linker en rechter oortje.

Toch maar oordopjes met draad?

Oordopjes met een draad zijn nog lang niet uitgestorven. De geluidskwaliteit is beter en de verbinding is makkelijk en stabiel. Je koopt goede modellen al voor een laag bedrag. Ze hebben natuurlijk ook - bekende nadelen. Het nadeel is duidelijk. De kabel kan breken. En je moet ze regelmatig ontwarren. Bekijk de de beste oordopjes mét draad onder de €36.

