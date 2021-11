Conclusie

Zoals we gewend zijn bieden ook deze nieuwe Airpods veel gebruiksgemak, vooral voor iedereen met een iPhone. Het geluid klinkt voller ten opzichte van de 2e generatie dankzij de steviger bas. Daarnaast hebben deze Airpods een nieuw uiterlijk dankzij het kortere steeltje. Veel gebruikers zullen deze modernere look waarderen.

De 2e generatie kost nu zo'n €130. Voor ongeveer €160 koop je de variant met oplaadcase die je draadloos kunt laden. Bij de nieuwe 3e generatie is dat onderscheid er niet meer. De oplaadcase kun je standaard draadloos.

Korter steeltje

De derde generatie Airpods zijn een soort combinatie van de voorgangers (2e generatie Airpods, links op de foto) en de Airpods Pro (in het midden op de foto). Beide zijn nog steeds te koop naast de 3e generatie Airpods (rechts op de foto). Ze lijken in eerste instantie meer op de Airpods Pro dan de ‘gewone’ Airpods. Dat komt door het kortere steeltje van de oordopjes.

Maar een belangrijk verschil met de Airpods Pro is de manier van dragen. De 3e generatie Airpods zijn ‘earbuds’. Je stopt deze oortjes niet in je gehoorgang, maar ze hangen in je oor net voor de gehoorgang. De Airpods Pro heeft rubberen plugjes die je een stukje in de gehoorgang stopt. Deze zorgen er samen met de ruisonderdrukking van de Airpods Pro voor dat je je meer kunt afsluiten van je omgeving.

Bij ‘earbuds’ hoor je de omgeving net wat meer. Afhankelijk van de situatie is dat handig, of juist niet. Het niet-in-ear ontwerp is vrij uniek. De één kan dat waarderen, de ander juist niet, die zal dan eerder voor de Pro-variant kiezen.

De Airpods Pro zijn ook een stuk goedkoper geworden in veel winkels. Daardoor zijn ze momenteel maar een paar tientjes duurder dan deze nieuwe Airpods. Zeker omdat ze daarnaast dus ook actieve ruisonderdrukking hebben.

Hoe klinken ze?

Het geluid van de 3e generatie Airpods klinkt voller en is meer gericht op de lage tonen wanneer je ze vergelijkt met de voorganger. Ze klinken daardoor meer als de Airpods Pro. In de oortjes zit ook een techniek die met de microfoon het geluid aanpast aan jouw situatie.

Natuurlijk gaan we oortjes binnenkort ook volledig testen en zal ons vijfkoppige panel een oordeel vellen over het geluid. De testresultaten verwachten we midden december op onze website te publiceren.

Hoe zitten ze?

Ooit waren er bijna alleen maar ‘earbuds’ en waren oortjes met plugjes in de minderheid. Tegenwoordig is Apple juist tamelijk uniek met earbuds. Naast dat je de omgeving wat meer hoort, zitten ze bij veel mensen fijn, want ze klemmen vrijwel niet.

Bij sommige mensen zullen ze te weinig klemmen, en dan kunnen ze uitvallen. Omdat ze licht zijn, en er geen draad aan zit, is die kans klein, maar niet afwezig.

Android of iPhone

De Airpods zijn gemaakt om te gebruiken met je iPhone of andere Apple-apparaten. Ze maken verbinding met bluetooth. Daardoor kun je ook gewoon met allerlei andere apparaten verbinden. Het voor de eerste keer verbinden bij gaat vlekkeloos bij de iPhone. De technologie is echt op elkaar is afgestemd, en je ziet direct hoe vol de accu van de Airpods nog is.

Voor het eerst verbinden met een Android-telefoon is net wat minder makkelijk, en je krijgt minder informatie over de batterij. Toch werken de basisfuncties ook goed met een Android-telefoon.

Je bedient de oortjes door één of meerdere keren op de steeltjes te drukken. Op het steeltje zit een inkeping die je laat voelen waar je moet drukken. Zo stop je bijvoorbeeld de muziek of sla je een nummer over.

Batterij

Apple claimt dat de batterij van de Airpods tot een uur langer mee gaan ten opzichte van de voorganger. Wanneer we deze nieuwe Airpods volledig hebben getest kunnen we zien hoe ze het doen vergeleken met andere oortjes.

Wanneer de oortjes batterijcapaciteit verliezen kun je de accu's in de oortjes niet vervangen. Apple biedt wel wat (prijzige) garantie en servicemogelijkheden.

Wat je verder nog moet weten

Deze Airpods zijn volgens Apple deels bestand tegen zweet en water (IPX4-classificatie).

De Airpods ondersteunen ‘Spatial audio’. Met deze optie aan lijkt het alsof het geluid uit een specifieke plek in de ruimte komt. Wanneer je je hoofd draait blijft het geluid op dezelfde plek. Voor de meesten zal dit een leuke gimmick zijn, maar niet meer.

Deze Airpods kun je vinden via het ‘Zoek mijn’-netwerk van Apple. Zo kun je de Airpods bijvoorbeeld geluid laten maken om ze te vinden.

Lees meer