Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple Airpods Pro zijn in-het-oor oortjes, en ze zijn echt draadloos. Daarnaast hebben ze actieve noise cancelling. Er is natuurlijk een doosje om de dopjes tussentijds te kunnen opladen. De Airpods Pro werken perfect samen met een iPhone. Je kunt ze ook gebruiken in combinatie met een Android smartphone, maar dan werken niet alle functies. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Apple zogenaamde 'in-ear' plugjes maakt, zoals andere fabrikanten eigenlijk altijd al doen. 'In-ear' zitten steviger dan oordopjes die in het oor 'hangen', maar sommigen vinden 'in-ear' toch niet zo comfortabel. De goedkopere Airpods met of zonder draad hangen wel in het oor.