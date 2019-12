Conclusie: goede oordopjes maar slechte levensduur

De Airpods Pro zijn goede draadloze oordopjes met noise cancelling om storende omgevingsgeluiden weg te filteren. Ze zitten comfortabel en klinken erg goed. Net als de originele Airpods zijn deze oordopjes de beste in de markt. De in-het-oor-plugjes zorgt voor goede noice cancelling en vergroot waarschijnlijk ook het draagcomfort bij veel mensen.

Je kunt de oordopjes niet repareren als ze kapot gaan of als de batterijen achteruit gaan. Je moet dan nieuwe (dure) oordopjes kopen, maar dat geldt voor alle draadloze oordopjes.

Binnenkort vind je bij ons de testresultaten van de Airpods Pro.

Erg fijn geluid

We zijn onder de indruk van het geluid. Het klinkt evenwichtig, er is een goede basweergave en stemmen klinken natuurlijk, met correcte weergave van s-klanken. De oordopjes zijn dus ook prima voor als je fan bent van podcasts. De klank van complexe klanken zou wat nauwkeuriger kunnen, maar dat komt misschien omdat Bluetooth nu eenmaal niet beter kan zijn.

Prettig draagcomfort

Je voelt ze nauwelijks zitten doordat ze lekker licht zijn en er geen draad aanhangt dat trekt. Er zitten 3 maten rubberen plugjes bij, zo is er voor ieder oor wel een goed passend plugje. Bovendien voelt het alsof ze minder snel uit je oren kunnen vallen. De plugjes hebben een kunststof voetje waarmee je ze op de airpods ‘klikt’. Daarbij zijn de plugjes ovaal in plaats van rond zoals bij veel concurrenten. Mogelijk draagt dat ook bij aan het prima draagcomfort. Heb je nog nooit in-ears gedragen? Probeer dan eerst goedkopere in-ears met draad. Want sommige mensen vinden in-ears gewoon niet fijn dragen.

De juiste plug

Hoewel je prima voelt welk plug Airpods het beste zitten, kun je dit ook testen met je iPhone, maar de test is niet erg kritisch. Met elk van de 3 plugjes lukte het ons een goede afsluiting te krijgen.

Goede ruisonderdrukking

In verschillende omstandigheden, zoals de trein of een kantoortuin, wordt ruis flink gedempt. Je kunt stemmen nog wel goed horen, zolang je tenminste geen muziek aan hebt staan. De noice cancelling werkt nog niet zo goed als bij sommige koptelefoons, maar het is wel de beste ruisonderdrukking bij kleine in-ear-oordopjes. De ruisonderdrukking past zich continue an aan de omstandigheden, zonder merkbare bijeffecten. Ook voel je nauwelijks ‘druk’ op het oor als je ruisonderdrukking inschakelt.

Makkelijke bediening

Er zijn 3 smaken: ruisonderdrukking aan, ruisonderdrukking uit en transparante modus, waarbij net voldoende ruis wordt onderdrukt om de omgeving te horen. Je kunt overschakelen door het aan Siri te vragen. En je kunt omschakelen door wat langer in een van de vlakke stukjes te knijpen. Muziek bedienen is ook makkelijk: 1 keer knijpen is pauzeren/doorspelen, 2 keer knijpen is doorspelen en 3 keer knijpen is terug. De Airpods luisteren constant of je via Siri commando’s wilt geven zonder gelijk te verbinden met internet. Dat spaart energie en is privacyvriendelijker. Je kunt dit luisteren overigens ook uitschakelen.

Accuduur is aandachtspunt

De accuduur is hét probleem bij volledig draadloze in-het-oor koptelefoons. Je kunt 4,5 uur luisteren met ruisonderdrukking aan en 5 uur zonder ruisonderdrukking. Op zich ruim voldoende voor een luistersessie, maar we vinden het jammer dat Apple de accuduur niet verbeterd heeft. Daarbij loopt de accuduur altijd terug na vele malen opladen.

Niet te repareren

Je kunt de Airpods Pro niet reparen. De oordopjes kun je niet openmaken en daardoor kun je de batterij niet vervangen. Buiten de garantie kost het je €55 per Airpod. En €55 voor het oplaaddoosje. Apple biedt wel een verzekering aan voor de Airpods Pro: Applecare. Dit kost €39 en loopt 2 jaar. Apple vervangt dan kosteloos een accu die minder dan 80% van de oorspronkelijke capaciteit heeft. Of Applecare voor de Airpod Pro’s verstandig is, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Het is jammer dat je moet nadenken over een extra garantie. Apple zou Airpods niet als verbruiksgoed moeten zien en de accu vervangbaar moeten maken.

Ook bruikbaar met Android

Je kunt de Airpods Pro gewoon koppelen met een Android-smartphone. De meest belangrijke functies werken zoals verwacht, omdat het ‘gewone’ bluetooth koptelefoons zijn. Maar een aantal speciale functies zoals de accustatus en de ruisonderdrukking zullen niet werken via je smartphone, maar alleen via de Airpods zelf. Misschien dat in de toekomst apps beschikbaar komen waarmee je deze functies wel kunt bedienen.

Airpods Pro versus gewone Airpods

Airpods Pro Airpods (2019) In-ear-systeem Earbuds Met actieve ruisonderdrukking Zonder ruisonderdrukking Zweetbestendig (IP-X4) Niet zweetbestendig Uitstekende staafjes ca. 2 cm Uitstekende staafjes ca. 3 cm

