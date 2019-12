Stof- en waterbestendige smartphones

De smartphones van tegenwoordig kunnen wel tegen een stootje. Een paar regendruppels of een plotselinge plons in een glas water overleven de meeste ook nog wel. Maar niet alle smartphones zijn even goed water- en stofbestendig. Wij helpen je bij het kiezen van een smartphone die daar wel goed tegen bestand is.

Waterdicht, maar niet echt

In theorie kun je een smartphone onder de kraan afspoelen en meenemen onder de douche, maar verstandig is het niet. De Sony Xperia Z-toestellen, waarbij geadverteerd werd met onderwatershots, bleken bijvoorbeeld helemaal niet zo goed tegen water te kunnen.

Sony raadde gebruikers dan ook af de telefoons onder water te gebruiken. ‘Waterdicht’ heeft dus duidelijk een andere betekenis dan ‘waterbestendig’. Hetzelfde geldt voor stofbestendigheid.

Waar fabrikanten bij de nieuwste smartphones mooie claims maken, geven de kleine lettertjes meer nuance. Apple en Samsung vermelden bijvoorbeeld dat ‘spat‑, water‑ en stofbestendigheid na verloop van tijd kunnen afnemen als gevolg van normale slijtage.’ Wanneer de smartphone vloeistofschade heeft opgelopen, valt dit niet onder de garantie.

Ook al beweert de fabrikant dus een waterbestendige smartphone te hebben, de consument krijgt geen garantie dat dit ook daadwerkelijk zo is en blijft. Ben je benieuwd of je voor jouw smartphone nog recht op garantie hebt? Kijk dan eens naar onze garantiechecker.

IP-rating

Waterbestendige smartphones herken je aan hun IP-rating. Deze internationale code geeft simpel gezegd een cijfer voor de bestendigheid van elektrische apparaten. Voor smartphones betekent dit de mate van bescherming tegen vaste stoffen en vloeistoffen. Voor een IP-rating testen smartphonefabrikanten alleen met schoon water, niet met zout zeewater of chloorhoudend zwembadwater. Daarnaast ook niet met koffie, cola en bijvoorbeeld jus d'orange. In hoeverre de smartphone daartegen bestand is, valt dan ook niet precies te zeggen.

De IP-rating bestaat uit de letters ‘IP’ met daarachter 2 cijfers. Het eerste cijfer staat voor vaste stoffen, het tweede cijfer voor vloeistoffen. Hoe lager het cijfer, hoe minder bestand en hoe hoger het cijfer, hoe beter bestand tegen stof of vocht. Voor smartphones komen de volgende cijfers voor:

Eerste cijfer: 5 en 6 (maximaal)

Tweede cijfer: 2 tot en met 8 (maximaal)

Het kan ook voorkomen dat de codering op een apparaat een X heeft. Die X betekent dan dat de bescherming tegen vocht of stof niet getest is voor het desbetreffende apparaat. Ga naar onze vergelijker voor een overzicht van alle geteste smartphones met een IP-rating.

Niet altijd even goed uit de test

Enkele smartphones gaan ondanks hun IP-rating toch stuk onder water. We dompelen alle smartphones met een waterdichtheidsclaim onder in een buis met water en testen daarna of de telefoon nog werkt. Bijvoorbeeld de Nokia 8 Sirocco en de HTC U11 Life: beiden kregen een IP67-rating, maar gingen stuk tijdens onze bestendigheidstest.

Wij testen smartphones niet alleen op waterbestendigheid, maar bijvoorbeeld ook op kras- en valbestendigheid. Zo weet je precies hoe bestendig je smartphone daadwerkelijk is.

Leden (ingelogd) zien hieronder een overzicht van recent geteste smartphones met goede bestendigheid. Geen lid? Dan zie je helaas geen testresultaten. Je ziet dan een overzicht van smartphones met een IP-rating gesorteerd op prijs.

