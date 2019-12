Sony smartphone gaat kopje onder

Nieuws|Sony adviseert om hun nieuwste smartphone niet onder water te dompelen. Die telefoon is wel waterdicht, maar volgens Sony alleen in heel specifieke omstandigheden. Met een waterdichte smartphone moet je nog steeds voorzichtig zijn, bevestigt de Consumentenbond.

De officiële waterdichtheidstest voor telefoons lijkt niet op de realiteit. Zo ligt de smartphone 30 minuten in stilstaand water, maar het apparaat wordt verder niet aangeraakt. 'Gebruik van het apparaat zit niet in de laboratoriumtest', zegt Sony. Bovendien worden de Sony Xperia-telefoons niet getest in zeewater of in een zwembad met chloor. Dat terwijl Sony haar Xperia Z-telefoons maar al te graag in de kijker zette met dit soort reclames.

Watertest

Uit de watertesten van de Consumentenbond blijkt dat het inderdaad niet aan te raden is telefoons in aanraking te laten komen met water. Zo worden alle telefoons onderworpen aan een regentest waarbij het toestel in een gesimuleerde regenbui wordt gelegd.

Hoewel het grootste deel van de telefoons onze regentest overleeft, hebben de meeste telefoons na de test direct last van kwaaltjes. De microfoon werkt dan niet meer of de luidspreker weigert geluid te produceren. Dit kan soms 1 tot 2 dagen duren. Gelukkig werken de meeste toestellen wel weer na een droogperiode maar dat is geen garantie. Er zijn ook toestellen die blijvende schade houden of zelfs helemaal niet meer werken.

Drooghouden

Volgens Sony kun je nu dus beter ook de toestellen waarvan beweerd wordt dat ze waterdicht zijn, niet onder water gebruiken. Onze test bevestigt dit advies. De 'waterdichte' toestellen worden door ons 30 minuten lang onder water gedompeld op 1 meter diepte.

Zo deden we dat bijvoorbeeld met een Sony Xperia Z3 Compact waarvan Sony claimt dat het deze situatie zou moeten overleven. Ook bij deze test treden er direct na de test mankementen op zoals een niet werkende microfoon. En hoewel het toestel uiteindelijk na drogen gewoon weer te gebruiken was, is er wel sprake van blijvende schade: vocht achter de cameralens.

Andere toestellen hebben nog minder geluk en sneuvelen zelfs helemaal. Zogenoemde waterdichte smartphones kunnen beter tegen water dan andere telefoons, waardoor ze een plons sneller overleven. Doelbewust onder water houden is geen goed idee.

Een waterdichte telefoon kopen? Vergelijk ze in onze smartphone-vergelijker.