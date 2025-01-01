Garantie: je rechten bij een kapot product

Als je iets koopt, heb je recht op een goed product. Dat is je wettelijke garantie. Het betekent dat het product moet doen wat je ervan mag verwachten.

Je moet het product tijdens de levensduur zonder problemen kunnen gebruiken. Het verschilt per product hoe lang dat is. De levensduur van een product is namelijk geen vaste termijn. Die hangt af van bijvoorbeeld het merk, de prijs, wat de verkoper heeft toegezegd en wat voor product het is.

Voldoet een product niet aan wat je ervan mag verwachten? En gaat het buiten je schuld kapot of is er iets mis mee? Dan moet de verkoper zorgen voor kosteloze reparatie of vervanging.

Garantie: wie bewijst wat?

Meestal moet je zelf bewijzen dat er iets mis is met het product. En dat je niet hoefde te verwachten dat het nu al stuk ging. Dat is anders als je aankoop binnen 12 maanden problemen geeft. Want dan gaat de wet ervan uit dat het product al kapot was toen je het kocht.

Denkt de verkoper dat het product goed was? En dat jij het in het eerste jaar stuk maakte? Dan moet de verkoper bewijzen dat je het product verkeerd hebt gebruikt. Je bent dus extra beschermd bij aankopen die in het eerste jaar stuk gaan.

Aanvullende garantie

Naast de wettelijke garantie krijg je soms aanvullende garantie. Of je kunt dit bijkopen. Deze extra garantie krijg of koop je van de:

Winkel waar je het product kocht

Fabrikant van het product

Met extra garantie hoef je meestal niet te bewijzen dat je het product goed gebruikte. Je lost hierdoor problemen vaak sneller op. De verkoper is je aanspreekpunt. Die blijft verantwoordelijk voor een goede oplossing. Want daar kocht je het product.

Hoe lang garantie?

De aanvullende garantie is vaak kort, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Heb je een product dat langer meegaat, zoals een wasmachine? Dan kan het kapotgaan nadat de aanvullende garantie is verlopen. Maar ook dan kun je recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Want je hebt nog steeds recht op je wettelijke garantie. Je moet dan bij discussie met de verkoper wel aantonen dat er iets mis is met het product en dat dit niet jouw schuld is.

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