We hebben kledingstomers op 3 belangrijke punten getest: gladstomen, gebruiksgemak en levensduur. We geven advies op basis van onze uitgebreide test.

We testen of de kledingstomers kleding goed gladstomen met lichte stof, zware stof en katoen. De stoffen worden flink gekreukt en dat doen we steeds op dezelfde manier.

Gebruiksgemak beoordelen we op verschillende onderdelen. We kijken bijvoorbeeld naar de handleiding, instellingen, vullen, legen en opwarmen van de watertank, opbergen en brandrisico.

In de levensduurtest doen we 5 jaar lang wekelijks stomen na. Elke 12 uur meten we de hoeveelheid stoom en de temperatuur en onderhouden we de apparaten als dit in de handleiding staat. We stoppen de test als er problemen onstaan. Bijvoorbeeld niet (goed) kunnen stomen, niet warm worden en lekken van het apparaat.

Lees meer over:

Beste uit de Test en Beste Koop