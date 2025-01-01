Betaalrekeningen vergelijken

Vergelijk betaalrekeningen op kosten, duurzaamheidsbeleid en de tevredenheidscore van andere consumenten. In een paar stappen vind je de betaalrekening die aan jouw wensen voldoet. Ook zie je direct wat je per jaar aan vaste kosten betaalt.

In de vergelijker staan alle betaalrekeningen van Nederlandse banken voor particuliere klanten.



Hoe werkt de vergelijker?



Persoonlijke gegevens

Vul je persoonlijke wensen in. We berekenen de totale kosten op basis van wat je hier invult. Wil je bijvoorbeeld een creditcard of papieren afschriften? Dan nemen we dat mee in de totale kosten.

Investeringsbeleid

Vind je het belangrijk waar jouw (toekomstige) bank in investeert? Dan kun je dat hier aangeven. We gebruiken de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer. Je kunt deze stap ook overslaan.

Resultaten: alle betaalrekeningen die aan jouw wensen voldoen.

In dit overzicht zie je de betaalrekeningen die aan jouw wensen voldoen. De betaalrekeningen met de laagste kosten staan standaard bovenaan. Je kunt dit zelf aanpassen. De totale kosten bestaan uit de vaste kosten en de bijkomende kosten op basis van je persoonlijk wensen. Bij ‘meer details’ vind je alle tarieven en gegevens van de betaalrekening.

Let op: in de vergelijker staan de actuele tarieven. Banken kunnen altijd hun tarieven wijzigingen. Die tonen we vanaf de ingangsdatum van de nieuwe tarieven. We houden de aankondigingen van de tariefwijzigingen ook bij.

Lees meer over de data & onderzoeken die wij gebruiken voor de betaalrekening-vergelijker.